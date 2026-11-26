Con Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti, i registi Dario Zonta e Carlo Zoratti hanno scelto di avvicinarsi al protagonista non come a un semplice monumento pop, ma partendo dall'origine, dalla memoria e dallo sguardo infantile che precede tutto il resto. Non è un caso che il titolo sia "Lorenzo" ancor prima che Jovanotti, perché la componente intima del racconto è così preponderante da mettere la musica non in secondo piano, ma almeno sullo sfondo. Nella nostra intervista con i registi del documentario presentato alla Festa di Roma e ora al cinema, emergono il rapporto tra luce e ombra, i sette anni di riflessione che hanno accompagnato le riprese e gli undici mesi di montaggio per confezionare il film.

Il significato del titolo: tornare a "Lorenzo" e all'origine

Partiamo proprio da lì, dal titolo, da quel Lorenzo che assottiglia le distanza tra l'artista e l'uomo. "E forse la volontà era quella di avvicinarsi a lui. E non so se c'è una netta distinzione, sai come a volte si parla di due facce di una medaglia, ma nel caso di Lorenzo, e credo che il film lo mostri, non sono veramente due facce di una medaglia, è più come quando guardi una foto da lontano, poi ti avvicini e riesci a vedere dei dettagli che da lontano sono invisibili. Credo che il lavoro sia più questo."

Una scena del documentario di Carlo Zoratti e Dario Zonta

Ma c'è anche un altro aspetto, un'altra ricaduta dell'approccio intimo dei due registi. "Quindi, anche se abbiamo utilizzato la parola, anche se abbiamo utilizzato Lorenzo nel titolo, adesso riguardandolo, ne parlavamo prima con Dario, forse questo Lorenzo è più vicino come significato alla radice e quindi al suo essere bambino. E in qualche modo questo film, nel quale Lorenzo racconta delle persone che ha perso e ne racconta come ne parlerebbe un bambino, e i ricordi sono quelli di un bambino, di quel Lorenzo che probabilmente in quel momento della sua vita non sapeva che un giorno si sarebbe chiamato Jovanotti. Ma non è un'altra parte, è semplicemente l'origine."

Purezza, zone d'ombra e il dialogo con il protagonista

Ci intriga questa attenzione per la purezza, naturale conseguenza della spontaneità che gli vediamo dimostrare in Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti: "Questa è sicuramente una cifra di Lorenzo, chi lo conosce, a parte che secondo me anche i suoi fan lo colgono, sa che fa parte della sua natura e anche del suo mistero. Perché questa purezza, questo sguardo curioso, questa gioia di vivere, di scoprire, talvolta è anche disarmante. Perché è sempre in purezza. Sembra, no, non sembra, è sempre in purezza. E questa è una cosa che ovviamente secondo me interroga tutti, ha interrogato noi, interroga lo spettatore, ma noi, almeno io, ma credo anche Carlo, abbiamo fatto, abbiamo sperimentato questa purezza. Nella purezza però c'è la luce, e c'è anche l'ombra, no? E quest'ombra poi viene modulata, mediata, protetta anche giustamente perché è giusto che sia così."

Lorenzo Cherubini in una scena del documentario

E i registi hanno cercato di esplorare anche quell'ombra. "Il film cerca di andare anche là dentro. Senza paura, insomma, senza neanche tanta premeditazione, cioè ci siamo trovati in questi luoghi, però con molto tatto, molta sensibilità e anche molto affetto, e siamo forse riusciti a restituire un film sincero, perché c'è molto amore in questo film, da parte nostra, ma anche ricambiato da Lorenzo, che si è visto e si è riconosciuto."

Undici mesi di montaggio con Andrea Bottari e Irene Breda

Quando si fa un film del genere, quando si segue un personaggio come Jovanotti per tanto tempo, anche il materiale a disposizione è tanto, rendendo complesso il lavoro di montaggio. Quanto a lungo hanno lavorato su questo aspetto? "I film a montarli ci si mette tanto, alcuni film più, alcuni film meno. Diciamo che non siamo in zona record, però insomma il tempo dedicato al montaggio è stato importantissimo, 11 mesi di montaggio, con due montatori bravissimi, Andrea Bottari e Irene Breda, che sono veramente proprio dei co-creatori assieme a noi del film. E loro sono stati quelli che sono andati in immersione e hanno incominciato a portare fuori dalla valanga di ore di materiale quello che c'era."

Un momento live di Jovanotti nel docufilm Lorenzo

Tanto materiale recuperato anche dagli archivi del padre di Lorenzo, da esaminare e scegliere. "Da questo materiale non potevi fare mille film diversi, se osservavi e accoglievi il materiale così com'era, con onestà e con trasparenza. E quindi non è che abbiamo lasciato fuori tante cose, perché ci siamo accorti subito di questo filo conduttore, che le cose che dovevano stare erano quelle del ricordo da bambino." E infatti ciò che è rimasto fuori sono quei frammenti in cui "non sentivi il suo racconto da uno sguardo infantile."