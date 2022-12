Glass Onion Experience: ecco come è andato l'evento a Milano

Glass Onion - Knives Out arriva su Netflix il 23 dicembre: giusto in tempo per diventare il film delle Feste. Già ci immaginiamo tutta la famiglia riunita sul divano che, tra una fetta di panettone e un digestivo, si mette a cercare di capire chi sia il colpevole nel nuovo mistero scritto e diretto da Rian Johnson.

Noi ci siamo portati avanti e, prima di vedere il nuovo caso di Benoit Blanc, detective interpretato ancora con somma classe da Daniel Craig, abbiamo accettato la sfida: siamo andati a Milano per la Glass Onion Experience. Dopo aver montato l'invito più originale (e complicato!) mai visto.

Come vi avevamo mostrato, si tratta di un modellino in legno, raffigurante la "glass onion" appunto, la cipolla di vetro che si vede nel nuovo film di quella che ormai è la "Knives Out saga": sono in fatti in arrivo altri film con protagonista Blanc, che entra a far parte di diritto della grande famiglia di investigatori pop, da Hercule Poirot a Sherlock Holmes, passando per Jessica Fletcher (Angela Lansbury compare anche in un cameo, una delle sue ultime apparizioni, in Glass Onion - Knives Out).

Come è andata quindi a Milano? Ecco il nostro resoconto della Glass Onion Experience!

Glass Onion Experience a Milano: il segreto è nei dettagli

Siamo certi che Benoit Blanc avrebbe apprezzato la Glass Onion Experience organizzata da Netflix: il segreto è nei dettagli. Nella bella cornice di Dazi Milano, complesso costituito dall'Arco della Pace e i Caselli Dazia, la piattaforma di streaming ha allestito una festa come quella che si vede nel film di Rian Johnson: una tavola imbandita, sculture vistose (due tigri bianche ci hanno accolto all'ingresso), drink in bicchieri eleganti.

Ogni cosa è stata curata con attenzione: anche il cibo richiamava il film! Tra le pietanze offerte c'erano perfino amuse-bouche di cipolla rossa. Questa sì che è dedizione. Tra uno spiedino di zucca e un cocktail dai nomi suggestivi (si poteva scegliere ta Il Rompicapo, Il Gindizio, Il Ginvestigatore, Il Vodkiller, L'Omicedro e L'Innozente), è arrivato il nostro turno per provare l'escape room a tema Glass Onion - Knives Out.

Insieme alla nostra squadra, abbiamo affrontato un percorso per tutti i piani del Casello di Dazi Milano. Nella prima stanza ad accoglierci c'era una scatola di legno, simile a quella che si vede all'inizio del film. Premendo un punto preciso dell'oggetto abbiamo trovato un indizio. Da qui abbiamo continuato in diverse stanze: in una c'era una riproduzione della Gioconda e sculture di vetro, proprio come alla festa organizzata da Miles Bron, il personaggio interpretato da Edward Norton.

Tra luci, statue e quadri abbiamo dovuto affrontare prove di memoria, abbiamo cercato indizi nascosti in sedie messe fuori posto e decifrato messaggi in codice. Alla fine ce l'abbiamo fatta: abbiamo trovato l'arma del delitto. Come premio per abbiamo ricevuto dei gadget di Glass Onion - Knives Out: il fazzoletto che porta al collo Daniel Craig nel film e delle spillette raffiguranti i personaggi.

Glass Onion - Knives Out: trama e cast

Questa nuova indagine del detective Benoit Blanc inizia con un invito a una festa di compleanno: il miliardario Miles Bron (Edward Norton) ha organizzato un party in grande stile su un'isola nel Mar Egeo, in Grecia. Qui ha fatto costruire una gigantesca villa di vetro, sormontata da una cupola che ricorda la forma di una cipolla (da qui il titolo del film "glass onion", ovvero "cipolla di vetro").

Diventato ricchissimo grazie all'azienda Alpha Industries, Miles ha voluto con sé i suoi amici più stretti. Ci sono: Claire Debella (Kathryn Hahn), governatrice del Connecticut; Lionel Toussaint (Leslie Odom Jr.), scienziato a capo della sezione ricerca e sviluppo di Alpha Industries; Birdie Jay (Kate Hudson), stilista; Duke Cody (Dave Bautista), star di Twitch dalle idee politiche estreme; Peg (Jessica Henwick), l'assistente di Birdie e Whiskey (Madelyn Cline), fidanzata di Duke. C'è inoltre Cassandra "Andy" Brand (Janelle Monáe), ex socia di Miles, con cui ha fondato Alpha Industries e che l'uomo ha allontanato dall'azienda.

La trama di Glass Onion - Knives Out sembra in apparenza semplice ma, proprio come una cipolla, è a strati. Ogni invitato alla festa ha un motivo per odiare Miles: le celebrazioni si trasformano presto in una caccia all'assassino. Meno male che sull'isola c'è proprio il detective di fama internazionale Benoit Blanc.