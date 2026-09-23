L’Estranea di Paolo Strippoli è la scelta dell’Italia per gli Oscar 2027

Dopo Venezia e il riconoscimento del pubblico a Toronto, il film di Paolo Strippoli entra nella corsa italiana all'Oscar 2027 per il miglior film internazionale

Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi sono le protagoniste dell'horror di Paolo Strippoli
NOTIZIA di 23/09/2026

Sarà L'Estranea di Paolo Strippoli a concorrere per l'Italia nella categoria per il Miglior Film Internazionale agli Oscar 2027.
Dopo essere stato presentato a Venezia 2026, in corsa per il Leone d'Oro, ed essersi portato a casa il First Runner-Up al TIFF, L'Estranea entra così nella corsa ai premi cinematografici più glamour e famosi.

La scelta è stata effettuata dalla commissione italiana istituita da ANICA, che ha selezionato il film tra 21 opere italiane candidate alla 99ª edizione degli Academy Awards. La motivazione della commissione sottolinea la natura innovativa del progetto: "È un film nuovo, di genere, di un giovane autore, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale".

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Diretto dal 33enne Paolo Strippoli, L'Estranea è un horror thriller che innesta elementi soprannaturali all'interno di una storia familiare. Al centro del film c'è Alice, interpretata da Jasmine Trinca, una giovane madre alle prese con una situazione familiare difficile. Durante una notte segnata da una violenta tempesta entra nella sua vita una misteriosa donna, La Straniera, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi.

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Da questo incontro prende forma un patto dalle conseguenze imprevedibili, che porta il racconto verso una dimensione sempre più inquietante. Nel cast ci sono anche Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano.

Il film sarà distribuito nelle sale italiane dall'8 ottobre.

Da Venezia a Toronto: il percorso internazionale di L'Estranea

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La candidatura agli Oscar arriva dopo un percorso già significativo nei festival internazionali. L'Estranea è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e successivamente al Toronto International Film Festival, nella sezione Midnight Madness dedicata al cinema di genere. A Toronto il film ha ottenuto il First Runner-Up al People's Choice Midnight Madness Award, riconoscimento assegnato sulla base del voto del pubblico della sezione.

Il risultato rappresenta un ulteriore elemento del percorso internazionale del film e arriva prima della selezione definitiva dell'Academy.

La corsa di L'Estranea agli Oscar 2027 non si conclude naturalmente con la candidatura italiana. Il prossimo passaggio sarà la shortlist dei 15 film selezionati dall'Academy nella categoria International Feature Film, attesa per il 15 dicembre 2026.

Le nomination ufficiali agli Oscar 2027 saranno annunciate il 21 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 14 marzo a Los Angeles.

L'Italia non vince l'Oscar per il miglior film internazionale dal 2014, quando Paolo Sorrentino ottenne il riconoscimento con La grande bellezza.

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