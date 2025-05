Love, Death & Robots 4, la recensione: sci-fi, fantasy e retro-futuro

Tim Miller si è distinto nel 2019 per aver portato su Netflix una piccola grande rivoluzione animata intitolata Love, Death & Robots, fatta di episodi antologici di diversa durata e di diversa natura tecnica che provassero a raccontare il mondo che verrà.

Una sequenza della stagione 4

Sei anni dopo ha provato a rifarlo con un'ispirazione videoludica in Secret Level su Prime Video, ed è ora tornato a casa base con il quarto volume (o quarta stagione, come preferite) della sua creatura originaria, provando a mescolare un po' le carte in tavola.

Love, Death & Robots 4: un mix pre-estivo

Alcuni alieni del quarto volume

La scelta principale di Tim Miller & soci per il quarto volume della serie animata Netflix sembra essere quello di provare a mescolare gli ingredienti, non puntare solamente sulla fantascienza ma unire anche un po' di fantasy - il corrispettivo di quanto fatto in versione live action dalle ultime stagioni di Black Mirror - e continuare la scia delle precedenti stagioni nell'alleggerire i toni e proporre tanto il dramma quanto la commedia in salsa sci-fi.

Una costante dei nuovi dieci episodi? L'evidente amore per i gatti degli autori e la sensibilizzazione del pubblico verso una rivoluzione in agguato, non solamente tecnologica ma anche, appunto, animale. Il risultato è un frullato altalenante e dai forse troppi gusti che non sempre coglie nel segno, ma propone comunque delle idee interessanti e, a proprio modo, originali. Ma vediamo gli episodi nello specifico.

Can't Stop

Love, Death & Robots: una scena della stagione 4

David Fincher torna alla regia di Love, Death & Robots con una sorta di videoclip musicale live da un concerto dei Red Hot Chili Peppers con la partecipazione degli stessi membri della band Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante, Chad Smith. La differenza? I musicisti e cantanti non sono solo animati ma sono pupazzi mossi dai fili di un burattinaio. Chi sarà l'uomo (o la donna) dietro le quinte?

Mini incontri ravvicinati del terzo tipo

Inquadratura da applausi

Il secondo episodio propone un incontro alieno ripreso interamente da una panoramica (questo l'elemento più interessante della puntata). Il risultato? Un bagno di sangue perché quella tra umani ed extraterrestri sembra destinata ad essere una lotta che non conosce la pace. Proprio degli strani Incontri ravvicinati del terzo tipo

Spider Rose

Torna la donna alla fine del mondo

La Donna (o ciò che ne rimane, dalla stagione inaugurale e sempre doppiata da Emily O'Brien) che ha perso il marito e tutto quanto si è isolata ai confini della galassia, rassegnata al proprio dolore. L'arrivo di un insolito (e pericoloso?) animale domestico potrebbe risvegliare la sua sete di vendetta.

Bestioni dell'isolato 400

L'Attacco dei Giganti

Anche nel futuro vige la guerra per il territorio che ricorda I guerrieri della notte vede tre gang, due maschili e una femminile, decidere di allearsi per sconfiggere un nemico comune: dei misteriosi giganti che stanno attaccando e spazzando via l'intero pianeta. Alcuni pensano che siano leggende, altri che siano dèi scesi in Terra: quale sarà la verità? Interessare l'estetica black del racconto, che vede le voci tra gli altri di John Boyega e Ed Skrein.

L'altra cosa grande

Un felino e un robot: cosa potrebbe mai andare storto?

Un divertente siparietto che invece della rivoluzione delle macchine mette al centro quella degli animali domestici di un condominio e dei loro aiutanti robot casalinghi. Gli umani non fanno mai una buona figura, mostrandosi come una coppia obesa intenta a consumare, sporcare, bere e mangiare troppo "tanto ci sarà qualcun altro a pulire e mettere a posto". Forse è tempo di mettere le cose in chiaro in tal senso. Con le voci di Chris Parnell e John Oliver.

Golgota

Love, Death & Robots: una scena della stagione 4

Ecco Tim Miller dietro la macchina da presa per un'invasione aliena molto diversa dalle altre, dato che coloro che sono venuti dal mare non vogliono incontrare i leader politici bensì quelli religiosi. La fede diviene quindi il tema di un episodio profondamente fantascientifico che parla addirittura di un miracolo con cui il prete protagonista ha peccato di superbia davanti alla stampa. Forse sta arrivando la punizione. Un approccio davvero originale al tema.

Il grido del Tirannosauro

Tutti pronti allo scontro

Il futuro più va avanti più guarda al passato. È così che in mondo distopico si combatte come i gladiatori dell'Antica Roma contro bestie preistoriche per finire ad essere un sacrificio votivo in nome di un importante matrimonio imperiale. Il risultato dello scontro potrebbe però sorprendere tutti: c'è aria di vendetta e di rivoluzione nell'aria. Guest star vocale MrBeast e alla regia di nuovo Miller.

Così Zeke ha scoperto la religione

Un'immagine dall'ottavo episodio

Torna il tema religioso in Love, Death & Robots e questa volta porta al passato durante la Seconda Guerra Mondiale. L'equipaggio di un bombardiere, celebre per non avere paura di niente, nell'attaccare una Chiesa trova un nemico infermale ad aspettarlo. La conseguenza sarà una lotta con i propri demoni interiori e soprattutto esteriori in cui la soluzione potrebbero non essere le armi canoniche. Dall'animazione volutamente retrò per affrontare l'idea che spesso la fede nasce dal bisogno di conforto in un mondo pieno di incertezze.

Il complotto dei dispositivi intelligenti

Love, Death & Robots: una scena della stagione 4

Un'altra rivoluzione delle macchine in atto? Non lo sappiamo, ma nella penultima puntata del quarto volume in una sorta di mockumentary vengono intervistati i dispositivi elettronici delle case del futuro, sempre più smart. Dallo spazzolino al water, dalla piastra per i waffle al termostato, ne hanno da dire sui propri padroni: noi umani facciamo una figura orribile e pietosa. Caustico e sarcastico, forse poco nello spirito dello show.

Perché può strisciare

Il Diavolo in persona

La quarta stagione chiude con un episodio che ci fa fare un tuffo nel passato, addirittura fino al 1700. Un poeta, doppiato da Dan Stevens, è tenuto prigioniero da Satana in persona (Jim Broadbent) in un vecchio manicomio. A fargli compagnia solamente un gatto che potrebbe rivelarsi la soluzione ai suoi problemi grazie al proprio legame con l'Onnipotente e all'alleanza con alcuni felini randagi. Un'animazione 2D e particolare mescolata ad elementi in CGI.