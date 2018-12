Il Re Leone, Avengers, Star Wars: il 2019 da Paperone di Disney

Si comincia il primo gennaio con Ralph Spaccainternet, per poi arrivare il 17 gennaio con Glass, sequel di Unbreakable e Split, diretto sempre da M. Night Shyamalan, si continua quindi con una serie di titoli dal potere commerciale impressionante: Captain Marvel, Il Re Leone, Aladdin, Dumbo, Avengers: Endgame, Toy Story 4, Forze 2 e si finisce l'anno in bellezza con Star Wars: Episodio IX. Il 2019 di Disney è impressionante.

Non soltanto per il bagaglio infinito di emozioni che ci regalerà, ma soprattutto per gli incassi previsti: molti dei film del listino Disney 2019 faranno sicuramente almeno un miliardo (qualcuno ha detto Avengers: Endgame, Star Wars: Episode IX e Il Re Leone?!), alcuni potrebbero arrivare anche a due, in ogni caso è molto probabile immaginare un incasso di, come minimo, dieci miliardi per la casa del topo. Qualcosa che, solo a pensarci, fa girare la testa.

Questo risultato da Paperon de' Paperoni sarà possibile non solo grazie all'effetto nostalgia, ma soprattutto a una cura quasi maniacale del proprio universo (che nel 2019 si amplierà ulteriormente con l'arrivo della piattaforma di streaming Disney+), ormai sempre più internamente connesso, con franchise che si contaminano e si danno forza a vicenda (basti pensare all'incredibile scena delle Principesse in Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2). Di fronte a un listino così forte, a Giulio Carcano e Davide Romani, Director Theatrical Distribution e Direttore Marketing di Walt Disney Company Italia, presenti a Sorrento alla 41esima edizione delle Giornati Professionali di Cinema, abbiamo chiesto quanto sono orgogliosi di fare parte di un immaginario così espanso e forte: "È la forza della nostra azienda: l'aver creato un universo. Tutti noi che lavoriamo in Disney abbiamo una cosa in comune: la passione. Passione per tutto quello che facciamo, ovviamente guidata dal contenuto, un contenuto che ci ha emozionato e accompagnato da quando eravamo bambini, che sia quello cinematografico o del Disney Store, quello televisivo o dei parchi a tema. Il brand Disney è un mondo fantastico e magico, che fa sognare le persone da quando sono piccole e poi da adulte."

La nostra video intervista a Giulio Carcano e Davide Romani di Disney