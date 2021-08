Gli amici delle vacanze, John Cena: “Il mio Ron è sempre concentrato sul presente”

Gli amici delle vacanze: John Cena, Lil Rel Howery, Meredith Hagner, Yvonne Orji in una scena

Con un titolo come Gli amici delle vacanze, sembra perfetto l'arrivo dal 27 agosto su Disney+, tramite il brand più maturo Star, del film scritto e diretto da Clay Tarver con uno dei volti più in vista del momento come John Cena. Perfetto perché le vacanze stanno ormai terminando un po' per tutti e questa commedia irriverente ci mostra un po' le conseguenze e gli strascichi di certi eccessi vacanzieri una volta tornati alla normalità. Lo vediamo attraverso i morigerati Marcus ed Emily, che si ritrovano i festaioli Ron e Kyla come ospiti non invitati al proprio matrimonio, mesi dopo averli conosciuti durante una vacanza in cui si sono dati un po' troppo alla pazza gioia.

Chi sono gli amici delle vacanze?

Un primo punto su cui il cast si è soffermato nel corso della presentazione de Gli amici delle vacanze è stato il raccontarci i rispettivi personaggi. "Come interpreti" ha detto John Cena, "cerchiamo di dedicarci a espansioni della nostra personalità o in alcuni casi il nostro opposto" e Ron sembrerebbe essere il secondo caso. "In lui vedo la capacità di essere sempre connesso al presente, di godersi il viaggio della vita" ha detto ancora Cena sul suo personaggio, "senza vergognarsi di essere chi è. Ed è senza dubbio il capitano della nave quando si tratta di divertirsi." E non stupisce che sia il suo Ron insieme alla compagna Kyla a far sciogliere in vacanza i nuovi amici Marcus ed Emily.

Di quest'ultima ci ha parlato la sua interprete Yvonne Orji, che ne ha parlato come "meno riservata di Marcus, ma è una che vuole che le cose vadano per il meglio. Cerca di far felici tutti e vuole che le cose filino lisce senza intoppi. E nel film vedremo che di problemi ce ne saranno!" Diverso è suo fratello Gabe, che Andrew Bachelor descrive come "molto competitivo, come lo sono io, forse perché cresciuto facendo sport", ma questo non gli impedisce di amare la propria famiglia e impegnarsi per "proteggere sua sorella", mentre Robert Wisdom parla del suo Harold come "pieno di sé".

Ma c'è tempo di parlare anche degli assenti, in particolare di Meredith Hagner che dà vita a Kyla. "Parla a raffica, è piena di energia" ha detto Yvonne Orji parlando della collega, "incarna il suo personaggio. Ci sono volte che ce ne saremmo stati lì a guardarla senza fare niente." Le ha fatto eco John Cena, che ha sottolineato come "saremmo morti a guardarla. Brilla in questo film e credo che non sappia quanto sia brava. Molti dei suoi momenti migliori vengono dalla sua umiltà."

La libertà di Ron e Kyla

Motore dell'azione sono infatti Ron e Kyla, con i loro eccessi e la loro libertà. "Non credo ci sia nulla di irrispettoso che li riguarda" ha spiegato John Cena, "semplicemente non aderiscono a quella che è la nostra società per come è strutturata. Sono concentrati sul presente ed è merce rara. Ho incontrato persone come loro nella realtà ed è stato uno spasso. Non so quanto reggerei con loro, ma di certo mi godrei la loro compagnia." E questa spensieratezza non è mancata anche nel corso delle riprese, in un set vivace e divertente che si è chiuso con un'ultima nottata a Puerto Rico, dove hanno girato le sequenze in Messico, "a saltare di bar in bar", come ricorda Yvonne Orji, "senza sapere che il mondo si stava chiudendo dall'altra parte dell'oceano. Eravamo nella nostra piccola bolla."

Cercare l'empatia del pubblico

"Credo che sia un film con cui tutti possano immedesimarsi" ha detto invece l'autore Clay Tarver, "perché tutti andiamo in vacanza, no? E capita di incontrare qualcuno, entrarci in intimità e poi chiedersi se forse non lo sia diventati un po' troppo, se non si sia andati un po' troppo fuori dalla propria comfort zone pensando di non rivederli mai più. Il punto è: e se invece li incontrerai nuovamente?" Esperienza che confessa di aver provato, essendo stato un musicista abituato ad andare in tour e trovare nuovi amici praticamente ogni sera, ma lo ha confermato Robert Wisdom, spiegando come "la vita dell'attore sia un po' una vacanza: lavori in location diverse e incontri costantemente persone che pensi siano adatte a te e poi scopri che sono trafficanti di droga o altre follie."

D'altra parte, come specifica John Cena, "il titolo stesso dice chiaramente cosa offrirà il film e crea aspettative. Le grandi commedie prendono situazioni che si conoscono e le rendono assurde in modo isterico." Ed è quello che fa Gli amici delle vacanze.