Jeff Bridges sarà il protagonista del monster movie Grendel, prodotto da The Jim Henson Company, che verrà diretto da Robert D. Krzyjowski adattando un romanzo scritto da John Gardner.

Al centro della trama ci sarà il leggendario mostro citato nel poema epico Beowulf che racconterà la sua versione della storia.

I primi dettagli del film

Grendel avrà nel cast Jeff Bridges nel ruolo del protagonista, mentre Dave Bautista sarà Beowulf, Bryan Cranston avrà la parte del re Hrothgar, Thomasin McKenzie sarà la Regina Wealhtheow, Aidan Turner interpreterà Unferth.

T Bone Burnett si occuperà invece della composizione di canzoni originali per il film.

Le riprese inizieranno nei prossimi mesi in Europa e le creature saranno ideate e create da Jim Henson's Creature Shop.

Nel team della produzione ci saranno Brian Henson e Vince Raisa, mentre Krzykowski e Jay Glazer faranno parte del team al lavoro sul progetto, avendo ottenuto i diritti cinematografici del romanzo nel 2020.

Jeff Bridges sarà uno dei produttori oltre a far parte del cast.

Le dichiarazioni del produttore

Brian Henson ha dichiarato: "The Jim Henson Company è conosciuta a livello internazionale per la creazione di mondi e di personaggi. E siamo ispirati nel migliore dei modi quando un personaggio ha una personalità autentica in modo davvero autentico, e può essere sofisticata, provocatoria e credibile. Grendel è il personaggio massimo, e sarà portato in vita usando le tecniche innovative di Creature Shop in combinazione con gli incredibili effetti digitali di Dennis Berardi".