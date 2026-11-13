L'estranea: perché il remake americano è più importante della (possibile) candidatura all'Oscar

La notizia che il film rivelazione di Paolo Strippoli avrà un remake americano dovrebbe far domandare alle nostre produzioni/distribuzioni quanto sia ormai fondamentale puntare sulla qualità per intercettare sia il pubblico che gli investitori esteri.

Nemmeno il tempo di leggere la notizia, riportata in anteprima esclusiva da Deadline, che la geniale pagina social Accrediti Verdi ha (ri)lanciato ipotizzando il fanta-casting (almeno per ora) di quello che sarà il remake americano de L'estranea di Paolo Strippoli. Infatti, la New Line Cinema ha ufficialmente acquisito i diritti per realizzare l'adattamento in lingua inglese del thriller psicologico scelto come candidato italiano agli Oscar nella categoria del miglior film internazionale. Un merito non c'è che dire a 01 Distribution che ha distribuito l'opera prodotta da Propaganda Italia, Rai Cinema, Dinamo Film, Kazak Productions e Tarantula.

Jasmine Trinca, Adriano Giannini e il giovane Andrea Rossini

E no, non finisce qui: l'accordo per The Spiral (titolo internazionale), siglato sotto la guida di Richard Brener a capo di New Line (ora nel perimetro della neonata Paramount-Warner Bros.), non si limita al solo rifacimento americano. L'intesa prevede anche i diritti di distribuzione della pellicola originale in numerosi mercati internazionali: oltre agli Stati Uniti, L'estranea uscirà in Canada, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Filippine, Taiwan, Thailandia e Vietnam.

L'estranea come The Mask

L'opera di Strippoli, scritta insieme a Salvatore De Chirico, arriverà in una selezione di sale cinematografiche statunitensi già entro la fine dell'anno, in piena corsa per la stagione dei premi Oscar. Via Instagram, Strippoli e De Chirico hanno dichiarato: "È un grande onore che il nostro progetto sia nelle mani della società che ha prodotto e distribuito negli anni film come Il Signore degli Anelli, IT, Weapons, The Mask, Final Destination, La Casa, The Conjuring e Ubriaco d'Amore". Titoli tutt'altro che casuali, e che anzi dimostrano di nuovo la propensione pop/generazionale degli autori.

A dirla tutta, Strippoli, che ci sa fare, ha capito l'enorme importanza della campagna premi, spendendosi in prima persona. Q&A, incontri, interviste. L'ultima a New York, in occasione di Italy on Screen, in dialogo con Stevie Wong, influente reporter di Deadline. Questo non vuol dire che L'estranea arriverà in cinquina (speriamo di sì, probabilmente no, la concorrenza è agguerrita e i gusti dell'Academy sono abbastanza standard), ma di certo un'occasione del genere crea finestre di grandi opportunità. Del resto, è la chiave quando si vuol creare "il caso".

Il viaggio de L'Estranea

A proposito, fin dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato in Concorso, L'estranea è stato agganciato a un'ottima campagna di marketing. Strippoli e il cast (da Jasmine Trinca a Romana Maggiora Vergano) hanno letteralmente girato sala per sala incontrando il pubblico. Non solo: il film è andato anche al Toronto International Film Festival per l'anteprima nordamericana nella sezione Midnight Madness, ottenendo il secondo posto al prestigioso premio del pubblico.

Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi

Passaggio poi al Festival di Sitges: trionfo con il riconoscimento per la miglior attrice a Jasmine Trinca e il Méliès d'argento come miglior film. In aggiunta, tappe nei festival di Busan, Chicago, Salonicco e al Fantastic Fest. Una cura e un'attenzione "al prodotto" che hanno dato i loro frutti: quasi quattro milioni al box office e mezzo milione di spettatori. Ecco, stessa cosa con gli investitori: se hai talento e credi nel tuo progetto, andare a bussare alle loro porte può, in effetti, portare qualcosa di buono.

Tornando al dunque, la notizia che L'estranea avrà un remake americano, per assurdo, è molto più importante rispetto al fatto che sia stato candidato per rappresentare l'Italia agli Oscar. E lo è per un motivo molto semplice: la nostra industria, se lasciata libera di osare, sperimentare e innovare, ha ben poco da invidiare rispetto ad altre produzioni straniere che, puntualmente, sono fonte inesauribile di soggetti da riadattare. Per una volta tanto siamo noi a offrire spunti, e non viceversa (la lista dei film italiani "remake di..." è infinita).

Scommettere sulla qualità ripaga sempre

Questo che vuol dire? Vuol dire che investire sulle buone idee e sui giovani - Strippoli, orgogliosamente, rivendica il suo essere trentenne - potrebbe ripagare e non poco. L'abbiamo detto e scritto fino allo sfinimento, e di certo non ci arrendiamo: pur essendo necessaria un'offerta trasversale, è chiaro quanto alcuni prodotti non siano effettivamente più appetibili, né rivendibili all'estero. Basta leggere le uscite settimanali e fare poi un raffronto con la media copia. Molti titoli affondano nell'effimero.

Romana Maggiora Vergano in scena

Citare i casi specifici sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, ma basta guardarsi intorno: alcuni format sono superati, così come certe commedie che non hanno più un pubblico di riferimento. Il mondo del cinema sta cambiando velocemente, e oggi più che mai è arrivato il momento di sterzare e, per quanto possibile, puntare con onestà a produzioni che possano attrarre sia la platea che gli investitori esteri. Come? Semplice: liberarsi dalla logica della "faccia sul manifesto" e scommettere, davvero, sulla qualità.