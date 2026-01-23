Finding Her Edge, recensione: una rom-com tra Cenerentola e Ice Princess

Pattinaggio sul ghiaccio, amori e rivalità: la nuova serie Netflix è un comfort show dal sapore anni '90, capace per questo di coccolare gli spettatori. In streaming.

Ve lo ricordate quel periodo in cui impazzavano film sulla danza come Honey e Save the Last Dance? Ecco, la nuova serie Netflix Finding Her Edge - Passione sul ghiaccio si iscrive perfettamente in quel filone.

La famiglia al centro della serie

Punta però l'obiettivo sul pattinaggio artistico e agonistico per una storia familiare, romantica e adolescenziale che tempo addietro avrebbe potuto tranquillamente riempire i pomeriggi di Italia1. Tanti personaggi e storyline per un intrattenimento semplice ma tenero, alla scoperta dei propri limiti... forse da superare.

Finding Her Edge - Passione sul ghiaccio: tra family, teen drama e romcom

La famiglia Russo è il fulcro della serie, ambientata in Canada e tratta dall'omonimo romanzo di Jennifer Iacopelli, a sua volta ispirato a a Persuasione di Jane Austen, adattata per il piccolo schermo da Jeff Norton (Geek Girl). Il padre Will (Harmon Walsh) è un ex pattinatore olimpico che ha aveva messo su una scuola insieme alla partner sul ghiaccio e moglie nella vita. Dopo la morte della donna, cerca di far quadrare i conti con scarso successo e punta tutto sulla primogenita, Elise (Alexandra Beaton), volendola portare ai mondiali e alle Olimpiadi.

Vecchi amori si ritrovano

Questo anche perché la seconda, Adriana (Madelyn Keys), ha appeso i pattini al chiodo dopo la morte della madre, occupandosi delle faccende domestiche e anche dell'altra sorella, Maria (Alice Malakhov), la piccola di casa che fa pattinaggio artistico, senza lo stress della competizione, insieme al migliore amico Charlie (Niko Ceci).

Confronto fra sorelle

La scuola è anche una sorta di albergo dove i pattinatori soggiornano vivendo tutti sotto lo stesso tetto come una famiglia. In occasione della nuova stagione agonistica arriva l'ex partner e amore d'infanzia di Adriana, Freddie (Olly Atkins), che ora pattina insieme alla sua migliore amica, Riley (Millie Davis), cugina di Charlie; infine ci sono il campione Brayden Elliot (Cale Ambrozic), rimasto senza compagna sulla pista, e l'allenatrice Camille St. Denis (Meredith Forlenza), molto più vicina a Will di quanto lui immagini.

Se vi sembra una situazione parecchio affollata, lo è: si rischia di confondersi tra parentele e relazioni e non tutti riescono ad avere il giusto spazio nel corso degli otto episodi, ma le dinamiche numerose aiutano lo svilupparsi della trama.

Una protagonista ambivalente

La protagonista di Finding Her Edge - Passione sul ghiaccio, voce narrante inclusa, è Adriana. Da subito capiamo che il suo rapporto con la pista è magico, proprio come quello che aveva la madre, mentre la sorella è stata imbeccata e indirizzata dal padre. Capiamo che prima o poi vorrà tornare sul ghiaccio ed è difficile non tifare per lei. A metà strada tra la Casey Carlyle di Ice Princess e Cenerentola, quando scende le scale di casa per presentarsi al party di inaugurazione della stagione, sembra davvero la povera ragazza divenuta principessa ed è difficile non emozionarsi un po'.

Finding Her Edge. Una scena della serie

Nel suo percorso che la porterà - guarda un po' - in Europa ricorda anche la Belly de L'estate nei tuoi occhi ma il triangolo amoroso in cui è coinvolta è più delicato. La ragazza è divisa tra il bravo ragazzo che ha sempre amato ma è stata costretta a lasciare (Freddie) e il ragazzo vanesio e sicuro di sé che dovrebbe servirle solo a livello professionale (Brayden), fingendo di stare insieme per racimolare sponsor e quindi denaro per scuola & famiglia. Ma è anche la sorella di mezzo costantemente divisa tra due poli, amore compreso.

Non mancano tutti gli elementi tipici: colpi di scena, tradimenti, capricci, rivolte, amori d'infanzia e adolescenza, rapporti d'amicizia e familiari complicati: insomma tutti gli ingredienti della commedia romantica, del dramma familiare e del romanzo di formazione adolescenziale. Non sono solo i giovani a capire chi vogliono diventare, fuori e dentro la pista, ma anche gli adulti, che a volte si comportano da adolescenti, e viceversa.

Una serie "antica" ma comfort

Finding Her Edge - Passione sul ghiaccio parla non solo di realizzare i propri sogni ma anche e soprattutto della pressione che il mondo agonistico spesso porta con sé; di quanto mischiare famiglia, amore e lavoro possa essere controproducente e pericoloso. In fondo, i sogni dei genitori non sono necessariamente quelli dei figli, e capire i propri limiti significa semplicemente non doverli superare ad ogni costo. Il tutto attraverso una regia che abbraccia gli spettatori, con performance sul ghiaccio apprezzabili, accompagnate da una soundtrack azzeccata.