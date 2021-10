Black Friday: Bruce Campbell e Devon Sawa affrontano un manipolo di clienti zombie nel trailer

Cosa potrebbe accadere di peggio che dover lavorare la notte del Ringraziamento per alimentare la corsa capitalista allo shopping? Ce lo rivela il trailer di Black Friday, con Bruce Campbell e Devon Sawa.

Finalmente qualcuno ha deciso di fare un film dell'orrore sull'usanza americana del Black Friday, giorno degli sconti che fa impazzire i malati di shopping. Ecco svelato il trailer della horror comedy interpretata da Bruce Campbell e Devon Sawa.

Come scopriamo dal trailer, l'icona de La casa Bruce Campbell, con indosso maglione di lana d'ordinanza, è il proprietario di un allegro negozio di giocattoli, Dewon Sawa è un commesso brizzolato e stanco e intorno a loro ci sono tanti zombie inferociti. Il video fornisce un primo assaggio di humor e ironia di cui la pellicola sembra condita.

Questa la sinossi di Black Friday: la notte del Ringraziamento, un gruppo di dipendenti del negozio di giocattoli scontenti arriva a malincuore allo store per aprire a mezzanotte per il giorno di shopping più impegnativo dell'anno. Nel frattempo, un parassita alieno si schianta sulla Terra con una meteora. Questo gruppo di disadattati guidato dal direttore del negozio Jonathan (Bruce Campbell) e dal dipendente veterano Ken (Devon Sawa) si ritrova presto a combattere contro orde di acquirenti trasformati in creature mostruose prese da una furia omicida durante il Black Friday.

Diretto da Casey Tebo e scritto da Andy Greskoviak, Black Friday vanta una colonna sonora composta da Patrick Stump dei Fall Out Boy. Nel cast anche Ivana Baquero, Ryan Lee, Stephen Peck e Michael Jai White.