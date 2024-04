Knuckles, Adam Pally e il suo nerd-training per la serie spin-off di Sonic

Lo avrete apprezzato (o amato) come Max Blum nella comedy Happy Endings. Oppure come Peter Prentice nelle ultime stagioni di The Mindy Project. O ancora Dan Chambers nella breve e sfortunata Making History. Oppure il vice sceriffo, apparentemente sciocco e provinciale, Wade Wipple nei due lungometraggi live action dedicati a Sonic il Riccio dall'omonimo videogioco Sega, di cui è in arrivo a fine 2024 il terzo capitolo. Per smorzare l'attesa, lo stesso team produttivo ha creato Knuckles (leggi la recensione), serie spin-off disponibile in streaming su Paramount+ che mette al centro quelle che erano state le spalle al cinema: il vicesceriffo interpretato nuovamente da Adam Pally, che abbiamo incontrato su Zoom per farci raccontare com'è passare alla parte di co-protagonista in questa intervista.

Il Tom per il Sonic

Nella trama di questa serie tv spin-off Wade Wipple sta al personaggio titolare come lo sceriffo Tom Wachowski stava a Sonic nei due film sul grande schermo. In questo caso bisognava costruire un rapporto simile con Idris Elba, che torna a prestare la voce al guerriero Echidna e che fa da mentore all'umano nel suo romanzo di formazione da adulto: "Sicuramente ho avuto una guida nel vedere James Marsden approcciarsi a Sonic nei primi due film. La fortuna poi è stata avere lo stesso team produttivo - regista e sceneggiatori - dietro la serie, un elemento che ha fatto sicuramente la differenza. Nel frattempo la tecnologia è migliorata e si possono fare ancora più cose nella propria performance (tra CGI e live action, ndr). È stato senza soluzione di continuità ed estremamente divertente".

Knuckles: il personaggio titolare insieme ad Adam Pally nella serie Paramount+

Divertente come le training scenes che parodiano il filone di Karate Kid e simili, a cui la serie si rifà in toto: "Mi hanno messo su dei cavi, volavo, normalmente non ho la possibilità di fare questo tipo di scene sul set, soprattutto per la mia corporatura (ride). Essere su un cavo a vari metri dal suolo mentre un'altra persona prova a trattenerti a terra dall'altra parte, è stato davvero divertente".

Il videogioco di Sonic vs Knuckles

Knuckles: Adam Pally è di nuovo Wade Wipple nella serie

Per prepararsi al ruolo, sia nei film che nella serie, una buona idea per Adam Pally poteva essere rispolverare il videogioco Sega, ma non c'è n'è stato bisogno: "Ho giocato abbastanza da bambino e da ragazzo per essere a posto anche da adulto (ride). Ricordo una volta in particolare che giocai tutta la notte tanto da vedere il Riccio che correva anche con le palpebre chiuse (ride). Conoscevo così bene il videogioco che non è servito un ripasso, avevo ancora il vecchio ben memorizzato nel cervello! (ride)".

Precedenti comici

Knuckles: Adam Pally in una sequenza

Abbiamo iniziato il nostro articolo parlando dei precedenti ruoli comici di Adam Pally: anche questo poteva essere uno strumento di allenamento per caratterizzare Wade Wipple - che già dall'allitterazione del nome sembra uscito da un fumetto o un cartone animato in Knuckles: "Tutti i miei personaggi sono parte di me, mi assomigliano per alcuni aspetti e per altri no. Ora farò un'analogia tremenda (ride) ma un attore per me è come uno sfilatino di pane: ogni fetta è diversa dall'altra, alcune sono più grandi altre più piccole, ma se ti piace quello sfilatino ti piacerà anche il sandwich. Cerco di gestire così i ruoli e di non allontanarmi troppo da ciò che conosco del personaggio, che sia il tono di voce, la camminata o un suo accessorio. Voglio che esca un buon sandwich".

Cosa sappiamo su Sonic 3 - Il film

Frasi ad effetto

Knuckles: Adam Pally in una scena onirica

Non l'unica analogia culinaria presente in quest'intervista: del resto, per stessa ammissione dell'attore, lui ha sempre fame. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità ma anche grandi catchphrase. Quale sarebbe quella del vice-sceriffo? Pally non ha dubbi: "Molti compagni di scuola di mio figlio più piccolo, Drake, citano spesso i due film di Sonic e la battuta che mi chiedono più spesso di ripetere del mio personaggio viene dal secondo capitolo ed è 'Cosa vuoi sul tuo bagel?'. Penso che questa potrebbe essere un'ottima catchphrase per il mio personaggio dato che è molto da Wade guerriero in effetti".