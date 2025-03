High Potential, Kaitlin Olson: "La perfezione? In realtà sono affascinata dal pensiero delle persone"

Capita che anche in America si facciano remake di serie di successo europee, e non solo viceversa, e che addirittura abbiano successo. Come Morgane - Detective geniale il poliziesco franco-belga che lo scorso autunno ha dato vita a High Potential con lo stesso spunto di base.

La protagonista

Morgan Gillory, una donna delle pulizie e madre divorziata di tre figli, molto più intelligente della norma, viene assunta come consulente dalla polizia di Los Angeles per risolvere i casi i cui dettagli non saltano subito all'occhio dei detective incaricati, a partire da Adam Karadec. In cambio la direttrice della Divisione Crimini Maggiori Selena Soto le promette di trovare risposte sulla scomparsa del suo primo compagno nonché padre della sua primogenita, Roman, scomparso quindici anni prima. Abbiamo parlato di tutto questo (e molto altro) con Kaitlin Olson, volto noto della serialità.

High Potential, intervista a Kaitlin Olson

Ci accoglie così, sorridente e solare, l'attrice e subito le chiediamo come ci si senta ad essere per alcune ore a settimana una persona con un quoziente intellettivo di 160: "Non lo so (ride), ma è molto divertente interpretarne una. Credo che ciò che mi piace di più di Morgan, è che lei non ostenta quest'intelligenza. Non è la prima cosa che le viene in mente. Semplicemente è parte di lei. In effetti quando inizia a pensarci troppo, diventa più problematico che altro. Lo trovo molto più interessante che entrare in una stanza ed essere fiera di quant'è intelligente".

Più una maledizione che un dono, la rimbecchiamo, come spesso dicono i supereroi: "Penso che le persone si relazionino a quello perché non vuoi sederti e vedere una persona perfetta essere tale. O meglio pensi di volerlo, ma impari che è qualcosa che arriva con i suoi problemi".

Prendere parte alla serie Disney+ potrebbe aver cambiato il modo in cui vede il mondo, magari più attenta ai dettagli o altre caratteristiche della protagonista? "Penso di essere più concentrata ma sono anche molto affascinata - in realtà lo sono sempre stata - dai cervelli delle persone. Sono molto empatica quindi, quando sento che le persone si comportano in un certo modo, mi metto a pensare 'Magari sono neurodivergenti e sono super intelligenti e non hanno realizzato che ciò che hanno appena detto è stato insensibile'. Quindi osservo di più le persone in quel modo e mi ritrovo a dargli il beneficio del dubbio".

Questione di estetica nella serie crime

High Potential. Kaitlin Olson e Judy Reyes in una scena della serie.

Un aspetto che colpisce dello show e del personaggio principale sono i colori, il trucco, i costumi che mostrano la stravaganza di Morgan. Ci dev'essere un lavoro certosino per farle vestire quei panni ogni giorno sul set. "Morgan e il suo oufit, come si veste, come si trucca, è molto distante da me. Io di solito sono in tuta e in nero, grigio o bianco -come potete vedere. Quindi mi aiuta molto indossare tutti quegli abiti sgargianti e indossare i tacchi. Io non indosso mai i tacchi: sono alta 1,79 ed è già abbastanza così. Per fortuna Daniel Sunjata che interpreta Karadec è davvero alto (ride). Quindi indossare tutto l'armamentario aiuta. Anche quelle folli unghie lunghissime!".

Quindi niente souvenir tra costumi o accessori, dato che lei è così distante dall'interprete? "Non so cosa potrei farmene degli orecchini abbaglianti a forma di pizza (ride)! Quindi li ho lasciati lì. Gli orecchini sono la parte più divertente. La mia costumista Sandra Burns è talmente fantastica e a volte dobbiamo spostare questi capelli per far vedere gli orecchini. Ci sono addirittura quelli a forma di gamberetti! Ho gli accessori migliori ma li lascio sul set".

Una sequenza corale

High Potential è una serie di successo, già rinnovata per una seconda stagione. Qual è l'ingrediente segreto che la diversifica dagli altri crime? "Io amo i procedurali. Penso siano divertenti. Ma è interessante vedere una donna al timone e qualcuno che non appartiene veramente all'arena di risoluzione dei crimini. Quindi c'è quell'elemento da pesce fuor d'acqua che penso piaccia alle persone e poi c'è il fatto che lei è esilarante!"

Continua poi: _"Rimane uno show drammatico e devi credere al fatto che l'omicidio sia reale, ma questo personaggio è ironico e imprevedibile, e non sai che sarà seria o si prenderà gioco di Karadec, o ancora se avrà un emergenza bambini a casa. Penso questo sia divertente per le persone da vedere, rende la serie un po' più inaspettata.

Le relazioni di Morgan

Gillory & Adam

Il rapporto tra Karadec e la protagonista è sicuramente uno dei punti di forza dello show. Inizialmente sembrano così diversi ma specialmente negli ultimi episodi si sono confrontati scoprendo di essere entrambi stacanovisti ed empatici. Chissà come sarebbe un coinvolgimento amoroso tra loro due, oppure funzionano meglio insieme come amici? Ne è certa Kaitlin Olson: "Sto scoprendo, dal mio feedback sui social media, che le donne vorrebbero assolutamente che Morgan e Karadec finissero insieme! Io sono una fan del non essere prevedibili e quindi sono tentata di dire che mi piace che abbiano una sorta di rapporto tra fratello e sorella. Lei che lo stuzzica, lei che lo prende in giro e lo coglie di sorpresa, penso sia tutto troppo divertente. Ma allo stesso tempo sono aperta. Questa è un'importante conversazione che stiamo avendo sulla stagione 2 e quella domanda non ha ancora trovato risposta".

High Potential. Kaitlin Olson e Amirah J. in una scena del midseson finale.

Morgan è una consulente per la polizia -e ora ha la sua scrivania- ma è anche una madre. Lo abbiamo visto in particolare nell'episodio con la situazione ostaggi al distretto. Il suo rapporto con Ava è il più complicato tra i figli perché ora ci potrebbero essere nuove informazioni sulla scomparsa di Roman. Cosa dobbiamo aspettarci da questo aspetto della storia? Ci rassicura l'attrice: "La questione Roman sarà risolta e abbiamo una buona idea su dove andremo a parare. Ma non i dettagli specifici. È passato molto tempo del resto e io penso che Morgan voglia davvero scoprire cosa sia successo a Roman perché lo vuole per Ava, affinché abbia le sue risposte. La ragazza si sente abbandonata e come madre non vuole che si senta mai così. Almeno nella mia interpretazione, è tutto al servizio di provare ad essere una buona madre per i suoi figli".

Alle origini di Morgan-e

Un'immagine della serie originale

Dato che High Potential è un remake, Olson ha preferito adottare un metodo "quasi vergine" nell'approcciarsi al ruolo, limitando i compiti a casa. "Allora, ho guardato un episodio per farmi un'idea di cosa stavano combinando ma era molto importante per noi non copiare nessuno e farne invece un adattamento. Ho pensato fosse una scelta azzeccata. Ci sono sicuramente alcuni punti in comune con Morgane - Detective geniale e col personaggio, con il suo abbigliamento e con la parrucca, che dovrebbe essere rossa non bionda come credono molti (ride). Era importante non collegarsi troppo perché volevo essere in grado di creare il mio personaggio. Ma penso che il loro show sia stupendo e sono molto orgogliosa di quanto stanno facendo. Non vedo l'ora di incontrare Audrey Fleurot un giorno".

Cattivissima Mickey

Però noi con l'occhio della serialità ci abbiamo visto qualcosa dei precedenti ruoli di Olson in Gillory. Dice l'attrice: _"Sono conosciuta principalmente per C'è sempre il sole a Philadelphia e The Mick e quei due personaggi sono molto caotici e molto egoisti. Molto interessati al proprio benessere, senza curarsi minimamente degli altri. Una delle cose che amo di Morgan è che è diversa. Ho cercato di tenere i miei due personaggi Micky e Sweet Dee separati, ma c'erano così tante somiglianze. Quindi con Morgan ho cercato di andare il più lontano possibile da loro. Ma ovviamente mi piace un personaggio rumoroso e sottovalutato e questo vale per tutti loro.

In quel di... Philly

Una foto dal set dall'episodio crossover

In chiusura non potevamo non chiederle, dato che l'ha nominata, del crossover tra C'è sempre il sole a Philadelphia ed Abbott Elementary. Qualcosa di unico a cui prendere parte (ancora inedito in Italia). "Noi amiamo Quinta Brunson. Aveva senso perché il nostro show è ambientato a Philapdelphia e anche il loro. Rob McElhenney e io continuavamo ad incontrare Quinta a vari eventi e loro hanno iniziato a parlare di un possibile crossover tra le due serie. Sono due generi diversi. La loro è una comedy generalista e quindi si vede il crossover dal loro punto di vista ma nella stagione in arrivo di It's Always Sunny si vedrà la nostra prospettiva su quanto sia successo quel giorno. Un tono decisamente differente, ma altrettanto divertente!"