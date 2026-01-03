Fuga, la spiegazione del finale della serie Netflix: è tutta questione di padri (e figli)

La nuova serie gialla di Harlan Coben su Netflix ha un epilogo perfettamente in linea con la tematica che si porta dietro. Tra sorprese e sacrifici. In streaming.

La tradizione Netflix di Harlan Coben il primo dell'anno è stata rispettata. Ora dopo un bel binge watching per iniziare il 2026 all'insegna della serialità, veniamo all'epilogo e alla soluzione del mistero, che come al solito porta con sé tematiche, riflessioni e colpi di scena.

Indagini in corso

Nella nostra spiegazione del finale di Fuga analizziamo gli sviluppi delle indagini della polizia e quelle parallele del padre protagonista, e finalmente la verità sulla scomparsa di sua figlia.

Fuga, la spiegazione del finale: Paige è viva o morta?

La serie è iniziata con la scomparsa di Paige Greene (Ellie de Lange), dipendente dalle droghe e figlia di Simon (James Nesbitt), consulente finanziario, e Ingrid (Minnie Driver), medico, nonché sorella di Sam e Anya. Simon la ritrova al parco grazie ad un "informatore" ma lei scappa di nuovo, dopo che l'uomo picchia selvaggiamente Aaron Corval (Thomas Flynn), il fidanzato che l'aveva spinta a drogarsi.

Un flashback del finale

Poche ore dopo il ragazzo viene trovato morto e dell'omicidio (brutale) viene sospettato Simon. L'uomo si reca insieme alla moglie all'appartamento di Aaron per cercare indizi per ritrovare Paige ma Ingrid finisce in coma farmacologico dopo che Luther, un altro spacciatore del giro, le spara. Alla fine, Simon ritrova la figlia al capezzale della madre poco prima che si svegli e scopre che è stata quasi tutto il tempo in una comunità, accompagnata proprio da Ingrid all'insaputa del marito.

Chi ha ucciso Aaron Corval?

James Nesbitt e Minnie Driver assi della miniserie gialla di Harlan Coben

In realtà ad uccidere Aaron Corval è stata proprio Ingrid. Cosa sono disposti a fare i genitori per i propri figli: questa è una delle tematiche della miniserie. La donna sapeva che la figlia avrebbe continuato a ricadere nello spiraglio della dipendenza con lui accanto, e quindi voleva eliminare il problema alla radice, altrimenti sentiva dentro di sé che l'avrebbero ritrovata morta. Paige all'università era stata violentata durante una festa da un ragazzo che le aveva messo qualcosa nel bicchiere e Aaron l'aveva picchiato, creando una sorta di dipendenza e riconoscenza affettiva (ma anche paura) nei suoi confronti da parte della ragazza.

La scomparsa di Paige dà il via a tutta la storia

Paige si era confidata con la madre che l'aveva portata ad un centro di riabilitazione in cui lei stessa era stata da ragazza, durante gli anni da modella. A quel punto Ingrid si è creata un alibi con complicità dell'amico e collega medico (nonché suo ex) per poter uscire dal retro del ristorante messicano dove solitamente andava a fare l'ordine della cena, per avere il tempo di andare ad uccidere Aaron e tornare in ospedale prima della fine del turno.

Quando sta andando via dalla palazzina di Aaron, viene vista da Luther, ed ecco perché il ragazzo era così terrorizzato dai coniugi Greene (in realtà solo dalla moglie) ed ecco perché ha sparato alla donna, avendola vista commettere il delitto. Ma non è finita qui.

Che ruolo ha Ingrid nel mistero e all'interno della Radiosa Verità?

Il destino dei sicari nel finale della miniserie

I mandanti dei due sicari, ex fratelli adottivi, Ash (Jon Pointing) e Dee Dee (Maeve Courtier-Lilley), erano in realtà i capi della Setta di cui fa parte la ragazza. Ciò che ha mosso la Radiosa Verità è in realtà il vile denaro e non la religione: negli anni il capo della Setta ha messo incinta varie donne tra le accolite, che si fidavano ciecamente di lui tanto da donargli tutti i propri risparmi, ma ha fatto in modo che tutti i figli venissero dati in adozione subito dopo il parto, dicendo alle madri che erano nati morti.

I due figli più grandi all'interno della Setta, ora che il leader è malato e morente, volevano assicurarsi di non dover dividere la propria ingente eredità con nessun altro. Ecco perché i vari fratellastri avevano tutti contattato un sito che si occupasse di genealogia familiare (Paige compresa, tramite il proprio professore all'università): la ragazza era legata ad Aaron perché in realtà... era il suo fratellastro, da parte di madre.

Tra le donne parte della Radiosa Verità e finite in una spirale di dipendenza, infatti, c'era anche Ingrid, nel suo periodo da modella di cui Simon era totalmente all'oscuro (rispetto alla cognata e al medico collega e amico). Ingrid quindi in realtà ha ucciso suo figlio biologico, Aaron a propria insaputa per salvare l'altra sua figlia. Per la polizia invece sono stati i due sicari, dato che comunque il ragazzo era nella lista dei figli illegittimi da eliminare.

Che fine fanno i due folli sicari?

Questo è il segreto che Simon e Paige dovranno portarsi nella tomba, dopo che la donna si risveglia dal coma e i Greene provano ad essere nuovamente una famiglia unita. Ciò che non avevano previsto né la Setta né Ash e Dee Dee, utilizzando sempre metodi diversi per uccidere i propri obiettivi, era che Paige finisse nel giro e quindi Simon indagasse sulla sua scomparsa; e nemmeno che il padre di un'altra delle vittime contattasse l'abile investigatrice privata Elena Ravenscroft (Ruth Jones).

I due sicari comunque hanno il destino che si meritavano, finendo uccisi nella retata della polizia guidata dagli agenti agenti Isaac Fagbenle (Alfred Enoch) e Ruby Todd (Amy Gledhill); per la precisione, la ragazza viene uccisa da una delle madri della Radiosa Verità, che salva la vita a Simon. La donna vuole ricominciare la Setta altrove con uno spirito diverso, ma l'uomo non rivela nulla alla polizia in modo da lasciarla fuggire "libera".

Il destino (amaro) di Elena Ravenscroft

L'epilogo più amaro e tragico lo ha, purtroppo, la detective privata che abbiamo imparato ad amare nel corso degli episodi. Viene uccisa da Ash e Dee Dee perché aveva scoperto troppo ed era vicina alla verità sul movente della Radiosa Verità.

Un destino crudele se pensiamo che aveva appena scoperto la verità sulla figlia illegittima del marito - ecco che il tema di genitori e figli ritorna in Fuga - e stava per riappacificarsi con lei e la suocera Lou (che era anche la sua esperta di informatica). Non arriverà mai alla cena organizzata dalle due donne. Al funerale si presentano tutti, anche gli agenti e Simon.

Run Away. Simon ed Elena indagano

Cosa era successo davvero anni prima? La coppia non poteva avere figli e una vecchia amica del marito lo aveva contattato come donatore di sperma. Lui aveva accettato perché voleva aiutare sempre tutti, ma non sapeva come dirlo alla moglie, data la loro condizione. Non c'è mai stato niente tra lui e l'altra donna se non profonda amicizia e gratitudine. Anche Lou lo ha scoperto solo dopo la morte dell'uomo ma almeno non rimarrà da sola: ci saranno una nipote e una bisnipote acquisite a riempirle le giornate.