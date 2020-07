Una scena de Il cowboy con il velo da sposa

La stagione calda sta entrando nel vivo e la voglia di trascorrere le giornate all'aperto, tra un tuffo al mare e una gita in montagna, si fa sempre più forte in ognuno di noi. Che il confort di divano, snack e tv non ci attiri più tanto quanto in inverno è un dato di fatto, ma il nostro amore per il cinema non resta di certo sopito durante i mesi estivi, tanto più che esistono film adatti proprio a questo periodo, ambientati durante la stagione estiva o che, con le loro atmosfere, ce la ricordano e ci fanno viaggiare con la mente. Di seguito abbiamo voluto radunare i migliori film a tema vacanze di Disney+ da rivedere in estate, tutte quelle pellicole perfette da recuperare durante un pomeriggio d'agosto, con tutta la famiglia, per scoprire nuovi mondi o ricordare nostalgici la propria infanzia.

1. Oceania (2016)

Oceania: un'immagine della protagonista

Cominciamo questa classifica dei migliori film per le vacanze con Oceania, il classico Disney ambientato in un'isola polinesiana da sogno, Motunui. La protagonista della storia è la giovane Vaiana, figlia del capo dell'isola, che viene scelta dall'Oceano e deve intraprendere un lungo viaggio per trovare il semidio Maui, rimettere a posto il Cuore di Te Fiti, la madre divina di tutte le terre emerse, e salvare così il suo popolo da una pericolosa maledizione. Il film è stato diretto da Ron Clements e John Musker, a dare la voce ai personaggi principali, invece, Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson (nella versione italiana Emanuela Ionica e Fabrizio Vidale).

2. Il cowboy con il velo da sposa (1961)

Una scena de Il cowboy con il velo da sposa

Continuiamo questa nostra lista con uno tra film più amati e conosciuti mai prodotti dalla Disney: Il cowboy con il velo da sposa, diretto da David Swift, di cui è stato prodotto nel 1998 un remake di successo con Lindsay Lohan, Genitori in trappola (sempre disponibile su Disney+). Perché associare questo film all'estate? Perché la trama prende il via proprio durante una vacanza estiva passata in un campeggio. Due ragazze quattordicenni, che si assomigliano come due gocce d'acqua, si incontrano e scoprono di essere sorelle gemelle, separate alla nascita dai genitori. Una vive con la madre, l'altra invece con il padre. Terminata la vacanza le due decidono di scambiarsi di posto per conoscere rispettivamente il genitore che non hanno mai incontrato. Le cose non sono però così semplici come le sorelle avevano immaginato: il padre delle ragazze sta per sposarsi di nuovo, con una donna interessata solo ai suoi soldi. Le due decideranno così di organizzare un piano per allontanare la donna e far riconciliare, finalmente, i loro genitori.

3. L'isola del tesoro (1950)

Una scena de L'isola del tesoro

Come non dedicare un posto in questa lista a un film ambientato su esotiche isole lontane? L'isola del tesoro, il primo live-action prodotto da Walt Disney, è diretto da Byron Haskin ed è tratto dal romanzo omonimo di Robert Louis Stevenson. La storia è quella del giovane Jim (Bobby Driscoll) che, diventato amico di un vecchio marinaio, entra in possesso di una mappa che segna il luogo dove è nascosto un incredibile tesoro ed intraprenderà un pericoloso viaggio per recuperarlo.

4. Splash - Una sirena a Manhattan (1984)

Una scena di Splash - Una sirena a Manhattan

Cosa c'è di meglio in un articolo dedicato ai migliori film estivi di quello che ha per protagonista una bellissima sirena? Splash - Una sirena a Manhattan è una pellicola diretta da Ron Howard con Tom Hanks e Daryl Hannah. Madison (il cui vero nome è impronunciabile, e che quindi viene cambiato così) è una sirena che per amore del giovane Allen si ritrova a passare qualche giorno sulla terraferma, ma la fame di conoscenza e di profitto degli esseri umani potrebbero mettere i bastoni tra le ruote ai due innamorati. Ce la faranno Madison ed Allen, seppur provenendo da due mondi così diversi, a trovare il modo per stare insieme?

5. In viaggio con Pippo (1995)

Una scena de In viaggio con Pippo

Passiamo ad un'altro film d'animazione, In viaggio con Pippo, spin-off della serie animata Ecco Pippo! I protagonisti della storia sono Max e suo padre, il maldestro e simpaticissimo Pippo, intenzionato a partire per un lungo viaggio di pesca. Max, che è un adolescente in cerca di indipendenza innamorato della sua coetanea Roxanne, ha poca voglia di intraprendere lo scomodissimo viaggio on the road con Pippo, e cerca così di cambiare (ovviamente all'insaputa del padre) l'itinerario. La nuova meta? La città di Los Angeles, dove si terrà il concerto del divo del rock Powerline. In viaggio con Pippo riesce, pur essendo un film divertentissimo e adatto ai più piccini, a parlare di temi importanti, come le difficoltà di crescere e di capirsi e venirsi incontro - pur volendosi un mondo di bene - tra genitori e figli.

6. Echo, il delfino (2020)

Echo, Il Delfino: un'immagine del film

Non potevamo non inserire in questa lista almeno un documentario, di cui il catalogo di Disney+ è estremamente ricco. Tra quelli messi a disposizione dalla piattaforma streaming quello che più ci ricordava l'estate è Echo, il delfino, ambientato nelle profondità marine. Echo è un giovane delfino con la voglia di esplorare la barriera corallina, ma che deve ascoltare gli insegnamenti di sua madre Kamu per sopravvivere ai tanti periodi che l'oceano nasconde. Il documentario ci aiuta a scoprire le meraviglie, ma anche le insidie, del mondo sommerso dove vivono i delfini e tantissime altre specie animali.

7. Pomi d'ottone e manici di scopa (1971)

Una scena di Pomi d’ottone e manici di scopa

Perché inserire nella nostra classifica Pomi d'ottone e manici di scopa, un film ambientato nell'uggiosa Inghilterra? Perché per parte della pellicola ci spostiamo in un'(animata) isola tropicale abitata da magici animali. Interpretato da una giovane Angela Lansbury, Pomi d'ottone e manici di scopa è senza dubbio un altro di quei film ad essersi guadagnato un posto d'onore nei nostri cuori fin da quando eravamo bambini. Siamo agli inizi della Seconda Guerra Mondiale, e il governo britannico decide di sfollare molti bambini nelle campagne, cercando così di proteggerli dai bombardamenti di cui sono obbiettivo le grandi città. Paul, Carrie e Charlie verranno affidati all'eccentrica Eglantine Price (Lansbury), una maldestra aspirante strega: insieme a lei i tre bambini vivranno incredibili avventure e visiteranno fantastici luoghi.

8. Camp rock (2008)

Joe Jonas e Demi Lovato in un'immagine del film Camp Rock

Camp Rock è un musical diretto da Matthew Diamond, con Demi Lovato e Joe Jonas (frontman della band Jonas Brothers). Mitchie (Lovato), liceale con la passione per la musica, riesce a realizzare il suo sogno e a partecipare a Camp Rock, una campo estivo molto esclusivo, dove si studia musica e si ha la possibilità di sfidarsi in un talent show finale, il cosiddetto Final Jam. Durante la vacanza Mitchie conoscerà, tra gli altri, Shane Gray (Jonas), frontman di una band lanciata grazie al primo Camp Rock. Chi vincerà la competizione finale?

9. Lilo e Stitch (2002)

I protagonisti di Lilo e Stitch

Torniamo all'animazione con un altro di quei film che ci fa pensare subito all'estate, Lilo e Stitch, ambientato nelle lussureggianti Hawaii. Diretto da Dean Deblois e Chris Sanders, il film racconta della piccola Lilo e della sorella diciannovenne Nani, che le fa da tutrice. Le due provano a cavarsela da sole, ma le cose non sempre vanno per il meglio, soprattutto quando ci si mettono gli assistenti sociali. A rendere il tutto ancor più complicato sarà però l'alieno in fuga Stitch, una creatura che di guai se ne intende meglio di chiunque altro.

10. Up (2009)

I protagonisti di Up tra le nuvole

Passiamo ora a uno dei film d'animazione Pixar più conosciuti e amati di sempre: Up. Perché inserirlo in questa nostra lista di film a tema vacanze? Per il viaggio straordinario compiuto dai suoi protagonisti, Russel e Carl. Carl è un anziano scorbutico che dopo la morte dell'amatissima moglie ha rinunciato al sogno (che condivideva con lei) di recarsi alle Cascate Paradiso, in Venezuela. Quando, dopo un incidente con degli operai di un cantiere vicino, degli infermieri cercheranno di portare Carl in un centro anziani, l'uomo metterà in moto un incredibile piano: facendo fuoriuscire dal tetto di casa migliaia di palloncini gonfiati ad elio, la casa si solleverà e Carl potrà lasciare la città per raggiungere finalmente il Venezuela. Peccato solo per un piccolo imprevisto, ad accompagnarlo nella sua avventura sarà infatti Russel, un simpaticissimo boy-scout rimasto bloccato sulla veranda dell'abitazione subito prima del decollo.

11. Topolino va in vacanza e La roulotte di Topolino (1940 e 1938)

Una scena de Topolino va in vacanza

Abbiamo deciso di inserire in questa nostra lista anche due corti che hanno per protagonista il personaggio più famoso creato dalla Casa del Topo: Topolino. Topolino va in vacanza, racconta del tentativo di Topolino e Pluto di andare in villeggiatura e di come Pietro Gambadilegno gli metta costantemente i bastoni fra le ruote; La roulotte di Topolino, invece, narra di un viaggio intrapreso dal nostro simpatico topo insieme a Paperino e Pippo. Come potrete immaginare niente andrà come previsto.

12. Frozen - Il regno di ghiaccio (2013)

Frozen: Olav il pupazzo di neve in una scena

Ecco, sicuramente questo non ve lo aspettavate. Cosa mai può avere a che fareFrozen - Il regno di ghiaccio, il famosissimo film d'animazione ambientato in una terra ghiacciata, con le vacanze? Non senza un pizzico di ironia, abbiamo deciso di inserire una pellicola che possa darci, almeno con la fantasia, un pò di refrigerio durante la calura estiva. Frozen racconta di due sorelle, Anna ed Elsa, figlie dei regnanti della nordica Arendelle. Elsa, fin dalla nascita, è dotata di magici poteri legati al ghiaccio e alla neve, dopo un incidente di cui la sorellina Anna non ha più memoria, però, il suo straordinario dono - che può essere anche estremamente pericoloso - diverrà un segreto per tutti. Dopo la tragica morte dei genitori, Elsa diventerà regina, ma è terrorizzata che qualcuno scopra i suoi poteri; Anna invece, è felice di poter finalmente respirare un po' di libertà, dopo anni rinchiusa nel castello per evitare che il magico dono della sorella venisse alla luce. Quando però, in un momento di disagio, Elsa sprigiona i suoi poteri davanti a tutti, sarà costretta a fuggire dalla città e a rifugiarsi tra i freddo delle montagne. Solo l'amore di Anna - che verrà aiutata dai nuovi amici Kristoff, Olaf e Sven - potrà farla tornare a casa, impedendo così che un inverno perenne si scateni su Arendelle.

Un momento assolutamente estivo del film che non potevamo che ricordare? La canzone dedicata all'estate del simpaticissimo Olaf, pupazzo di neve che sogna di poter vivere al caldo e al sole.