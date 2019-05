Godzilla 2: per Millie Bobby Brown "è un simbolo di uguaglianza"

Intervista video a Millie Bobby Brown, su in Godzilla 2 - King of The Monsters, e al rapper e attore O'Shea Jackson Jr.

Godzilla II: King of the Monsters, Millie Bobby Brown durante una scena

Se vi piacciono i mostri Godzilla 2 - King of The Monsters vi darà grandi soddisfazioni: nelle sale italiane dal 30 maggio, il film di Michael Dougherty è il terzo - dopo Godzilla (2014) e Kong: Skull Island (2017) - della nuova saga sul Monster Verse di Legendary Pictures e Warner Bros. e può contare non soltanto sul re dei mostri, ma anche sul suo avversario numero uno, il drago a tre teste King Ghidorah, più la falena gigante Mothra e l'alato Roden.

Nella fila dei protagonisti umani c'è invece una giovane attrice al suo primo ruolo sul grande schermo, ma che di creature se ne intende: Millie Bobby Brown, la Eleven della serie Stranger Things, interpreta figlia degli scienziati Emma (Vera Farmiga) e Mike (Kyle Chandler), che ha un ruolo centrale nello scontro tra mostri, visto che, insieme alla madre, ha inventato un marchingegno che permette di comunicare con loro.

Godzilla II: King of the Monsters, il Re Godzilla in una scena

Abbiamo incontrato Millie Bobby Brown a Londra, al junket europeo di Godzilla II - King of the Monsters, insieme a O'Shea Jackson Jr., attore e rapper, figlio di Ice Cube, che nel film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Godzilla II - King of the Monsters) - ha il ruolo del militare Jackson Barnes. I mostri sono una metafora potente: secondo i due attori, chi sono i mostri oggi? Per Brown: "Le persone che sono contrarie all'uguaglianza: tutto il film si basa sull'equilibrio, su diverse forme di equilibrio. Per me nel film c'è molto femminismo: il mio è un ruolo fantastico, bello, incredibilmente femminile, è un'attivista che suscita ammirazione, è molto stimolante. Per me il film parla di equilibrio, parla di uguaglianza". Secondo O'Shea Jackson Jr.: "Le persone che ignorano le opinioni, o meglio, ciò in cui credono gli altri, o che cercano di costringere gli altri a fare qualcosa, che vanno contro il buon senso, contro il flusso della vita e cercano di sconvolgere l'equilibrio".

