Da Twisters a Beetlejuice e Joker 2, un ricchissimo finale di 2024 per Warner

Un'ottima estate, un grande autunno. Così si prospetta la fine del 2024 di Warner Bros, che inizia proprio in questi giorni con Horizon: An American Saga, il primo capitolo dell'epopea western di Kevin Costner che vi abbiamo già raccontato in anteprima da Cannes. Un film onesto, che rivela la passione con cui Costner l'ha realizzato investendo in proprio per le riprese, che ci immerge in atmosfere classiche del genere alla scoperta di un ovest da conquistare. Nel cast lo stesso Costner accanto a Sienna Miller, Sam Worthington e Giovanni Ribisi, per un film che già il mese successivo, il 15 agosto, ci permetterà di continuare il viaggio con il secondo capitolo. Ma sono solo le prime tappe di un listino ricco, che già nei mesi estivi promette ottimi colpi.

Da Twisters a Trap e Beetlejuice

Twisters: Glen Powell e Daisy Edgar-Jones in una scena del film

È un'estate di potenziali successi quella che ci aspetta. Dopo il già citato Horizon è il turno di Twisters, il blockbuster dal sapore da anni '90 che ci porta di nuova a caccia di tornadi in territorio americano dopo il cult firmato Jan de Bont del 1996. Nel cast troviamo Daisy Edgar-Jones, la star del momento Glen Powell, Anthony Ramos e David Corenwet per un film che promette grande spettacolo e richiede la visione su grande schermo. Lo stesso si può dire per Trap, nuovo lavoro di M. Night Shyamalan che arriva un paio di mesi dopo che la stessa Warner ci ha piacevolmente sorpresi con il film d'esordio della figlia Ishana Night Shyamalan. Questa volta il regista de Il sesto senso e The Village promette di tenerci in tensione facendoci seguire le sorti di un serial killer in trappola nel luogo in cui si svolge il concerto di una celebre star della musica. A interpretarlo troviamo Josh Hartnett accanto a Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills e Allison Pill.

Beetlejuice Beetlejuice: una scena del funerale

Ancora tensione, questa volta firmata da Zoe Krawitz che ci porta sull'isola privata di un magnate della tecnologia dove si reca la cameriera protagonista Frida infatuata dell'uomo. Ovviamente in Blink Twice le cose non andranno come previsto quando qualcuno scompare misteriosamente. Se la protagonista del film è Naomi Ackie, il cast che lo accompagna è ricchissimo e comprende Channing Tatum, Alia Shawkat, Simon Rex, Adria Arjona, Haley Joel Osment, Christian Slater, Kyle MacLachlan e Geena Davis.

Gli ultimi colpi estivi non sono meno interessanti, a cominciare dall'attesissimo sequel Beetlejuice Beetlejuice, con Tim Burton che ci riporta nel mondo del suo cult degli anni '80, con Michael Keaton di nuovo nei panni dello spiritello porcello dello sfortunato titolo italiano dell'epoca. Tornano anche altri membri del cast originale, da Winona Ryder a Catherine O'hara, ma ci sono anche delle interessanti New Entry, da Justin Theroux a Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega e Willem Dafoe.

Verso l'autunno e Joker

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga e Joaquin Phoenix in una scena

Sarà ancora estate quando arriverà in sala il primo titolo italiano del listino Warner, Come far litigare mamma e papà con Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli insieme a Valentina Barbieri, Luca Vecchi, Nino Frassica e Elisabetta Canalis, ma è il preludio all'autunno dei grandi titoli, che ovviamente si concretizza a inizio ottobre, il 2, con uno dei film più attesi del 2024: Joker: Jolie a Deux, sequel del Leone d'Oro del 2019, ancora per la regia di Todd Phillips con la star Joaquin Phoenix affiancata da un altro nome di primissimo piano come Lady Gaga. Riuscirà a ripetere l'enorme successo del predecessore? I presupposti perché lo faccia e lo superi anche ci sono tutti.

Ottobre è però anche il mese in cui arriva il primo titolo animato in programma da parte di Warner ed è Buffalo Kids, film di provenienza spagnola firmato da Juan Jesús García Galocha e Pedro Solís García che ci raccontano le avventura di Tom e Mary, due orfani irlandesi che emigrano negli Stati Uniti per riunirsi con loro zio a New York. Ancora grandi nomi per un altro titolo che promette di catalizzare l'attenzione il mese successivo: a novembre arriva infatti in sala Red One, action comedy con Dwayne Johnson, Chris Evans e Lucy Liu al servizio di Jake Kasdan alla regia.

Si torna nel mondo del Signore degli Anelli

Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, un'immagine tratta dal film

Non finiscono i film attesi da qui a fine anno, tra cui il nuovo capitolo delle avventure cinematografiche dei Me Contro Te previsto per il 12 dicembre e che ce li promette cattivissimi a Natale, ma tra i titoli che destano la maggior curiosità c'è sicuramente l'anime ambientato nel mondo de Il Signore degli Anelli, La guerra dei Rohirrim: le informazioni che abbiamo fin qui (https://movieplayer.it/articoli/il-signore-degli-anelli-la-guerra-dei-rohirrim-cosa-sapere-film_29871/) sembrano rassicurarci su un ritorno in grande stile nella Terra di Mezzo, per la regia di Kenji Kamiyama che aveva realizzato nel 2021 la serie Blade Runner: Black Lotus e ha già dimostrato di sapersi immergere in mondi già conosciuti per riprenderli ed espanderli.

I film della seconda metà del 2024 in arrivo per Warner