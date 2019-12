Jeff Bridges: i 10 migliori film dell'attore

Jeff Bridges in una scena del film Crazy Heart

Sguardo deciso, sorriso sornione, una parlata un po' strascicata e occhi che esprimono gentilezza: tratti caratteristici che non possono che corrispondere a Jeff Bridges. Nato in una famiglia di attori, Bridges ha conquistato davvero tutti con le sue interpretazioni, rinnovandosi sempre e facendosi conoscere anche presso le nuove generazioni, dimostrando sempre e comunque il suo enorme talento recitativo.

In occasione dei suoi primi settant'anni, ripercorriamo insieme la sua filmografia, scoprendo i 10 migliori film di Jeff Bridges che hanno valorizzato le sue abilità e i suoi tratti caratteristici, da Una calibro 20 per lo specialista a Il grande Lebowski, passando per Il Grinta e Hell or High Water.

Starman

Tra le sue sette nomination gli Oscar, c'è anche quella al miglior attore protagonista per Starman. Realizzato nel 1984, il film di John Carpenter racconta la storia di un alieno che, giunto sulla Terra in un atterraggio di fortuna, fa la conoscenza di Jenny Hayden, una donna rimasta vedova e senza figli. Questo Starman, che è uguale in tutto e per tutto al defunto marito di Jenny, costringe la donna a salire nella sua auto e a condurlo in un luogo ben preciso dell'Arizona per un motivo ben chiaro: in quel posto si recherà la nave madre per portarlo a casa e, se non si presenterà entro tre giorni, Starman sarà destinato a morire.

Tucker - Un uomo e il suo sogno

Tra i tanti film che hanno dato un enorme successo e popolarità a Jeff Bridges, c'è sicuramente Tucker - Un uomo e il suo sogno. Realizzato nel 1988, il film di Francis Ford Coppola segue la storia di Preston Tucker che, nel 1946, lancia sul mercato americano un'auto rivoluzionaria - più sicura, comoda e veloce delle macchine già in commercio - e, grazie ad un prestito, riesce a mettere in produzione la vettura che porterà il suo nome. Nonostante il suo impegno e la realizzazione di cinquanta esemplari, tre grandi case automobilistiche di Detroit cominceranno ad andargli contro, boicottandolo.

L'ultimo spettacolo

In una lista di questo tipo, non si poteva non inserire il primo film che ha visto Jeff Bridges nei panni di uno dei protagonisti. La pellicola che ha, dunque, dato un vero avvio alla sua fortunata carriera è L'ultimo spettacolo, diretto da Peter Bogdanovich nel 1971. Il film, realizzato volutamente in bianco e nero, racconta la storia di due grandi amici, Sonny e Duane, che vivono insieme il passaggio dall'adolescenza all'età adulta ad Anarene, un paesino del Texas. Una storia che si svolge tra le tappe fondamentali della loro vita, sullo sfondo di una cittadina che sembra morire lentamente.

Una calibro 20 per lo specialista

Tra i grandi registi con cui Jeff Bridges ha lavorato, c'è anche Michael Cimino. Con lui, infatti, nel 1974 ha realizzato Una calibro 20 per lo specialista: conosciuto anche per il suo titolo originale, Thunderbolt and Lightfoot, questo film segue la storia di due rapinatori, Caribù e Artigliere, che cercano di far perdere le loro tracce agli inseguitori di quest'ultimo, che si è fatto passare per prete. I due, pedinati da Ross e Goody, mentre fuggono nel Montana non hanno che un solo obiettivo: raggiungere l'impenetrabile Armored Depository.

I cancelli del cielo

Dopo aver girato Una calibro 20 per lo specialista, Jeff Bridges è tornato a lavorare con Michael Cimino in I cancelli del cielo. Realizzato nel 1980, questo kolossal d'autore vede l'attore americano interpretare l'imprenditore John L. Bridges, che ha costruito la pista di pattinaggio chiamata Heaven's Gate e che si trova in mezzo allo scontro tra James Averill e Billy Irvine. I due sono stati compagni di scuola e grandi amici, ma dopo la laurea hanno intrapreso strade diverse: se Averill vuole lottare per la causa degli immigrati dell'Est Europa, diventando sceriffo di una contea animata da lotte intestine tra immigrati, Irvine diventa l'avvocato degli allevatori di bestiame che vorrebbero la loro terra. Tra i due uomini, un tempo amici, inizierà uno scontro senza esclusione di colpi.

La leggenda del re pescatore

Sebbene venga maggiormente ricordato Robin Williams, non bisogna dimenticare che anche Jeff Bridges ha fatto parte de La leggenda del re pescatore. Il film di Terry Gilliam, uscito nel 1991, vede proprio Bridges interpretare Jack Lucas, un deejay radiofonico molto popolare che spinge un folle, che chiama tutti i giorni alla radio, a realizzare una strage in un locale pubblico. Distrutto dal rimorso, dopo qualche tempo Lucas decide di porre fine alla sua vita, ma proprio quando sta per mettere la parola fine lo ferma Perry, un ex professore universitario, diventato clochard a causa della tremenda morte della moglie. Jack, quindi, deciderà di aiutare l'uomo nella ricerca di un inesistente Santo Graal.

Hell or High Water

Tra i film più recenti interpretati da Jeff Bridges, ce n'è uno in particolare in cui l'attore ha dimostrato, ancora una volta, il suo enorme talento. Parliamo di Hell or High Water, il film di David Mackenzie, realizzato nel 2016, che segue la storia di due fratelli, un ex detenuto e un padre divorziato (interpretati da Chris Pine e Ben Foster), che compiono una serie di rapine per uno scopo: salvare la fattoria di famiglia nel West Texas. Tuttavia, si metterà sulle loro tracce un esperto Texas Ranger che farà di questo caso l'ultimo della sua carriera.

Crazy Heart

Tra i migliori film interpretati da Bridges, rientra anche Crazy Heart, che ha fruttato all'attore americano un Premio Oscar al miglior attore protagonista nel 2010. Diretto da Scott Cooper e tratto dall'omonimo romanzo di Thomas Cobb, questo film, che vede anche la presenza di Maggie Gyllenhaal, racconta la storia di Bad Blake, un cantante di musica country che ha alle spalle diversi matrimoni falliti, una vita sempre on the road e troppi drink. Nonostante la sua vita stia cadendo a pezzi, Bad prova a cercare la salvezza grazie all'aiuto di Jean, una giornalista locale che scopre l'uomo che si trova dietro il musicista. Il rapporto tra i due mette Bad di fronte alle sfida più grande della sua vita: venire a patto con i suoi limiti e darsi un'altra possibilità di redenzione.

Il Grinta

Dodici anni dopo Il grande Lebowski, Jeff Bridges è tornato a lavorare con i fratelli Coen per realizzare Il Grinta, film basato sull'omonimo romanzo scritto da Charles Portis. Il film, ambientato nell'America di frontiera dopo la Guerra Civile, segue la storia della quattordicenne Mattie Ross che si mette in viaggio verso Fort Smith, situato nell'Arkansas, determinata ad ottenere giustizia per la morte del padre, ucciso da Tom Chaney per due pezzi d'oro.

L'uomo, infatti, è scappato in territorio indiano, ma la ragazzina lo insegue senza sosta, chiedendo anche aiuto ad uno degli sceriffi più spietati della città, Rooster Cogburn. Ma Mattie non è l'unica ad inseguire Chaney. Infatti, anche il ranger LaBoeuf è sulle sue tracce per riportarlo in Texas e riscuotere la taglia. Uniti dallo stesso scopo, Mattie, Rooster e LaBoeuf si avventureranno verso un futuro imprevedibile, tra leggende, errori, vendetta e amore.

Il grande Lebowski

Tra i migliori film che hanno reso celebre Jeff Bridges, non può non esserci Il grande Lebowski, diretto da Joel Coen ed Ethan Coen, che è forse la pellicola più ricordata della sua filmografia. Realizzato nel 1998, nel film dei fratelli Coen, Bridges interpreta Jeffrey "Drugo" Lebowski, un fannullone i cui interessi nella vita non sono altro che il cocktail White Russian e, soprattutto, il bowling. Scambiato da un gruppo di criminali per un suo omonimo miliardario, Drugo si reca da quest'ultimo per chiedere i danni circa il tappeto che i criminali gli hanno rovinato. L'incontro con il suo omonimo darà vita ad una serie di eventi e situazioni estremamente particolari.

