Piovono statuette: in attesa degli Oscar 2022, 10 film per una maratona in streaming

Ormai ci siamo. La notte hollywoodiana più attesa dell'anno è arrivata e, come a ogni edizione, gli appassionati sono pronti a "tifare" il loro film preferito della stagione. Stiamo parlando dei Premi Oscar, una delle cerimonie più antiche dell'industria, la più celebre, la più glamour, forse la più importante. In attesa di sapere chi sarà il vincitore dell'edizione 2022, è possibile trovare un'ottima collezione di film sul catalogo di Infinity+ che ripercorre alcuni dei più celebri film vincitori di Oscar degli anni passati. Noi ne abbiamo selezionati 10, tra glorie del passato e nuovi classici.

1. La grande bellezza (2013)

La Grande Bellezza: Toni Servillo nella prima foto di scena del film

L'ultimo Oscar vinto dall'Italia nella categoria del miglior film internazionale è stato La grande bellezza. Il film di Paolo Sorrentino racconta la storia di Jep Gambardella, interpretato da uno straordinario Toni Servillo, scrittore in crisi che analizza l'universo lascivo e festaiolo della movida romana. Un film spartiacque nella filmografia di Paolo Sorrentino, che destò anche parecchio clamore all'epoca dell'uscita. Si tratta di un film capace di ammaliare lo spettatore grazie a sontuosi movimenti di macchina e una serie di sequenze che non possiamo non definire cult.

2. Joker (2019)

Joker: Joaquin Phoenix si trucca da clown

Una grande rivelazione, il Joker di Todd Phillips. Presentato in anteprima al Festival di Venezia 2019, quest'origin story per adulti del noto villain di Batman riuscì a vincere il Leone d'Oro. Joaquin Phoenix (vincitore dell'Oscar come migliore attore protagonista) è il corpo di un uomo ormai soffocato dalla società che lo limita ai margini. Il film racconta la sua trasformazione da Arthur Fleck al noto Joker. Un clamoroso successo al botteghino, capace di superare il miliardo di dollari d'incasso. Fu candidato a ben 11 premi Oscar e ne vinse solo due, tra cui quello alla migliore colonna sonora.

3. Gravity (2013)

Gravity: Sandra Bullock e George Clooney fluttuano nello spazio in una scena

Alfonso Cuarón creò una vera e propria esperienza audiovisiva con Gravity, film pensato per una visione in 3D e che vede come protagonista Sandra Bullock perduta nello spazio da sola, in una corsa alla sopravvivenza nel tentativo di tornare sulla Terra. Con una serie di piano-sequenza da maestro e una tensione continua, Gravity fu il vero trionfatore dell'edizione 2014 degli Oscar, vincendo ben 7 statuette su 10 candidature (miglior regia, migliori effetti speciali, miglior montaggio, miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior fotografia e miglior sonoro), ma senza vincere il premio al miglior film. Con una metafora legata alle seconde possibilità e all'elaborazione del lutto, Gravity è un film assolutamente da rivedere.

4. L'esorcista (1973)

Linda Blair in una scena de L'esorcista

L'esorcista è considerato uno dei film più spaventosi della storia del cinema. Fu talmente rivoluzionario da riuscire a vincere ben due statuette (miglior sceneggiatura e miglior sonoro) su 10 nomination. Se si pensa che solitamente l'Academy è restia a premiare film di genere, come l'horror, questi riconoscimenti acquistano ancora più valore. E a ben ragione: il film di William Friedkin non smette di terrorizzare e, nel raccontare la storia di una bambina posseduta da un demone, mette in scena l'eterno conflitto tra bene e male e tra scienza e fede. Un film che è capace ancora oggi di sconvolgere il proprio pubblico.

5. Midnight in Paris (2011)

Owen Wilson nel film Midnight in Paris

Ennesimo Oscar alla migliore sceneggiatura per l'inarrestabile Woody Allen (si tratta del suo quarto premio) per un film di grande successo. Midnight in Paris è una commedia romantica come solo il celebre regista sa costruire, con l'aggiunta di un elemento magico che è riuscito ad affascinare il pubblico. Gil e Inez sono in vacanza a Parigi, ma lui è stanco e triste del presente e sogna di vivere in quella che lui considera l'epoca ideale in cui vivere: gli anni Venti parigini. Una notte, i suoi desideri si trasformeranno in realtà. Commedia e un pizzico di cinismo si susseguono in una delle migliori opere del prolifico Woody Allen, che dimostra ancora di saper centrare l'obiettivo, un vero e proprio successo al botteghino.

6. Ghost - Fantasma (1990)

Patrick Swayze e Demi Moore in una sensuale scena di Ghost

Non ha bisogno di presentazioni Ghost - Fantasma, un vero e proprio cult movie romantico del 1990. Patrick Swayze è Sam Wheat, un uomo che viene ucciso da un colpo di pistola durante una rapina. La sua anima, però, è ancora legata alla moglie Molly (Demi Moore) e sceglie di starle vicino finché non scoprirà l'identità del suo assassino. Questo film che mischia sapientemente dramma, mistero e romanticismo (indimenticabile la sequenza al tornio con Unchained Melody) vinse 2 premi Oscar: uno per la migliore sceneggiatura originale, l'altro a Whoopi Goldberg come miglior attrice non protagonista.

7. A Star is Born (2018)

A Star is Born: Bradley Cooper e Lady Gaga in un'immagine del film

Ennesimo remake di un classico di Hollywood, la versione targata Bradley Cooper e Lady Gaga di A Star is Born si è fatta notare non solo per l'incredibile alchimia tra i due protagonisti, ma anche per l'enorme successo discografico della colonna sonora. Il brano Shallow vinse l'Oscar per la migliore canzone, dando vita a una performance sul palco della cerimonia memorabile. La storia è quella di Jackson Maine, rockstar in declino, che scopre il talento della giovane Ally sino a farla diventare una stella della musica pop. Il loro legame d'amore verrà messo a dura prova. Un vero e proprio melodramma moderno, che ha consacrato il talento di Bradley Cooper come regista e quello di Lady Gaga come attrice.

8. The Untouchables - Gli intoccabili (1987)

Andy Garcia, Sean Connery e Kevin Costner in una scena de Gli Intoccabili.

Non si dimentica l'interpretazione di Sean Connery in The Untouchables - Gli intoccabili, nel ruolo di Jimmy Malone e vincitore con merito dell'Oscar al miglior attore non protagonista. Il film di Brian De Palma racconta la storia dell'agente federale Eliot Ness che riuscì a incastrare il noto boss mafioso Al Capone. Un cast di prim'ordine che vede i nomi di Kevin Costner, Robert De Niro e Andy Garcia, oltre al già citato Connery, per un film che gioca con il cinema classico americano e con una serie di scene battute memorabili che sono entrate nell'immaginario collettivo.

9. Il grande Gatsby (2013)

Il grande Gatsby: Leonardo DiCaprio è Jay Gatsby in una scena

In attesa del suo nuovo film, è bene riscoprire l'ultimo film di Baz Luhrmann, tratto dal celebre romanzo di Francis Scott Fitzgerald. Leonardo DiCaprio è Il grande Gatsby del titolo, magnate d'affari che mette in scena feste orgiastiche. Proprio dal punto di vista visivo, il film esplode dimostrando ancora una volta lo sguardo barocco del regista grazie a un vero e proprio caleidoscopio festaiolo (non a caso il film vinse gli Oscar per la miglior scenografia e i migliori costumi). Con un'operazione simile ai suoi film di maggior successo, Luhrmann utilizza musica contemporanea nonostante la storia sia ambientata negli anni Trenta. All'epoca il film non ebbe il successo sperato, ma si tratta di una di quelle opere che vanno riscoperte.

10. Rocketman (2019)

Rocketman: Taron Egerton durante una scena

Così come andrebbe riscoperto Rocketman, film musical biografico sulla figura di Elton John, interpretato da Taron Egerton. Un film che pagò il dazio di essere stato messo in ombra da Bohemian Rhapsody, ma che si dimostra ben più vitale e compatto. Attraverso i grandi successi del celebre cantautore inglese, il film racconta giovinezza, ascesa e declino della rockstar, coadiuvandosi di ottime idee visive che trasportano lo spettatore all'interno del mondo illuminato e sopra le righe di Elton John. Ottima la performance di Egerton (che canta anche le canzoni riarrangiate). Un film che ha celebrato una carriera musicale e che consegnò un ulteriore Oscar alla coppia artistica composta da Elton John e Bernie Taupin, autori di una nuova canzone.

