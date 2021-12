La casa di carta 5: le reazioni dei fan al finale della serie

La casa di carta 5, una scena della serie Netflix

La casa di carta è finalmente arrivata alla sua conclusione dopo 5 lunghe stagioni, con l'ultima che è stata spezzata in due parti, e la cosa non ha fatto altro che alzare l'attesa per il gran finale della serie spagnola di Netflix. La casa di carta Parte 5 Volume 2 è disponibile in streaming dal 3 dicembre, ed è stata letteralmente divorata dagli appassionati. A poco più di una settimana dall'uscita del finale, è il momento del nostro consueto viaggio sui social media per sondare i pareri dei fan della serie. Ma è interessante anche andarsi a rileggere quello che i fan scrivevano qualche mese fa, alla conclusione della Parte 5 Volume 1. Perché tanti degli interrogativi che tutti si ponevano in occasione di quei primi 5 episodi hanno trovato risposta ora, e a loro volta i fan si possono ritenere soddisfatti. Ma anche, perché no, spiazzati o delusi. Raccontando le reazioni dei fan al finale della serie, è chiaro, incorrerete in parecchi spoiler.

Un finale degno del Professore...

Secondo noi, come abbiamo scritto nella recensione del finale di serie de La casa di carta è stato "potente, geniale, inaspettato. Degno de La casa di carta". Ma che cosa ne pensano i fan? "Sul finale è tornata la vecchia serie che abbiamo amato tutti!", scrivono, e anche "folle ma geniale, il finale mi ha fatto piangere". La maggioranza dei commenti sembrano essere proprio sulla nostra lunghezza d'onda. "Finale degno del Professore" infatti è un po' come dire che è degno de La casa di carta. Mentre chi scrive "bello il finale, in grande stile senza ulteriori perdite" si unisce al respiro di sollievo dopo che i deus ex machina hanno lastricato la via che ci ha portato verso l'oro anche di perdite dolorose. "La più bella serie tv di sempre!!!" commenta qualcun altro, e sappiamo che questa serie ha mosso passioni molto forti tra gli spettatori.

...o della Corazzata Potemkin?

Ma poi c'è anche chi raffredda tutto con un semplice e laconico "il finale uhm", che rende bene l'idea. Ma non mancano anche i commenti di fantozziana memoria, quelli che riprendono la famosa recensione del ragioniere alla proiezione de La Corazzata Potemtkin. "Una ca..ta pazzesca!" scrive qualcuno "secondo me si poteva concludere alla seconda stagione, dove è stata superlativa. Le ultime, tutto uno scemare, alcune scene davvero inutili e prive di senso, come il finale...". Il che, se non ci trova d'accordo, ci fa venire in mente il dubbio che su Movieplayer ci poniamo da tempo, e cioè: le serie tv durano troppo? "La fine della storia è una ca..ta pazzesca" fa eco in sintonia qualcun altro. "Ok che è fantasia, ma un finale più degno avrebbero potuto pure trovarlo...". C'è anche chi argomenta con perizia le incongruenze di un finale che nella realtà non sarebbe stato possibile, come la sospensione dell'incredulità non fosse l'elemento chiave per godersi La casa di carta. "Si ma a mio avviso è stato troppo affrettato" commenta qualcuno. "Una puntata in più, o mezz'ora in più ci sarebbe voluta". Dopo cinque stagioni e un episodio finale di un'ora e dieci chiederne ancora di più significa davvero essere incontentabili.

Sparano, sparano, sparano

Uno dei dubbi, nostri e dei fan, è che la serie, nella prima parte dell'ultima stagione, da heist movie sta scivolando sempre più vero il war movie. Vi ricordate quel commento? "Sparano, sparano, sparano" diceva sinteticamente. "Si è perso di vista completamente l'obbiettivo del colpo ovvero l'oro... si è trasformata in una battaglia di trincea non più in una rapina... finale col botto sì ma con troppo botti però...". E chi fa eco: "Troppa fantascienza... Si è perso di vista il fatto della bella rapina pulita da perfetti Lupin. Non mi piace molto, mal di testa a furia di mitragliatrici, sembrava un film di guerra". Questo si diceva, alla fine della prima parte. E gli sceneggiatori sembrano quasi aver ascoltato i fan, perché La casa di carta è tornata ad essere il caro, vecchio film di rapina. "Confesso che le prime 5 puntate di quest'ultima serie mi avevano lasciato un po' interdetto" commenta ora qualcuno. "Sembrava esserci troppa guerriglia e ben poco delle cose che ci avevano conquistato e che ci avevano fatto amare questa splendida serie. Ma poi... è stata un'escalation fantastica". Ma c'è un commento che ci ha fatto davvero sorridere, quel sorriso di soddisfazione che hai quando qualcuno ci prende. C'era chi aveva commentato "l'oro secondo me sarà la chiave per uscire dalla situazione in cui si sono trovati. Decimati, sotto assedio e senza più alcun piano. Distruggere l'oro potrebbe essere una chiave del riscatto?". Distruggere no, ma... Bravo chi aveva commentato. Come vi abbiamo raccontato nel significato del finale de La casa di carta è proprio l'oro la chiave della situazione.

Alicia Sierra: Noi due non saremo mai amici

Ma quello su cui ci si arrovellava più di tutto era Alicia Sierra. Ci si chiedeva se sarebbe entrata nella banda, E se, una volta ottenuta una tregua, avrebbe tradito il professore. "Da che parte sta Alicia Sierra?" era una domanda che raggiungeva quasi i livelli di "Chi ha ucciso Laura Palmer?" (ovviamente si scherza, non è a quei livelli...). La risposta alla domanda ci ha soddisfatto, e, a quanto pare anche il pubblico è rimasto contento del finale, anche se non tutto. Ecco cosa si dice di uno dei più bei personaggi della serie. "Per non parlare di quanto sia stata emozionante e commovente la collaborazione tra Alicia Sierra e il Professore" scrivono. ""Noi due non saremo mai amici" aveva detto Sierra, ma nel finale...". C'è chi scrive un post apposito perché la svolta dell'ispettore Sierra non è davvero andata giù. "Negli ultimi episodi avete amato Sierra e il professore. Io no" esordisce in un lungo post uno degli utenti della pagina Facebook italiana dei fan della serie. "Non mi aspettavo una tale trasformazione da parte di Alicia. Mi era piaciuta per la sua arroganza, scaltrezza, cattiveria. Lei è colei che ha fatto uccidere Nairobi giocando sui sentimenti di una madre, ha quasi ammazzato Rio nel deserto, voleva partorire da sola rischiando la sua vita e quella della bambina... e alla fine cosa fa? Aiuta la banda a scappare. Suvvia, siamo seri: peggior finale (per Sierra) non poteva esserci". Ma la maggioranza è con lei. "Io invece l'ho letteralmente adorato questo cambiamento!". E si continua. "Le ha tentate tutte prima di arrendersi, poi unirsi alla banda era l'unica carta che le fosse rimasta per poter avere una vita normale con la sua bambina. Non é che avesse molte altre scelte migliori, dopo avere anche scoperto il marciume dello Stato e della polizia". "Anch'io la odiavo come personaggio però per come l'hanno fatto per me ci sta... ci ha provato a fare la stronza andando da Tamayo e gli è andata male! Aiutare la banda era la sua ultima spiaggia, se aiutava loro avrebbe aiutato se stessa! Questo non vuol dire che fa parte della banda anzi... ma hanno semplicemente trovato un accordo vantaggioso per entrambi". C'è anche chi ha scavato nella sua psicologia, segno che il personaggio è stato costruito bene. "Io credo che lei abbia mascherato dietro il suo cinismo tutto il dolore che provava per la perdita del marito, agiva come un robot annoiato insensibile tutto per non ammettere quello che provava, l'incontro con il professore è servito a entrambi lei ha ritrovato il proprio io capace di provare nuovamente qualche sentimento e lui ha accettato la sua indole di ladro...". E c'è chi ha delle tesi ancora più romantiche. "Con l'evoluzione del personaggio penso che gli autori abbiano voluto in qualche modo omaggiare Nairobi e Tokyo... Nairobi aveva chiesto al professore di diventare il donatore perché voleva un figlio... Il professore fa nascere la figlia di Sierra... Tokyo e Sierra sono entrambe due pazze scatenate senza controllo e il professore ha nei suoi confronti un atteggiamento molto affettuoso abbracciandola così come aveva fatto con Tokyo". "A me è piaciuta moltissimo la chimica che si è creata tra loro due, perché Alicia capisce che il professore è un uomo buono. La scena dove sono nel divano e lei si apre a lui e piange è stupenda".

Arturito, odi et amo

Ma, a proposito di odio, non può sfuggire l'assenza del personaggio più odiato della serie, Arturo Roman detto Arturito. "Non so voi... ma una delle cose che più ho apprezzato in questo vol.2... è l'assenza totale di Arturito" scrive un utente. Un altro risponde "Spero sia morto, nella serie e non di sicuro come attore un grande! È riuscito ad attirarsi l'ira del mondo intero, questo vuol dire è bravissimo Enrique Arce!". I fan della serie con noi sfondano una porta aperta. "Quando si odia un personaggio significa che ha avuto una gran parte e l'ha interpretata benissimo". È quello che sosteniamo anche noi. E lo abbiamo tastato con mano, anzi con telecamera, quando Enrique Arce è venuto a Roma per presentare l'ultima stagione, e lo abbiamo intervistato. Nella realtà, Arturito è una persona spassosa.

