I May Destroy You, la recensione: il disturbo da stress post-traumatico secondo Michael Coel

La nostra recensione di I May Destroy You, la miniserie creata, scritta, co-diretta e interpretata da Michaela Coel, disponibile su Sky Atlantic e NOW il 20 e 27 settembre, per raccontare il tema del consenso con una storia dura, attuale e piena di colpi di scena.

Lo diciamo subito all'inizio della recensione di I May Destroy You, la miniserie creata, scritta, co-diretta e interpretata da Michaela Coel che arriva dopo ben due anni in Italia su Sky Atlantic e NOW il 20 e 27 settembre con 6 episodi a serata. C'è chi dirà che non è arrivata prima per l'argomento delicato e spinoso che tratta, per interessi politici o altro. Noi diciamo che siamo contenti che molte più persone potranno ora vedere un'opera di cui si è molto discusso negli ultimi due anni, complice la pandemia e l'aver avuto più tempo dentro casa per recuperare e riflettere. Ma di cosa parla una serie che si intitola I May Destroy You? Vediamolo insieme.

Una storia di (s)consenso

"Ti potrei distruggere", il titolo della serie, è volutamente aperto a interpretazione: potrebbe essere una minaccia, un avvertimento o semplicemente un'osservazione, a seconda del tono con cui si legge e di chi lo dice. Michaela Coel dopo Chewing Gum su Netflix crea, scrive, co-dirige e interpreta per HBO e BBC Arabella, ruolo per il quale ha vinto il British Academy Television Award ed è stata candidata all'Emmy. Arabella - simbolica fin dal nome - è un'icona millennial che, dopo un enorme successo su Twitter trasformato in un romanzo bestseller, è subissata dalla propria casa editrice, che le ha dato un ampio anticipo, per il secondo libro. Svogliata e dubbiosa su cosa scrivere nel nuovo capitolo della propria carriera, Arabella passa le serate con i due migliori amici: l'aspirante attrice Terry (Weruche Opia) e l'istruttore di fitness Kwame (Paapa Essiedu, visto in Gangs of London e Progetto Lazarus). Dopo una serata particolarmente intensa, volta a non farle pensare alle imminenti scadenze e alle responsabilità, la giovane donna ha dei ricordi confusi su quanto accaduto.

Un'indagine... sessuale

Da lì inizia una vera e propria indagine da parte di Arabella, inizialmente confusa e stordita, per scoprire la verità su quanto accaduto quella notte. Un'indagine che porterà non pochi colpi di scena anche nella sua cerchia ristretta e che svelerà un tema caldissimo e attualissimo: quello del consenso. Non lo fa però attraverso un thriller rivisitato come ha fatto di recente L'uomo invisibile, o in modo coloratissimo e pop come Una donna promettente, o ancora per vie legali come Anatomia di uno scandalo. Utilizza la quotidianità che può portare a sorprese brutali e da cui non vorresti risvegliarti mai. La protagonista è fortemente respingente, così come il setting iniziale della sua storia, ma è tutto voluto per dare un pugno nello stomaco allo spettatore e soprattutto far capire quanto facilmente uno stupro non venga visto come tale ma la vittima pensi di avere delle colpe, di non ricordarsi bene, rimuova il trauma perché è più facile che conviverci. Anche se in realtà non è più facile, ma semplicemente ti logora dentro finché non ce la fai più a sopportarlo.

PTSD

Il tema del consenso non si ferma alla sola protagonista ma propone anche altri punti di vista, come quello maschile attraverso quanto accaduto a chi sta accanto a Arabella. Arabella che, ad un certo punto, è mascherata da angelo. Angelo custode? Angelo vendicatore? Al pubblico l'ardua sentenza, ma è una testimonianza di come la talentuosa autrice non lasci nulla al caso, soprattutto a livello visivo. Giocando con luci al neon, una regia dinamica, un montaggio altalenante, il mondo di Arabella viene (di)svelato man mano, si tenta di rimettere insieme i pezzi di quella notte, si incontrano personaggi sopra le righe ma che rappresentano bene l'attualità: il mondo dei social che possono dare tanto quanto togliere, gli utenti che non ci mettono nulla a giudicare e subito dopo a stare vicini e mostrare solidarietà, l'universo delle dating app e i loro rischi e benefici. Quella di Arabella è una vita vissuta sul filo di Twitter e a metà tra Londra e Ostia, dove la nostra protagonista aveva instaurato una relazione particolare con uno del posto, che forse non ha mai dimenticato. I May Destroy You è quindi una dolorosa, esilarante, catartica seduta psicanalitica in 12 atti per parlare non solo della molestia sessuale ma del disturbo da stress post-traumatico che questa si porta dietro e lascia alla vittima.

La voce di una generazione

Michela, come la sua Arabella, è vista come la "voce di una generazione" che è stufa di stare in silenzio, soprattutto se donna, soprattutto se nera, pensando che sia giusto così o che non si possa fare altrimenti. Un peso enorme sulle spalle di una persona, che può portare anche a danni psicologici, e una sorta di monito di denuncia per tutte le "vittime" in ascolto affinché facciano sentire la propria voce. I May Destroy You non ha paura di dire e mostrare, è senza peli sulla lingua, proprio come la sua autrice e la sua protagonista, e allo stesso tempo propone un finale davvero sorprendente, proprio come ha fatto Una donna promettente, ricco di colpi di scena e lasciando aperta al pubblico l'interpretazione, proprio come ai follower di Arabella. Ma la verità, il fattaccio, quelli rimangono. Non se ne vanno, ci si convive. Ci danno una forza e una voce inaspettate. Tutto sta nell'utilizzo di quella voce.