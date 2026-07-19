La gabbianella e il gatto vola su Mediaset Infinity: la versione restaurata in anteprima a Giffoni

Ci sono immagini capaci di imprimersi in modo indelebile nella memoria collettiva, superando le barriere del tempo e delle generazioni. Per il cinema d'animazione italiano, molte di queste immagini portano la firma di Enzo d'Alò e, in particolare, appartengono a quel miracolo produttivo e poetico che fu, nel 1998, La gabbianella e il gatto. A quasi trent'anni dal suo debutto nelle sale, il film che ha commosso e fatto sognare milioni di spettatori si appresta a tornare a splendere: Mediaset Infinity ha infatti annunciato il restauro della pellicola, un'operazione che non solo celebra il passato, ma restituisce al presente un classico contemporaneo con una veste visiva totalmente rinnovata.

Un'immagine del film di Enzo D'Alò

L'occasione per scoprire questa nuova versione è eccezionale e all'altezza dell'evento: un'anteprima nazionale il 19 luglio al Giffoni Film Festival, all'interno della sezione Elements +3. Alla presentazione sarà presente lo stesso Enzo d'Alò, pronto a incontrare il pubblico per raccontare la genesi e i segreti di un'opera entrata di diritto nella storia della nostra cinematografia. Per tutti coloro che non potranno essere a Giffoni, l'attesa sarà comunque brevissima: La gabbianella e il gatto in versione restaurata sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity a partire dal 20 luglio.

Il grande ritorno del capolavoro di Enzo d'Alò in 2K

Il restauro de La gabbianella e il gatto non è una semplice operazione di rimasterizzazione, ma un vero e proprio atto di amore e conservazione culturale. Curato dai laboratori specializzati Cine Lab Services di Roma, l'intervento ha l'obiettivo di restituire alla pellicola la sua originaria magnificenza visiva, quella luminosità e ricchezza di colori che caratterizzava il film. Il formato in 2K permette infatti di ritrovare la brillantezza cromatica, la pulizia dei dettagli e quella fluidità dei disegni che avevano incantato il pubblico alla fine degli anni Novanta.

I personaggi de La gabbianella e il gatto

Come ha dichiarato lo stesso Enzo d'Alò, l'utilizzo delle moderne tecnologie digitali ha permesso di tornare sul materiale originale con occhi nuovi, lavorando sul colore e sul sonoro in un modo che all'epoca era impensabile. Non si tratta di snaturare l'opera che abbiamo amato, ma "di restituirle tutta la sua vitalità", di permetterle di respirare una luce e una profondità inedite, affinché possa continuare a emozionare chi la custodisce nel cuore e, al contempo, conquistare gli occhi dei bambini di oggi. Un ponte d'affetto e splendore tra diverse generazioni.

Perché La gabbianella e il gatto è (ancora) un classico senza tempo

Rivedere oggi La gabbianella e il gatto significa rendersi conto di quanto la favola nata dalla penna di Luis Sepúlveda, e tradotta in immagini da d'Alò e Umberto Marino, fosse straordinariamente profetica: la storia dell'incontro tra la piccola Fortunata e il gatto Zorba si spoglia della sua apparente semplicità per rivelarsi, sequenza dopo sequenza, una profonda e attualissima riflessione sulla responsabilità, sull'accoglienza e sulla cura del nostro pianeta.

La tragica e poetica sequenza iniziale della gabbiana Kengah, intrappolata nel petrolio, risuona oggi con un'urgenza ancora maggiore rispetto al 1998, parlandoci apertamente di tutela ambientale e delle conseguenze dell'inquinamento. Ma il vero cuore pulsante del film risiede nella celebrazione della diversità. Insegnare a volare a chi è diverso da noi, rispettandone l'identità senza pretendere di trasformarlo a nostra immagine, rimane uno dei messaggi più potenti e formativi che il cinema d'animazione europeo abbia mai partorito. È questa capacità di parlare ai più piccoli senza mai banalizzare lo sguardo adulto che rende il film un capolavoro intramontabile.

Un cast vocale e una colonna sonora da cult

A rendere memorabile La gabbianella e il gatto contribuisce in modo decisivo un comparto artistico di altissimo livello, capace di unire grandi nomi dello spettacolo e della musica italiana. Impossibile infatti non ricordare la straordinaria caratterizzazione dei personaggi, a partire da un monumentale Carlo Verdone che presta la sua calda romanità al gatto Zorba, affiancato da un irresistibile Antonio Albanese nei panni del Grande Topo. E aggiungiamo una curiosità che è anche grande valore aggiunto: lo stesso Luis Sepúlveda volle partecipare attivamente al progetto, doppiando il personaggio del poeta nella versione italiana.

Una scena del classico d'animazione firmato da D'Alò

Sul fronte musicale, la colonna sonora firmata da David Rhodes viene magnificamente esaltata da canzoni entrate nella storia della musica pop e d'autore italiana. Brani come Siamo gatti di Samuele Bersani, o i contributi interpretati da Ivana Spagna, Gaetano Curreri degli Stadio e Leda Battisti, non sono semplici commenti sonori, ma veri e propri motori narrativi capaci di amplificare la forza espressiva e la poesia di un racconto che, grazie a questo restauro, è finalmente pronto a riaccendere la sua magia.