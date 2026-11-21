Tutte le volte che il cinema ha influenzato luoghi, personaggi e suggestioni dell'universo di Grand Theft Auto. Da Bad Boys a Nella giungla di cemento fino a Gangster Story, che ha ispirato GTA VI.

Era il 1997 quando la britannica DMA Design, poi divenuta Rockstar North, si impose nel mondo dei videogiochi pubblicando, per MS-DOS, Windows e ovviamente PlayStation, il primo capitolo della saga videoludica più influente di sempre: Grand Theft Auto. Corse in macchina, missioni impossibili, bande criminali, rapine, armi di grosso calibro e, non per un'ultima, un'avvincente strategia di gioco.

Il seme di un franchise - con l'iconica visuale a piombo - che fece impazzire i ragazzi e, intanto, fece impallidire i genitori per il tasso di violenza e cinismo poi ripreso, modulato e allargato nei successivi capitoli. Dal cult Vice City alla leggenda San Andreas, fino ad arrivare naturalmente all'infinito e attesissimo GTA VI definitivo, da molti, il videogioco definitivo.

Uno scorcio di Leonida in GTA VI

Banalmente, e molto in breve, sono tre gli elementi che hanno in effetti determinato il successo della saga Rockstar: i personaggi, la storia e le location (in GTA VI siamo a Leonida, una specie di Florida). E sì, tutto è estremamente cinematografico. Talmente cinematografico che lo scambio tra il cinema e il gioco è continuo.

Come ammesso da Rupert Humphries, vicepresidente senior della narrazione di GTA VI, che durante un'intervista a Game Informer ha spiegato che le ispirazioni "sono molte, quelle che tornavano erano Warren Beatty e Faye Dunaway in Bonnie e Clyde, McQueen e MacGraw in Getaway - Una fuga, Una vita al massimo, Thelma e Louis e poi Clooney e la dinamica con JLo in Out of Sight". Dicendo poi che "abbiamo pensato a come iniziano Pulp Fiction e Natural Born Killers, ma Jason e Lucia sono molto più duri di Tim Roth e Amanda Plummer. Ci piaceva l'idea di raccontare una storia in cui i personaggi potessero finire per trovarsi più vicini a uno dei due estremi di quello spettro, a seconda di ciò che il giocatore stava facendo".

I film che hanno ispirato (o che si sono ispirati) alla saga di videogiochi

Direttamente o indirettamente, sono molti in effetti molti i film che si sono ispirati a GTA, e GTA dal canto suo si è sempre ispirato al grande schermo. Ecco, dunque, i film che più ricordano Grand Theft Auto, e viceversa. Magari da vedere tra una missione e l'altra di GTA VI.

Gangster Story (Bonnie and Clyde)

Direte, che c'entra un film del 1967 con il mondo dei videogiochi? C'entra eccome. La principale caratteristica che lega Bonnie e Clyde con Grand Theft Auto VI risiede nel fatto che i due protagonisti principali hanno una relazione, oltre a essere partner in crime. Il film di con Warren Beatty e Faye Dunaway è stato appunto citato come fonte d'ispirazione per il plot di GTA VI, incentrato su due persone innamorate che commettono crimini fianco a fianco: l'ex soldato Jason Duval e la sua fidanzata Lucia Caminos. Del resto, c'è qualcosa di più romantico e criminale di Bonnie e Clyde?

Gangster Story: Warren Beatty e Faye Dunaway in una scena del film

Bad Boys

Pur essendo poliziotti (acerrimi nemici nei giochi Rockstar!), Will Smith e Martin Lawrence nella saga di Bad Boys sembrano usciti dal mondo di GTA. In fondo, il franchise di Bad Boys rispecchia in pieno il tono del gioco. Caotico, infiammato, elettrizzante. E sì, gli agenti Lowrey e Burnett sembrano a tutti gli effetti dei personaggi giocabili. Ah, dimenticavamo: Bad Boys è ambientato in una versione di Miami molto simile a quella rivista di Vice City.

Will Smith e Martin Lawrence

Drive

Se non sai guidare, non puoi arrivare a destinazione. Senza scomodare Steve McQueen in Bullitt, citiamo Ryan Gosling in Drive al volante della sua Mustang. Le gomme che stridono, la terza che passa direttamente in sesta, il senso della velocità e dell'adrenalina. Gli inseguimenti di Drive e di GTA sono sovrapponibili. Solo se sapete tenere a bada la tensione, facendo abbassare velocemente le "stelle del ricercato".

Oscar Isaac e Ryan Gosling in una scena del film Drive (2011)

Scarface

Il remake di Brian De Palma con Al Pacino, che ha letteralmente formato intere generazioni di aspiranti narcotrafficanti (confondendo il senso tragico del film), è considerabile come uno dei polizieschi per eccellenza ambientato a Miami. Di conseguenza qualsiasi videogioco che abbia la Florida come cornice e dei fuorilegge come protagonisti è direttamente collegabile a Scarface.

Al Pacino in una scena di SCARFACE, nel quale interpreta Tony Montana

Carlito's Way

Per certi versi la storia di Niko Bellic in GTA IV ricorda quella di Al Pacino (ancora lui!) in Carlito's Way. Se Niko girovaga per Liberty City in cerca di una nuova vita sotto il segno dell'American Dream, nel film di De Palma siamo in una vera e brutale New York: un ex detenuto portoricano appena uscito di prigione promette di starsene lontano dalle droghe e dalla violenza nonostante le pressioni che lo circondano. Con un appunto: il background di Bellic arriva anche e soprattutto da Brat (Brother) di Aleksej Balabanov, crime russo del 1997.

Al Pacino in una immagine di CARLITO'S WAY

The Town

Criminali, colpi milionari e una plumbea atmosfera. Se la coralità è centrale negli schemi criminosi di The Town, diretto e interpretato da Ben Affleck, la pluralità e l'intesa sono fondamentali in GTA V ambientato a San Andreas (ispirato alla California Meridionale), in quanto dovrete trovare il modo di far andare d'accordo i tre protagonisti: Michael De Santa, Franklin Clinton e Trevor Philips. Il loro destino è nelle vostre mani. In tutti i sensi.

Jeremy Renner, Slaine, Owen Burke e Ben Affleck in una scena di The Town

Quei Bravi Ragazzi

Il passaggio di GTA III alla terza dimensione è stato anche l'occasione per fare un cenno d'autore a Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese. Esplorando il mondo del gioco, anch'esso ambientato a Liberty City, è possibile imbattersi nei poster di Badfellas: una divertente citazione del film del 1990 che fonde la mafia culture al cinema con quella dei videogiochi.

Robert De Niro, Ray Liotta e Paul Sorvino in Quei bravi ragazzi

Nella giungla di cemento

Grove Street, Los Santos e i tatuaggi. Praticamente la versione cinematografica di Grand Theft Auto: San Andreas, ma dieci anni prima. I fratelli Albert e Allen Hughes, prima di allontanarsi dal cinema (l'ultimo film insieme è datato 2010, Codice Genesi), hanno diretto e presentato a Cannes nel 1993 la storia di Caine, afroamericano cresciuto nel ghetto di Watts, Los Angeles, cresciuto affrontando non poche difficoltà. Nella giungla di cemento ha ispirato personaggi e scene presenti in San Andreas.