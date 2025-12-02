Christian De Sica, Ficarra e Picone e un road-movie musicale: i titoli 2026 di Medusa Film

Se il 2025 si chiude con Attitudini: Nessuna di Sophie Chiarello - documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo - e con il ritorno di Checco Zalone in Buen Camino, Medusa Film presenta alle Giornate di Cinema di Sorrento il suo listino 2026 puntando su un mix che conferma la volontà di continuare a puntare sulla commedia italiana. Tra i titoli più curiosi spicca Agata Christian - Delitto sulle nevi, diretto da Eros Puglielli, che riunisce Christian De Sica, Lillo Petrolo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, insieme a Tony Effe, Chiara Francini e Ilaria Spada. Un giallo ambientato in alta quota in cui un criminologo brillante e il suo fan-assistente si ritrovano coinvolti in un omicidio durante una vacanza sulle nevi. Durante la convention, anche un altro annuncio: è in lavorazione Tokyo Express, che riprende la linea di Cortina Express.

Medusa Film 2026: tante commedie

Cena di classe di Mandelli

La commedia corale torna protagonista con Cena di classe, nuovo film di Francesco Mandelli, che guida un gruppo di interpreti composto da Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Roberto Lipari, Nicola Nocella, Andrea Pisani e Giulia Vecchio. La storia segue un gruppo di ex compagni di liceo riuniti per un funerale dopo anni di silenzi: quello che dovrebbe essere un incontro formale degenera rapidamente in una notte piena di equivoci, alcol, vecchi video compromettenti e verità rimaste sepolte troppo a lungo.

Lo chiamavano Rock & Roll

Fausto Brizzi firma invece Quasi vera, in cui dirige Frank Matano, Laura Chiatti, Rocío Muñoz Morales e Andrea Perroni, con la partecipazione di Taylor Mega. Spazio anche al road-movie con Lo chiamavano Rock & Roll, diretto da Saverio Smeriglio e interpretato da Federico Richard Villa, Andrea Montovoli, Ivana Lotito e Nicola Nocella. Il film segue un viaggio ambientato nelle Marche, in cui la musica è protagonista.

Le anticipazioni

Il 2026 sarà però anche l'anno dei grandi ritorni: Medusa ha in cantiere un nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo diretto da Massimo Venier, un nuovo progetto natalizio di Ficarra e Picone previsto per le festività e Bentornati al Sud, diretto da Luca Miniero, che riporterà sullo schermo la coppia sbanca box office Claudio Bisio-Alessandro Siani.

I film del listino Medusa 2026