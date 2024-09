Il Paradiso delle Signore 9: da Mirella Vanni ad Enrico Brancaccio, alla scoperta dei nuovi personaggi

"La nuova stagione? Strepitosa, insieme alla prima, credo sia la migliore che abbiamo mai realizzato. è una ripartenza, e parte davvero forte". A parlare è Roberto Farnesi, che con il suo Umberto Guarnieri è tra le certezze de Il Paradiso delle Signore, arrivata alla nona stagione (in onda dal 9 settembre su Rai 1). Una stagione che si preannuncia in qualche modo sorprendente, anche per la svolta che aveva accompagnato il finale della precedente: Roberto Landi e Marcello Barbieri, senza più la figura di Vittorio Conti, provano a mantenere alto il livello del Paradiso, con la Galleria Milano Moda sempre più competitiva.

Le ormai iconiche Veneri del Paradiso

Se Il Paradiso delle Signore 9 festeggia, tra l'altro, le 1000 puntate, come da tradizione la fiction prodotta da Aurora TV e Rai si avvale di interessanti new entry, che andranno a popolare gli episodi. Parliamo di Odile di Sant'Erasmo (Arianna Amadei), Enrico Brancaccio (Thomas Santu), Mirella Vanni (Giulia Sangiorgi) e Giulia Furlan (Marta Mazzi).

I nuovi personaggi de Il paradiso delle signore

Il Paradiso delle Signore 9: Arianna Amadei è Odile di Sant'Erasmo

"Ho pianto di gioia quando Daniele Caracina, il produttore, mi ha chiamato per offrirmi il ruolo", ci dice Arianna Amadei, che abbiamo incontrato per il tradizione press day di presentazione. "Il Paradiso delle Signore è una macchina rodata, è una palestra per me. Il mio personaggi? Odile colpirà per la sua integrità. Ha dei valori, che non vuole cambiare. In queste puntate il ruolo della donna sarà ancora più importante. Rivoluzionario. Affronteranno un tempo di cambiamento". Odile, vederemo nelle puntate, arriva a Milano dopo essere cresciuta a Ginevra. Proprio a Milano scopre che la sua vera famiglia è quella dei Sant'Erasmo.

Oltre ad Odile, ne Il Paradiso delle Signore 9 anche una nuova venere, ossia Mirella Vanni, con il volto di Giulia Sangiorgi (che vedremo anche nella serie Sky Hanno ucciso l'uomo ragno La vera storia degli 883). Mirella arriva dalla borghesia cattolica milanese, rimasta da sola e incinta dopo essere stata abbandonata anche dalla propria famiglia. Troverà amore e conforto nella casa-famiglia, trovando lavoro al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore 9: le anticipazioni dal cast per una "nuova stagione destabilizzante!"

Una famiglia sempre più grande

Il Paradiso delle Signore 9: Thomas Santu è Enrico Brancaccio

Nella grande famiglia de Il paradiso delle signore ecco anche Enrico Brancaccio, il più misterioso tra i nuovi personaggi. E Thomas Santu, a proposito, ci ha detto che: "Enrico è un un magazziniere, entra nelle storie di Alfredo e Armando, viene dal Lazio, ha perso la moglie. I segreti sono fondamentali per lui, e spiegano alcuni comportamenti del personaggio", a proposito del set "Sono contento, lavoro con una grande squadra, davanti e dietro la macchina da preso. Devo dire grazie a loro, mi stanno riempiendo di serenità. Siamo tutti ben collegati". Scopriamo che Enrico dovrebbe nascondere la sua vera identità, senza raccontare troppo di sé. Ha una figlia e, soprattutto, non dovrebbe mai cedere a coinvolgimenti sentimentali. Tuttavia, nascondere le zone d'ombra diventa impossibile.

Dall'altra parte, alla Galleria Milano Moda, arriva Giulia Furlan, interpretata dalla romana Marta Mazzi. Un ruolo di spicco, essendo Giulia la nuova stilista della galleria. Talentuosa e determinata, sfiderà il conflitto irrisolto con Botteri e si alleerà con Tancredi, dando del filo da torcere al Paradiso.