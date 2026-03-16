Grande Fratello Vip 8, Alessandra Mussolini spiazza tutti: “Mi porto un orinatoio”

L'edizione del Grande Fratello VIP 8 non è ancora partita ufficialmente, ma le prime tensioni tra i concorrenti sembrano già pronte a esplodere. Tra i protagonisti più chiacchierati c'è Alessandra Mussolini, che nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni destinate a far discutere il pubblico del reality condotto da Ilary Blasi. L'ex europarlamentare ha già fatto capire che nella Casa più spiata d'Italia non intende passare inosservata, a cominciare dall'oggetto particolare che porterà nella Casa.

Prime scintille di Alessandra Mussolini contro i concorrenti nella Casa

Al momento nella Casa sono entrati Adriana Volpe, Renato Biancardi, Raul Dumitras e Ibiza Altea, quattro dei sedici concorrenti previsti per questa nuova edizione del reality a cui parteciperà anche Alessandra Mussolini, che è stata ospite del programma Forum durante la mattinata.

Nel salotto televisivo guidato da Barbara Palombelli, la nipote della diva Sophia Loren ha raccontato le sue prime impressioni sui coinquilini. "Li vedo un po' troppo sbracati. Uno quando sta in casa mica mette i piedi nudi così sul divano. Mi devo calmare: non devo pensare di entrare e stare a casa mia". Parole che fanno già intuire come la convivenza nel reality potrebbe non essere delle più semplici.

Alessandra Mussolini

Il problema del cibo: "Io voglio una carbonara"

Tra le questioni che sembrano preoccupare di più la futura concorrente c'è anche l'alimentazione dentro la Casa. Secondo quanto raccontato da Mussolini, molti concorrenti sembrano nutrirsi quasi esclusivamente di yogurt, cosa che lei non sembra affatto apprezzare. "Questi mangiano solo yogurt. Ma si può mangiare yogurt dalla mattina alla sera? Io ho fame, voglio una bella carbonara, una bella pizza fritta. Io so cucinare". Una dichiarazione che potrebbe trasformarsi presto in un vero e proprio scontro culinario tra gli inquilini.

Perché Alessandra Mussolini ha accettato il reality

Durante l'intervista l'ex parlamentare ha anche spiegato perché ha deciso di partecipare al Grande Fratello VIP. "Tutti mi hanno sconsigliato di farlo. Ma più mi dicono di non fare una cosa e più io la faccio". Una motivazione che riflette perfettamente il carattere diretto e combattivo dell'ex personaggio politico che il pubblico conosce.

Il 'problema bagno': in valigia anche un orinatoio

Un altro dettaglio curioso riguarda il bagno unico della Casa, che dovrà essere condiviso da tutti i concorrenti. Per evitare situazioni di emergenza, Alessandra Mussolini ha raccontato di aver deciso di portare con sé un oggetto piuttosto insolito. "Ho l'ansia del bagno unico per tutti, quindi mi sono dovuta attrezzare. Mio figlio quando gioca a pallone usa i bagni turchi negli spogliatoi e io mi porto un arnese: è un orinatoio lungo con un tappo finale. Se ho un'emergenza uso quello".

Il look per l'ingresso nella Casa

Infine, Mussolini ha anticipato anche qualche dettaglio sul look che sfoggerà al momento dell'ingresso. "Jeans e qualche piuma. Voglio essere piumata, leggera e un poco superficiale". Un'entrata che si preannuncia scenografica e che potrebbe essere solo l'inizio di una partecipazione destinata a far parlare molto, in un'edizione che promette parecchi contrasti come hanno dimostrato oggi Ibiza e Raul.