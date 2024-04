Jeff Bridges inizialmente non voleva fare l'attore per via dell'ansia: 'Recitare mi rendeva nervoso e ansioso'

Durante il 49° Gala annuale dei Chaplin Awards, tenutosi lunedì sera a New York, Jeff Bridges ha ricevuto un premio per i suoi 70 anni di carriera. Non tutti sanno però che la star de Il grande Lebowski stava per imboccare una strada diversa da quella di attore.

La resistenza alla recitazione

Durante il suo discorso di accettazione del prestigioso riconoscimento del Film at Lincoln Center (potete vedere le immagini sotto), la star di Il grinta ha raccontato di aver inizialmente "resistito" all'idea di dedicarsi alla recitazione a tempo pieno per diversi motivi. "Mi rendeva nervoso, ansioso e avevo altre cose da fare", ha detto all'auditorium pieno dell'Alice Tully Hall. "Ero molto appassionato di musica. Amavo la ceramica, la pittura, e comunque chi vuole fare quello che fanno i genitori?".

May we all get the level of support that Chris Pine shows Jeff Bridges at the#GoldenGlobes pic.twitter.com/1CqSOn4DgP — Fandango (@Fandango) January 7, 2019

Ha ricordato che suo padre Lloyd Bridges gli ha spiegato tutto quello che avrebbe dovuto fare per intraprendere la carriera di attore, sgolandosi per dargli tutte le dritte necessarie. "Mia madre e mio padre mi hanno avvicinato non solo al mondo dello spettacolo, ma anche all'idea di poter fare la differenza", ha raccontato. "Ma nonostante ciò, anche dopo i saggi e meravigliosi consigli di papà sulla recitazione, mi ci sono voluti circa 10 film prima di decidere di fare della recitazione una carriera".

Il Drugo ha spiegato che suo fratello e collega Beau Bridges è stato un altro dei motivi per cui ha deciso di dedicarsi alla recitazione, e che sua moglie Sue e le sue figlie sono la ragione per cui continua a farlo tutt'oggi, notando che non potrebbe fare tutti questi film senza di loro.

A wonderful evening honoring Jeff Bridges with the Chaplin Award! Loved hearing him crack up at clips throughout his career. (Chris Pine also confirmed The Dude is his paragon for life.) pic.twitter.com/XKbf6JWrSV — Jordan Raup (@jpraup) April 30, 2024

Il grande Lebowski: Jeff Bridges in una foto

Il momento in cui ha deciso di fare l'attore

Nel corso dei 15 minuti del suo discorso, Bridges ha rivelato il momento esatto in cui ha scelto di diventare un attore a tempo pieno. È successo subito dopo aver terminato le riprese de Il diavolo del volante: era pronto a prendersi una pausa e a dedicarsi ad altri interessi, quando il suo agente lo ha chiamato per dirgli che gli era stato offerto un ruolo nell'adattamento cinematografico di The Iceman Cometh, accanto a Lee Marvin, Fredric March e Robert Ryan.

"Ho detto: 'Oh, cavolo. Digli grazie, ma sono impegnato", ha raccontato, aggiungendo che cinque minuti dopo il regista de Il diavolo del volante, Lamont Johnson, lo ha chiamato per dirgli che era un idiota per aver rifiutato il ruolo.

Bridges ha continuato: "Ho deciso di fare un piccolo esperimento. Ho pensato: 'Ok, farò questo film anche se non ne ho voglia'. Mi sono chiesto se fossi tagliato per fare l'attore, e se l'esperienza si fosse rivelata troppo faticosa avrei chiuso con la recitazione. Così ho fatto il film e si è rivelato un'esperienza incredibile". Prossimamente Jeff Bridges apparirà in Tron: Ares, terzo film della saga sci-fi.