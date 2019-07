I Wonder Pictures: "Werner Herzog, un tedesco in mezzo ai francesi"

Il regista Werner Herzog sul set del film Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans

A Riccione, per la nona edizione di Ciné, Giornate estive di cinema, abbiamo incontrato Andrea Romeo, Genarl Manager di I Wonder Pictures, che ci ha presentato così il listino dei prossimi sei mesi: "Un tedesco in mezzo ai francesi."

Il tedesco in questione è Werner Herzog, ospite pochi giorni fa del Biografilm Festival, di cui Andrea Romeo parlerebbe per ore: I Wonder Pictures nei prossimi mesi distribuirà ben due pellicole dell'autore, ovvero Family Romance, LCC, ambientato in Giappone, e il documentario Herzog incontra Gorbaciov.

Berlino 2019: Juliette Binoche al photocall di Who You Think i Am

Numerosi i film francesi: Selfie di famiglia, Chi l'ha scritto? Il mistero Henri Pick, con protagonista Fabrice Luchini, Il mio profilo migliore, con Juliette Binoche e sopratutto La Belle Époque di Nicolas Bedos, presentato all'ultimo Festival di Cannes: "Il cinema francese è in stato di grazia" ci ha detto Andrea Romeo, proseguendo: "Noi ce ne siamo accorti da un po': tanti dei nostri successi, da Due sotto il burqa a Quasi nemici - L'importante è avere ragione sono produzioni francesi. Il nostro film di punta è La belle époque: allo scorso Festival di Cannes è stato accolto con entusiasmo. È uno dei film della selezione più venduto in tutti i paesi del mondo. Siamo orgogliosi, e anche un po' in soggezione, di doverlo distribuire."

video intervista ad Andrea Romeo