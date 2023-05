Matthew McConaughey nel cast di The Rivals of Amziah King

Andrew Patterson sarà il regista del crime thriller The Rivals of Amziah King, che vedrà protagonista la star Matthew McConaughey.

Matthew McConaughey annuncia un nuovo progetto. L'indaffarata star texana reciterà in The Rivals of Amziah King, crime thriller scritto e diretto dal regista di The Vast of Night Andrew Patterson.

Black Bear Pictures e Heyday Films produrranno il film, mentre Black Bear International si occuperà delle prevendite internazionali al mercato cinematografico di Cannes, al via la prossima settimana.

Serenity - L'isola dell'iganno: Matthew McConaughey in una sequenza del film

I dettagli della trama sono tenuti nascosti, ma a quanto anticipato Matthew McConaughey interpreterà il ruolo principale di Amziah King nel film, ambientato nelle aree remote dell'Oklahoma. David Heyman produrrà attraverso la sua Heyday Films, insieme a Teddy Schwarzman e Michael Heimler di Black Bear. I produttori esecutivi includono Rob Silva di Heyday e John Friedberg e Christopher Casanova di Black Bear.

Matthew McConaughey e Woody Harrelson potrebbero essere fratelli: "È pazzesco", pronti al test del DNA

Matthew McConaughey si prepara a interpretare il protagonista del preannunciato prequel di Yellowstone, che concluderà la sua corsa dopo cinque gloriose stagioni. L'attore tornerà, inoltre, ad affiancare l'amico e collega Woody Harrelson nella serie comica a sfondo politico Apple TV+ White House Plumbers.