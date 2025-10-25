Invasion 3, il finale spiegato da Erika Alexander

La terza stagione di Invasion si è conclusa su Apple TV provando a chiudere le storyline aperte, ma lasciando però qualcosa di aperto. Fondamentale in questo percorso è stata Zia Verna, la new entry principale di questo capitolo, interpretata da Erika Alexander.

L'attrice nella terza stagione

Quando abbiamo incontrato l'attrice su Zoom per commentare insieme l'ultimo episodio, si è dimostrata calma e apparentemente impassibile, proprio come il suo personaggio, disposto a sacrificare chiunque per la causa, anche il proprio nipote.

Invasion 3: spiegazione del finale

Aneesha (Golshifteh Farahani) è determinata a vendicarsi di Verna e degli altri dopo aver visto morire il marito Clark tra le proprie braccia, prendendo il suo posto a capo della milizia. Intanto gli Infiniti litigano per le maschere di ossigeno ma Verna, la loro leader, li convince a collaborare per impedire agli umani di distruggere la Nave Madre. Crede che questo li aiuterà a "guadagnarsi l'eternità" e gliele fa togliere come test di fedeltà alla causa.

Golshifteh Farahan nel finale di stagione

Nel bosco, uno degli uomini, Barnes, è di vedetta e nota Mitsuki (Shioli Kutsuna) in lontananza sulla cresta, completamente esposta. Mentre il gruppo si sparpaglia per rintracciarla, Aneesha si dirige verso la loro ultima posizione. Gli Infiniti li attaccano in un'imboscata e Aneesha scopre che Verna sta puntando alla Nave Madre e a Mitsuki. La "zia" incontra la ragazza, l'unica ad avere stabilito un contatto con gli alieni e la Nave Madre insieme a Trevante (Shamier Anderson), fingendo di avere un braccio tagliato.

Le motivazioni e la fine di Verna

Ovviamente lo stratagemma non funziona e le due si scontrano: Verna fa leva sulle vulnerabilità di Mitsuki e cerca di convincerla a passare dalla sua parte, connettendosi al massimo con gli alieni. Aneesha raggiunge Verna, che tiene Mitsuki sotto tiro, facendole capire le proprie vere intenzioni e a cosa sia disposta (in fondo, ha ucciso il nipote). Verna cede lasciando andare Mitsuki e spara ad Aneesha. Quest'ultima le rende il favore colpendola al petto. Proprio sul punto di morire, la donna si rende conto che forse aveva riposto la fede nella parte sbagliata.

Invasion 3. Shioli Kutsuna ed Erika Alexander insieme nel finale di stagione

Verna ha unito nel personaggio scienza e fede come ci dice Erika Alexander: "Verna era Marilyn prima dell'invasione e della morte di sua sorella. Prima di diventare tutrice di suo nipote, era una persona che apprezzava il fatto di passare in secondo piano e vivere una vita molto ordinaria, ma stabile. Il dolore della perdita risveglia qualcosa in lei: diventa una leader molto più di quanto si aspettasse, come se fino a quel momento non fosse stata completamente se stessa. Parallelamente però il lutto alimenta e nutre un suo lato oscuro. Diventa qualcuno che non avrebbe mai immaginato di poter essere. Come Giano Bifronte".

La disconnessione dagli alieni e l'epilogo di Invasion 3

All'interno della Nave Madre, Nikhil (Shane Zaza), Jamila e Trevante raggiungono i corridoi bui, tagliati fuori dalle comunicazioni neurali. Trevante inizia a dubitare di sé stesso, ma Jamila (India Brown) gli fa un discorso di incoraggiamento. Nikhil Trevante finiscono intrappolati in un ricordo doloroso del suo passato a causa degli alieni - è l'arma psicologica che utilizzano contro gli umani. Per fortuna interviene Jamila, che intanto ha salutato per sempre il ricordo di Caspar (Billy Barratt), rimasto intrappolato lì.

Invasion 3. India Brown e Billy Barratt si ritrovano nel finale

Mitsuki decide di riconnettersi agli alieni e usa questa connessione per raggiungere i ricordi di Nikhil, capendo che lui stava cercando di aiutarla per tutto il tempo. Riesce ad entrare nella Nave Madre e a staccarsi l'inibitore dalla nuca: può così a toccare i percorsi neurali e far passare le onde, diventando un faro. Trevante e Nikhi tornano in loro e preparano il detonatore per il nucleo. La bomba esplode, il collegamento con la Nave Madre svanisce e Mitsuki sopravvive, risucchiata nel portale alieno che la solleva e la porta via. Gli invasori a questo punto sembrano sconfitti.

Una suggestiva sequenza dall'ultimo episodio

Eppure l'invasione sembra dirci che il nemico non sono gli alieni, ma noi umani. Almeno questo è ciò di cui Verna sembra convinta: "Forse siamo condannabili e abbiamo bisogno di qualcun altro che ci salvi. Cerco di essere molto ottimista sugli esseri umani. Siamo tutti diversi, per etnia e cultura, ma siamo tutti della stessa specie. Per non distruggerci, però, forse abbiamo bisogno di un fattore esterno che ci ricordi chi siamo insieme. Possiamo salvarci cercando di unirci contro la nostra stessa distruzione, ma potremmo anche essere sostituiti. Non tutti sono destinati a durare per sempre. E abbiamo visto civiltà nascere e morire. Questo non significa che la nostra durerà per sempre. Credo che Simon Kinberg stia parlando di questo".

Dopo un salto temporale, Trevante viene nominato Comandante, mentre Nikhil è ancora alla ricerca di Mitsuki. Aneesha torna a casa dai figli, annunciando la morte di Clark. Mentre entrano in casa, un messaggio lampeggia informando gli spettatori che siamo al Primo Giorno sulla Terra, dopo l'Invasione.

Ci sarà una terza stagione della serie Apple TV?

Il servizio streaming non ha ancora rinnovato ufficialmente Invasion per una nuova stagione ma la quarta potrebbe anche essere l'ultima secondo lo showrunner, come ci ha rivelato lui stesso: "Quando ho ideato la serie e ho iniziato a lavorarci, immaginavo che sarebbero state quattro stagioni. So cosa faremmo in una quarta stagione, se il pubblico la vorrà. Penso che ci sia ancora qualcosa da raccontare su questi particolari personaggi e ci sono alcune questioni aperte in questo finale".