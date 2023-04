Sonic: iniziate le riprese della serie spin-off su Knuckles con Idris Elba

Paramount ha ufficialmente dato il via alle riprese della serie spin-off di Sonic incentrata sul personaggio di Knuckles, che avrà ancora la voce di Idris Elba, dopo aver fatto il suo debutto al cinema in Sonic 2.

Adam Pally ("Happy Endings", "The Mindy Project") sarà nel cast della serie e interpreterà ancora una volta il ruolo di Wade Whipple. La serie sarà ambientata tra gli eventi di Sonic 2 - Il Film e il prossimo Sonic the Hedgehog 3, che dovrebbe arrivare nelle sale il 20 dicembre 2024. Nella serie, Knuckles "accetta di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna", secondo la logline ufficiale.

Edi Patterson ("The Righteous Gemstones"), Julian Barratt ("Mindhorn"), Scott Mescudi ("Don't Look Up") ed Ellie Taylor ("Ted Lasso") faranno tutti parte del cast della serie. Rory McCann ("Game of Thrones") parteciperà come guest star, così come Tika Sumpter, che riprenderà il ruolo di Maddie dai film.

Le riprese della serie sono in corso a Londra. John Whittington, che ha lavorato alla sceneggiatura di Sonic 2, ha scritto l'episodio pilota di "Knuckles" e ricopre il ruolo di sceneggiatore e produttore esecutivo della serie. Brian Schacter e James Madejski sono accreditati tra gli autori.

Sonic - Il Film 3 e una serie su Knuckles: Paramount annuncia i nuovi progetti

Jeff Fowler, che ha diretto entrambi i film di "Sonic the Hedgehog", dirigerà l'episodio pilota e sarà produttore esecutivo della serie