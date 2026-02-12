Love Story, recensione: una serie luminosa e patinata sull'amore di JFK Jr. e Carolyn Bessette

Love Story - John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la miniserie Disney+, è una riflessione sull'ossessione mediatica capace di avvelenare un amore leggendario e tragico.

Di sigarette e di t-shirt bianche. Di fotografie e di jeans a vita alta. Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette è una grande serie. Di più, è la ri-costruzione di un mondo (non) così lontano da sembrare cristallizzato nel tempo e nello spazio. Per diametro e portata scenica (e portata storica), in un folgorante accavallamento tra politica e pop culture. Visti i toni, e visto il materiale, non sarebbe potuto essere altrimenti.

I due protagonisti, Paul Kelly e Sarah Pidgeon

Del resto, al centro dello show antologico, e legato al franchise di American Story - targato Ryan Muprhy -, ci sono due figure talmente potenti che non hanno bisogno di presentazioni, adesso declinate secondo una luce che ne rivede grazia e bellezza.

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette: la favola tragica di una coppia leggendaria

Disney+ ha intelligentemente scelto di sottolineare i protagonisti aggiungendoli al titolo, servendo al pubblico un'epopea esclusiva, romantica, fotografata, chiacchierata, e irrimediabilmente tragica. Ma attenzione: creata da Connor Hines e basata sul libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy di Elizabeth Beller - una produzione portata avanti non senza diverse polemiche, decisamente sterili visti i risultati -, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette non è solo una smaccata lettere d'amore a un'epoca irripetibile, divenendo anche un fine esempio di quanto una certa scrittura possa effettivamente dialogare con il pubblico, facendo avvertire le stesse sensazioni vissute dai personaggi.

Paul Kelly e Sarah Pidgeon sono John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Sarebbe davvero banale, poi, limitarsi a parlare di trama, quando al centro c'è la ruggente, fiabesca e straziante storia d'amore tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, interpretati con tatto e gentilezza da Paul Kelly (una scoperta, diventerà un grandissimo) e Sarah Pidgeon. È il maggio del 1992 quando si incrociano e si innamorano: lui rampollo di una delle famiglie più potenti e sfortunate famiglie d'America, in giro per il Greenwich Village con la sua bicicletta e il suo berretto degli Yankees; lei visionaria e rampante protege di Calvin Klein (interpretato da un ottimo Alessandro Nivola), con il vizio del fumo e dell'eleganza. Testualmente, colei che ha inventato Kate Moss. Insomma, perfetti l'uno per l'altra. Perfetti per un mondo (ancora) incantato, sospeso, propenso alla bellezza e, quindi, perfetto per accendere un sogno.

Una serie patinata e bellissima. Come la New York degli anni '90

Staccandoci per un secondo dall'epilogo, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette è una miniserie in cui voler vivere, inebriante come era inebriante la New York City degli anni Novanta. Il NY Post da sfogliare nervosamente in metropolitana, una cena sotto le lucine di Panna II, le giacche larghe dei broker di Wall Street. Qualcosa di unico. Talmente unico che, nelle nove puntate che compongono lo show, la cornice stessa diventa il filo logico, una cornice onnisciente in cui si muove l'amore tra John e Carolyn.

Un amore, secondo la scrittura di Hines, che riprende in pieno i 90s rom-drama che hanno in qualche modo ristabilito i confini di una certa educazione sentimentale. Ma attenzione, perché l'altra traccia seguita dalla serie riflette argutamente, ma senza mai mancare di compostezza, sulla carnivora ossessione dei media, capaci di azzannare, a forza di scoop inventati, una coppia che ha vissuto fino all'ultimo sotto i riflettori, accecanti come un incubo.

Un momento della serie

In fondo, in Love Story c'è la proiezione diretta di un immaginario scolpito nella memoria, ragionando sulla narrazione di un successo e su quanto la vita di qualcuno possa diventare "intrattenimento" - con la visione non banale dell'alta moda come comunicazione. E la potenza è tutti qui: lo storytelling va oltre il facile gossip per legarsi invece a un patinata poesia, in cui l'intimità di un abbraccio riesce ad essere al contempo felicità e tragedia. Bellissimo e straziante.