GF Vip 8, le patate di Ibiza Altea innescano la prima lite con Raul Dumitras

Nella Casa scoppia già la prima tensione tra Raul Dumitras e Ibiza Altea. Tutto nasce in cucina quando lui reagisce alle patate con la buccia: la concorrente si infastidisce e respinge le scuse.

Manca ormai pochissimo all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 8: la prima puntata del reality andrà in onda domani 17 marzo. Nel frattempo la casa ha già iniziato ad animarsi: quattro concorrenti sono infatti entrati venerdì scorso per dare il via alla convivenza. Si tratta di Adriana Volpe, Renato Biancardi, Raul Dumitras e Ibiza Altea. E proprio gli ultimi due protagonisti sono stati al centro della prima discussione di questa ottava edizione del reality.

La prima discussione nella Casa del GF Vip 8

Tutto è iniziato in cucina, mentre Ibiza stava preparando da mangiare. La ragazza ha messo alcune patate in padella senza sbucciarle. Un gesto che non è passato inosservato a Raul: il concorrente ha reagito con una smorfia piuttosto contrariata.

Notando la sua espressione, Ibiza si è infastidita e si è allontanata dai fornelli. Dopo pochi minuti Raul ha provato a chiarire con la coinquilina, ma il tentativo non è andato subito a buon fine. Ibiza infatti ha respinto le sue scuse accusandolo di fare spesso faccette alle sue spalle. "Non è la prima volta che mi fai le facce dietro. Ora vieni qui a dirmi che sei un ragazzo educato".

Raul Dumitras e Ibiza Altea

La reazione di Ibiza Altea

La concorrente ha poi rincarato la dose, sostenendo che Raul fosse educato solo quando gli faceva comodo "Raul, tu sei educato solo quando vuoi tu". Dumitras, infastidito dalla reazione della coinquilina, l'ha accusata di essere arrogante.

Ibiza però non è rimasta in silenzio e gli ha risposto a tono, sostenendo che Raul si fosse scusato soltanto perché davanti alle telecamere. "Fare tutta questa storia per una buccia di patata. Io non voglio fare una tarantella per una buccia di patata. Ora ti ho servito per il tuo teatrino".

Raul Dumitras

Il chiarimento dopo la lite

Parlando successivamente con Renato Biancardi, Ibiza ha chiarito che per lei la questione non era così importante: si era semplicemente infastidita per qualche minuto e la situazione si sarebbe risolta da sola. Secondo lei, invece, Raul avrebbe insistito per parlarne solo per mettere in scena una discussione.

Poco dopo Dumitras è tornato ancora una volta da Ibiza per ribadire che non aveva alcuna intenzione di mancarle di rispetto. A quel punto la ragazza ha ammorbidito i toni, spiegando che probabilmente si tratta semplicemente del suo modo di fare.

"Non è qualcosa che fai volutamente, è il tuo modo di fare. Va bene scherzare una, due, tre volte... poi però ti rispondo. So che non l'hai fatto con cattiveria. Apprezzo che sei venuto a chiarire".La tensione sembra quindi essersi ridimensionata, ma questa prima discussione lascia già intuire che nella casa del GF Vip 8 non mancheranno momenti accesi fin dai primi giorni, come lasciava presagire lo scontro a distanza tra Antonella Elia e Adriana Volpe.