House of the Dragon 2, intervista a Eve Best e Steve Toussaint: il miglior team è quello Blu!

"Tra Verdi e Neri c'è un terzo team: quello dei Blu. I Velaryon: meno appariscenti ma fondamentali": intervista a Eve Best e Steve Toussaint, interpreti della Principessa Rhaenys Targaryen e Lord Corlys Velaryon in House of the Dragon. Su Sky e NOW.

In una serie in cui i fratelli tentano di uccidersi a vicenda c'è chi li guarda in disparte e pensa: ma chi me l'ha fatto fare?! No, non ci siamo dati alla linea comica: sono proprio i protagonisti di House of the Dragon a dirci che la rivalità nella Casata Targaryen ha raggiunto livelli folli e insostenibili. Nella seconda stagione di House of the Dragon, in esclusiva su Sky e NOW dal 17 giugno, vediamo Aegon essere incoronato Re Aegon II, anche se la volontà di suo padre Viserys I era in realtà completamente diversa. Lui ha scelto Rhaenyra come sua legittima erede.

Raenys e Corlys Velaryon

Eppure, nonostante entrambe le fazioni si macchino di crimini indicibili, bisogna scegliere da che parte stare: Verdi o Neri? Con Re Aegon II o con Rhaenyra? Gli attori Eve Best e Steve Toussaint, che hanno rispettivamente i ruoli di Rhaenys Targaryen e Corlys Velaryon non hanno dubbi: la parte giusta è quella dei Neri. Anzi, Toussaint ci va giù pesante: "Chiunque sostenga i Verdi è malvagio e dovrebbe essere ucciso davanti ai bambini!". Ma è davvero così?

Nella nostra intervista Best e Toussaint ci fanno notare che, anche se meno appariscente, c'è un terzo team da tenere d'occhio: quello dei Blu. Questo è infatti il colore dei Velaryon e, se siete in pari con gli episodi di House of the Dragon 2, ormai sapete che la Casata Velaryon è fondamentale nella lotta per il Trono di Spade.

House of the Dragon 2: intervista a Eve Best e Steve Toussaint

Tra Neri e Verdi chi scelgono Eve Best e Steve Toussaint? L'attrice non ha dubbi: "Dobbiamo scegliere e abbiamo scelto i Neri. Ma noi abbiamo la nostra fazione segreta: i Blu! Di facciata, per il bene della storia, scegliamo i Neri, perché Rhaenyra è la legittima erede al trono e tutti noi ne siamo testimoni. Queste ragioni ci spingono a sostenerla. E, per quanto mi riguarda, soprattutto perché è una donna".

C'è però una terza fazione interessantissima, come ci fa notare: "Però sento che, sotto a tutto questo, c'è altro. Noi non siamo particolarmente legati, dal punto di vista affettivo, ai Neri. Noi siamo sempre un po' in disparte rispetto ai Verdi e ai Neri, che sono in conflitto. Casa Velaryon è sempre un po' per fatti suoi. Ci facciamo i fatti nostri e tutti sanno quanto siamo potenti".

D'accordo Toussaint: "Il colore dei Velyrion è il blu. E saremo soprattutto fedeli a noi stessi. Comunque il lato giusto è quello dei Neri. Chiunque sostenga i Verdi è malvagio e dovrebbe essere ucciso davanti ai bambini. È la mia opinione ragionevole".

Rhaenys e il drago Meleys

Rhaenys Targaryen

In questa stagione vediamo sempre più come il rapporto tra i cavalcatori di draghi e queste creature magnifiche sia sempre più stretto. In particolare quello tra Rhaenys e il drago Meleys è centrale in uno dei momenti più importanti (e commoventi) di House of the Dragon. L'attrice ne è consapevole: "Il rapporto con il mio drago è sempre stato buono e diventa più forte. Alla fine di questa stagione Meleys è l'unica amica e alleata di Rhaenys. Nella prima stagione era sempre stato Corlys: ma ora le crepe nel loro rapporto cominciano a vedersi. Ormai Meleys è la sua unica alleata, amica e anima gemella".

Cosa farà la Casata Velaryon?

Questi nuovi episodi hanno visto sempre più l'ascesa di personaggi che inizialmente sembravano semplicemente di contorno. Tra questi ci sono sicuramente i fratelli Alyn e Addam di Hull e Hugh Martello. Lo stesso Corlys Velaryon adesso ha tutto un altro peso, visto che è stato scelto da Rhaenyra come sua Mano della Regina. Quindi, cosa farà la Casata Velaryon adesso? Steve Toussaint: "Il dovere per loro è fondamentale. È il motivo per cui si trovano in quella posizione. Nell'episodio 10 della prima stagione è proprio Rhaenys a ricordare a Corlys che è loro dovere supportare Rhaenyra, perché è ciò che voleva suo padre. È la cosa giusta da fare. Questo è uno dei motori della loro motivazione. In questa stagione ci sono dei momenti in cui sembrano dire: andate al diavolo!".

Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen in una scena di House of the Dragon

Eve Best sottolinea poi come il cuore di questa serie sia l'ingiustizia che vede le donne giudicate come leader non all'altezza. Proprio come è successo anche al suo personaggio: "C'è una cosa davvero insopportabile che succede, soprattutto nelle scene del consiglio: nessuno mostra a Rhaenyra il rispetto che merita. Nonostante i sentimenti di Rhaenys nei confronti di Rhaenyra siano molto complicati, lei è la regina! E bisogna mostrarle rispetto! E mi dispiace ma, soltanto perché è una donna, i membri del suo consiglio non la rispettano. E non va bene".