Il mio amico Massimo e Masquerade - Ladri d'amore: ecco in anteprima i blu-ray ai raggi X

Il mio amico Massimo e Masquerade - Ladri d'amore usciranno in homevideo il 20 aprile. Noi vi offriamo in anteprima tutti i segreti dei due blu-ray Lucky Red.

Usciranno in homevideo il 20 aprile, ma grazie a Lucky Red noi abbiamo potuto visionare in anteprima i blu-ray di due prodotti molto diversi, ma ognuno capace di attirare un proprio pubblico specifico. Il mio amico Massimo è un docu-film diretto da Alessandro Bencivenga che celebra la vita e la carriera dell'indimenticabile Massimo Troisi scomparso nel 1994, e racconta scorci inediti e retroscena del percorso dell'attore napoletano, attraverso foto, backstage, filmati e le testimonianze di tanti amici del mondo dello spettacolo.

Il mio amico Massimo: un frame del documentario

Per chi gradisce invece le commedie francese brillanti, che mischiano generi come il romantico e il poliziesco, Masquerade - Ladri d'amore sarà un prodotto sicuramente apprezzato. Nel film diretto da Nicolas Bedos, che annovera star come Pierre Niney, Marine Vacth, François Cluzet, Isabelle Adjani e Laura Morante, si incrociano i destini di un affascinante ex ballerino che vive come mantenuto da un ex-star del cinema ormai molto in avanti con l'età, e una bella ragazza abile nella seduzione e nelle truffe. I due, per ottenere finalmente quella vita migliore a cui anelano, mettono in piedi una truffa ai danni di un ricco imprenditore. Andiamo ad analizzare i due blu-ray che abbiamo potuto visionare in anteprima.

Il blu-ray de Il mio amico Massimo

Il mio amico Massimo è disponibile in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray targato Lucky Red, prodotto che si rivela tecnicamente ottimo. La parte migliore è sicuramente il video che risulta impeccabile e di ottima qualità. Il girato apposito per il documentario, sia le interviste che la ricostruzione di alcune scene dell'infanzia di Troisi, è eccellente per nitidezza, resa del dettaglio e croma opportunamente d'epoca. Ma anche i tanti filmati di repertorio, nonostante mostrino ovviamente i segni del tempo in quanto a pulizia, offrono comunque immagini compatte e senza troppe sbavature.

Il mio amico Massimo: una foto d'archivio

Anche l'audio presentato in DTS HD Master Audio 5.1 fa comunque la sua parte, anche se il documentario è composto soprattutto da dialoghi e parlati, peraltro di ottima fattura, anche quelli più datati. Comunque un minimo di ambienza c'è quando la scena lo richiede, con qualche intervento dell'asse posteriore. Va sottolineato inoltre che nel finale i bassi sono davvero molto suggestivi nel descrivere il "tu-tum" del cuore in un momento molto malinconico e struggente. Peccato che negli extra ci sia solamente il trailer, ma per un documentario la cosa è comprensibile.

Il blu-ray di Masquerade - Ladri d'amore

Anche per Masquerade - Ladri d'amore Lucky Red ha riservato un uscita in alta definizione con un blu-ray tecnicamente buono. Qui va sottolineato soprattutto il ruolo giocato dall'audio, presentato in DTS HD Master Audio 5.1 sia in italiano che nell'originale francese. Si tratta infatti di tracce capaci di creare un buon coinvolgimento generale, soprattutto in occasione delle sequenze un po' più movimentate. A dialoghi cristallini e a una resa avvolgente della colonna sonora, si aggiunge infatti un buon intervento di tutti i diffusori nella descrizione sonora dell'ambiente, con un picco di aggressività e di muscolarità dei bassi durante una chiassosa scena in un locale.

Masquerade - Ladri d'amore: una scena tratta dal film

Da parte sua il video è di buona qualità e riesce a valorizzare in modo adeguato la fotografia calda con un croma brillante e con un'ottima resa del dettaglio sia sui primi piani dei protagonisti, sia nelle affascinanti location della vicenda. Qualche leggera flessione si registra però in qualche interno, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, dove il quadro si fa leggermente pastoso. Anche qui l'unico reparto decisamente sottotono è quello degli extra, dove troviamo solamente il trailer.