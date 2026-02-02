John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette si innamorano nel trailer della prima stagione della serie di Love Story

Il 12 febbraio debutterà sugli schermi americani di FX la prima stagione della serie antologica Love Story che sarà dedicata alla storia d'amore di John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette e di cui è stato diffuso il trailer.

Gli episodi sono tratti dal libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy scritto da Elizabeth Beller e diventato un bestseller.

Cosa racconterà la prima stagione di Love Story

Nella serie si racconta la vita e la storia d'amore tra il figlio del presidente degli Stati Uniti e la giovane che si ritrova alle prese con un'invadente attenzione mediatica, ruoli affidati a Paul Anthony Kelly e Sarah Pidgeon. Mentre i due si conoscono e si innamorano, la nazione osserva ogni loro mossa.

John passa dall'essere il ragazzino alle prese con il lutto a diventare uno scapolo ambito nell'alta società, mentre Carolyn era fortemente indipendente e con uno stile unico, facendosi strada tra le fila di Calvin Klein.

Ecco il trailer:

Nel cast ci sono anche Grace Gummer (Caroline Kennedy), Naomi Watts (Jackie Kennedy Onassis), Alessandro Nivola (Calvin Klein), Leila George (Kelly Klein), Sydney Lemmon (Lauren Bessette) e Constance Zimmer (Ann Marie Messina).

Lo show creato da Connor Hines è stato prodotto da Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Connor Hines, Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Monica Levinson, Kim Rosenstock, D.V. DeViuncentis e Tanase Popa.

Una storia dall'epilogo tragico

Il figlio dell'ex presidente USA JFK, John Fitzgerald Kennedy Jr., soprannominato John-John, e Carolyn Bessette hanno tristemente perso la vita in un incidente aereo, insieme alla sorella di Bessette, Lauren, su un velivolo pilotato dallo stesso Kennedy vicino a Martha's Vineyard.

Murphy, che ha prodotto lo show, aveva dichiarato: "Non vedo l'ora che possiate vedere la romantica e tragica storia d'amore tra il principe d'America, JFK Jr., e l'icona della moda Carolyn Bessette. Più di mille attori hanno fatto un'audizione per ciascuno di questi ruoli, e abbiamo assolutamente trovato le scelte perfette" .