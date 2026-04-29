Grande Fratello Vip, pagelle 13ª puntata: Valeria Marini indigestione stellare (8), liberate la Manzini (5)

Mentre l'avventura di Valeria Marini, funestata da un'indigestione, è già giunta al termine, continuano in casa le dinamiche di sempre, solo portate all'esasperazione: il prolungamento era davvero necessario?

Il Grande Fratello Vip, se Mediaset avesse confermato i piani iniziali, sarebbe dovuto finire ieri sera, quando è invece andata in onda la tredicesima puntata, ma non ultima. E tutto sommato ieri sera è diventato drammaticamente chiaro che forse il prolungamento non è stata una grande idea.

Non soltanto per gli ascolti, calati ancora una volta sotto i 2 milioni (1.829.000 spettatori e il 15.5% di share), ma soprattutto per le dinamiche della casa, che si ripetono ormai non soltanto sempre uguali ma, soprattutto, esasperate.

Ilary Blasi si diverte - voto: 7

Ilary Blasi

Le tocca festeggiare il 45° compleanno lavorando, ma almeno lei ha l'aria di divertirsi molto. Ride fino alle lacrime indagando su (tutto) quello che possa aver scatenato la gastrite di Valeria Marini, può perfino accogliere in diretta il collega e amico di tante avventure televisive, Alvin.

Anche in una puntata poco brillante, Ilary Blasi continua a essere colei che ricorda al pubblico quanto programmi come il Grande Fratello Vip debbano rimanere nel terreno della leggerezza, dell'intrattenimento semplice, evitando quei falsi moralismi di cui le edizioni precedenti erano imbevute.

Valeria Marini, un'indigestione stellare - voto: 8

Valeria Marini stravolta dopo aver vomitato

Diciamo la verità, lei non fa mai nulla per essere simpatica (non è quello il suo personaggio), quindi alla fine come ci riesca sempre resta un piccolo mistero. E forse ha ragione l'invidiosissima Antonella Elia: più per quello che è stata che per quello che è, tutti finiscono per subire il suo fascino da bionda.

Non c'è dubbio però sul fatto che basti metterla da qualche parte per scatenare reazioni.

E in questo caso la "reazione" fuori controllo è stata anche quella del suo intestino, che le ha fatto pagare carissime la pasta al forno, la coscia di pollo divisa a metà con la Manzini, gli snack gentilmente offerti, il gelato col caffè, gli affettati, il riso... Poi però immancabilmente finiamo tutti ancora una volta per cadere nella sua trappola: "è stata la mela", dice lei col candido broncio di una Biancaneve incolpevole.

Che un frutto, anche se non lavato a dovere, non possa certo essere la causa di una tale indigestione è fuori da ogni dubbio. Così come è chiaro che poi in fondo tutti faremo finta di crederci, perchè "Valeriona" ormai è una stella sul viale del tramonto ma sempre più splendente di altre. Con buona pace delle Antonella Elia di turno.

Antonella Elia esperta urlatrice - voto: 4

Antonella Elia

Ora che Paola Caruso e Valeria Marini sono fuori dalla casa, speravate di sentire qualche parola gentile in più uscire dalla bocca della Elia durante la diretta? Neanche per sogno! Se in settimana la si vede spesso interagire con Alessandra Mussolini, in puntata le due si scatenano, si azzuffano come se non avessero fatto mai altro nella vita.

Tutto è chiaramente fatto a favor di telecamere (almeno con "Valeriona" sono volate denunce!) ma la sensazione generale è che alla Elia, al sicuro in quanto prima finalista già designata, la situazione stia un po' sfuggendo di mano.

Proprio lei che ha sempre criticato aspramente la Caruso per i toni, ora si ritrova a emulare tutti i suoi ultrasuoni.

Completamente insofferente agli altri concorrenti e a qualunque appunto le venga mosso, non sarà forse il caso, una volta uscita dalla casa, di ripensare alla sua lanciatissima carriera nei reality?

Qualcuno liberi Francesca Manzini (da se stessa?) - voto: 5

Francesca Manzini

Ha finalmente ammesso di non essere una coreografa professionista (chi l'avrebbe immaginato?) eppure da quelle parti dimostra ancora un eccesso di permalosità. Nulla che non avesse già ampiamente manifestato fin dalla prima serata del Grande Fratello Vip, ma adesso, superato un mese di reality, quella suscettibilità sta diventando quasi sofferenza.

Crea dinamiche anche involontariamente, per un mese ha sostanzialmente mantenuto in piedi, con la debole complicità di Raimondo Todaro, la sola trama "sentimentale" credibile dell'edizione. E scoprire che si sia sempre basata su una menzogna (perchè ha un fidanzato fuori) non cambia di una virgola quanto appena detto.

Francesca Manzini è una delle concorrenti migliori dell'edizione, anche perchè, l'abbiamo già detto da queste parti, ha portato nella casa un personaggio finalmente più complesso (della media dei reality). Anche per questo vederla ormai sempre "sofferente" per tutto quello che viene detto e fatto, è assai spiacevole.

Senza considerare che, a differenza di quanto lei creda, per ironia della sorte ora è in lizza per un posto in finale. E quindi, cara Francesca, è ora che tu finalmente te la faccia 'sta risata!