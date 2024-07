House of the Dragon: tutto su Rhaenys Targaryen, personaggio chiave della serie

Chi è la "Regina che non fu mai" e perché viene chiama così? Rhaenys Targaryen non è un personaggio secondario di House of the Dragon e vi spieghiamo perché.

L'hanno chiamata "la Regina che non fu mai". Non la Donna o la Principessa, perché nonostante non sia stata scelta a ereditare la corona, Rhaenys Targaryen è rimasta sempre e comunque una Regina. Maestosa, fiera, sicura, scaltra. La protagonista assoluta del quarto episodio di House of the Dragon - Stagione 2, è in realtà uno dei personaggi più affascinanti e complessi della serie prequel de Il Trono di Spade in onda su Sky Italia e in streaming su NOW. Ripercorriamo la sua storia, chi era davvero e i motivi per cui la rendono così importante all'interno della trama della saga.

Perché non fu Regina?

Interpretata da Eve Best, Rhaenys è una figura emblematica della casata Targaryen, il cui retaggio di fuoco e sangue risuona potentemente attraverso le sue azioni e scelte. La Regina che non fu mai è figlia di Aemon Targaryen e Jocelyn Baratheon, frutto dell'unione di due delle casate più potenti di Westeros.

Eve Best in una scena di House of the Dragon

Uno dei temi ricorrenti nella storia di Rhaenys è la questione della successione al trono. Nonostante fosse la più anziana e diretta discendente, la sua candidatura è stata messa in discussione a causa del pregiudizio di genere. Questo tema riflette le lotte per il potere e la discriminazione che caratterizzano molte delle dinamiche politiche di Westeros. Rhaenys affronta queste sfide con dignità, dimostrando che il vero potere non risiede solo nel trono, ma anche nella capacità di influenzare gli eventi attraverso la saggezza e la determinazione. Le decisioni di Rhaenys sono sempre guidate da un forte senso di giustizia e protezione per la sua famiglia e il suo regno. La sua visione lungimirante e la sua capacità di navigare le complesse trame politiche di Westeros la rendono una figura centrale nella "Danza dei Draghi", la guerra che dilania la casata Targaryen e che sarà preponderante nella serie di House of the Dragon.

Rhaenys e il Serpente di Mare

La vita di Rhaenys è segnata dalla politica e dalle lotte di potere che dominano la dinastia Targaryen. Nonostante sia stata superata nella linea di successione al Trono di Spade in favore di Viserys I, Rhaenys dimostra una forza interiore e una dignità che la rendono un personaggio chiave. Ciò è dato dalla sua integrità e saggezza. Nonostante l'ingiustizia subita nel non essere stata riconosciuta come erede al trono, non perde mai la sua dignità.

Rhaenys Targaryen con suo marito e Viserys

Il suo matrimonio con Corlys Velaryon, uno degli uomini più potenti e influenti di Westeros, rafforza ulteriormente la sua posizione e la sua capacità di influenzare gli eventi della serie. Insieme, formano una delle coppie più formidabili e strategiche del regno. Il matrimonio tra Rhaenys e Corlys Velaryon è uno degli elementi più intriganti della sua storia. Corlys, noto come il "Serpente di Mare", è uno degli avventurieri e navigatori più rispettati di Westeros. La loro unione non solo consolida il potere delle due casate, ma rappresenta anche una combinazione di saggezza e forza. Insieme, Rhaenys e Corlys formano una coppia che non teme di sfidare le convenzioni e di combattere per ciò che ritengono giusto.

Le due Regine

Nella guerra de la "Danza dei Draghi", Rhaenys gioca un ruolo cruciale. La sua alleanza con Rhaenyra Targaryen, in opposizione ad Aegon II, dimostra la sua fedeltà alla giustizia e alla legittimità. Le sue azioni durante questa guerra sono decisive, e la sua presenza sul campo di battaglia, spesso a dorso di Meleys, è un simbolo potente della sua determinazione e del suo coraggio.

Il drago femmina di Rhaenys, Meleys, conosciuta come la "Regina Rossa" per il colore delle sue scaglie e la sua abilità in battaglia, è agile e imponente, il drago più grande che Rhaenyra possiede nel suo esercito. Come visto nel corso del quarto episodio della seconda stagione, la presenza di Meleys rappresenta alcuni dei momenti più spettacolari e significativi della serie. La sinergia tra Rhaenys e il suo drago è un riflesso del legame profondo che esiste tra i Targaryen e le loro creature leggendarie.

Una scena della seconda stagione di House of the Dragon

Non chiamate Rhaenys Targaryen un personaggio secondario. Sbagliereste. Perché Rhaenys, sin dalla prima stagione, è una rappresentazione vivida della lotta per il potere, dell'onore e della resilienza. La sua storia, intrecciata con quella dei draghi e della dinastia Targaryen, offre uno sguardo profondo e avvincente su uno dei periodi più tumultuosi di Westeros. Con la sua forza, saggezza e indomabile spirito, Rhaenys rimane (e rimarrà) forse la figura di più grande ispirazione e fascino per tutti gli spettatori di House of the Dragon.