Il mio amico Massimo: il trailer del docufilm dedicato a Massimo Troisi (VIDEO)

Ecco il trailer di Il mio amico Massimo, il docufilm dedicato a Massimo Troisi, in sala dal 15 al 21 dicembre distribuito da Lucky Red.

Il mio amico Massimo, il docufilm dedicato all'indimenticabile attore e regista Massimo Troisi, arriverà nelle sale dal 15 al 21 dicembre. Lucky Red ha appena diffuso il trailer di questo progetto diretto da Alessandro Bencivenga, con le voci narranti di Lello Arena e Cloris Brosca: il docufilm è un omaggio inusuale, leggero e a tratti ironico, in cui si racconta la vita e il percorso artistico dell'attore napoletano a quasi 70 anni dall'anniversario della nascita.

Il docufilm lega sue esibizioni cabarettistiche, teatrali e televisive, backstage, foto d'epoca, e interviste ad amici ed esponenti del mondo dello spettacolo, tra cui Carlo Verdone, Nino Frassica, Clarissa Burt, Maria Grazia Cucinotta, Ficarra e Picone e testimonianze di repertorio di Pippo Baudo e Renzo Arbore.

"Un giorno", racconta il regista Bencivenga. "Guardando un film di Troisi, ho pensato: 'Sarebbe bello realizzare un docufilm su Massimo. In fondo lui è stato, ed è tuttora, il mio autore, regista e attore di riferimento'. Conoscevo alcuni suoi amici, e quella che all'inizio era soltanto una fumosa idea è potuta diventare una realtà concreta. Da lì ho cominciato a fantasticare un racconto su Troisi, ma in un modo non convenzionale".

La sinossi di Il mio amico Massimo recita: "A quasi 70 anni dall'anniversario della nascita di Massimo Troisi, un docufilm sulla vita e sul percorso artistico dell'attore napoletano. Esibizioni cabarettistiche, teatrali e televisive, backstage, foto d'epoca, e interviste ad amici ed esponenti del mondo dello spettacolo, tra cui Carlo Verdone, Nino Frassica, Clarissa Burt, Maria Grazia Cucinotta, Ficarra e Picone e testimonianze di repertorio di Pippo Baudo e Renzo Arbore. Infine, una partecipazione speciale, quella di Gerardo Ferrara, la controfigura che ha accompagnato e alleviato le fatiche sul set di Troisi nel celeberrimo Il postino"