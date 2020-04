10 (+1) migliori film con asteroidi, meteoriti e corpi celesti

Keira Knightley con Steve Carell in Cercasi amore per la fine del mondo

Inevitabilmente, lo spazio ha sempre attirato l'uomo sin dai tempi più antichi, luogo ricco di misteri, oscurità e... asteroidi. Inutile girarci attorno: sin da quando alle elementari vi è stato è detto che tra le varie teorie sull'estizione dei dinosauri c'è anche quella dell'asteroide precipitato sulla Terra milioni di anni fa, avrete sicuramente pensato, almeno una volta, a come sarebbe la vita se un corpo celeste ci minacciasse.

Tra catastrofi, situazioni inaspettate e contaminazioni varie, sono diversi i film che hanno pensato di raccontare quello che forse non avremo mai il coraggio di immaginare da soli fino in fondo. Ecco una lista dei migliori film con asteroidi, meteoriti e corpi celesti che ci hanno fatto emozionare, rabbrividire o sorprendere.

1. Armageddon - Giudizio finale (1998)

Ben Affleck con Liv Tyler in Armageddon (1998)

All'arrivo del meteorite... scatenate Michael Bay! Insomma, quando si parla di film sugli asteroidi, pronti a minacciare la Terra, non si può non pensare ad Armageddon - Giudizio finale, uno dei film che ha chiuso col botto il XX secolo. Realizzato con un cast spaziale per l'epoca - ovvero composto da attori come Bruce Willis, Ben Affleck e Liv Tyler, giusto per citarne alcuni - il film di Michael Bay racconta un momento delicato della vita del nostro pianeta, quando un'enorme meteora vi si sta per schiantare. Nei diciotto giorni previsti al momento dello schianto, il direttore esecutivo della NASA, Dan Truman, svela la sua scelta, l'unica ritenuta possibile: assumere i migliori trivellatori petroliferi del pianeta per farli arrivare sull'asteroide, in modo che essi possano installare delle testate nucleari, al fine di annientare l'obiettivo.

2. Deep Impact (1998)

Una scena di Deep Impact

Anche se la trama è piuttosto simile a quella di Armageddon, Deep Impact è rimasto a suo modo un film indimenticabile. Diretto da Mimi Leder e prodotto da Steven Spielberg, il film inizia con il giovane protagonista Leo Beiderman (interpretato da Elijah Wood), un ragazzino di quattordici anni, grande amante dell'astronomia che per caso scopre la presenza di un inaspettato corpo celeste. Così, dopo aver avvisato il suo insegnate, quest'ultimo decide di contattare l'astronomo Marcus Wolf, che comprende un fatto tragico: la cometa è in rotta di collisione con la Terra. Tuttavia, preso dall'agitazione e dalla fretta di avvisare le autorità, l'uomo muore in un incidente d'auto, senza riuscire ad avvisare nessuno. Dopo un anno, però, tutto il mondo viene informato di questa cometa, pertanto le diverse potenze mondiali decidono di unirsi e di organizzare una missione spaziale. L'idea di base sarebbe quella di realizzare un vettore, denominato Messia, che una volta atterrato sulla cometa la faccia esplodere, grazie all'ausilio di alcune testate nucleari. Mentre la situazione di fa sempre più precipitosa, il film mostra la vita intrecciata di alcune persone: oltre a Leo e alla fidanzata Sarah, vengono raccontate le storie anche di una giornalista della MSNBC, di un anziano astronauta e del Presidente degli Stati Uniti, Tom Beck.

3. Meteor (1979)

Meteor: una scena del film

Ebbene sì, tra i migliori film con meteoriti e asteroidi pronti a colpire la Terra c'è anche lui: Meteor. Realizzato nel 1979 e diretto da Ronald Neame, il film - che vede un cast composto da attori come Sean Connery, Natalie Wood, Martin Landau e Henry Fonda - racconta la storia di un meteorite enorme che si sta dirigendo verso la Terra. La NASA si trova, dunque, nella condizione di contattare il dottor Paul Bradley, affinché possa dare il suo contributo e capire come distruggere l'asteroide. Tuttavia, egli ritiene che per riuscire nell'impresa ed evitare la collisione sia necessaria la collaborazione degli scienziati russi, che dispongono di una piattaforma orbitante, provvista di testate nucleari, simile a quella americana. Nonostante l'alleanza con la Russia diventi oggetto di discussione e di opposizione, sarà la base per affrontare la gravità del disastro che sta per arrivare.

4. Cercasi amore per la fine del mondo (2012)

Keira Knightley, Steve Carell e un cane peloso in auto in Cercasi amore per la fine del mondo

Non solo film catastrofici, ma anche commedie brillanti. Se è questo che state cercando, allora Cercasi amore per la fine del mondo è il film che fa per voi. Diretto da Lorene Scafaria e con un cast che vede in prima fila Steve Carell e Keira Knightley, il film ha come protagonista Dodge Petersen, un uomo come tanti che durante un viaggio in macchina, ascolta una trasmissione radiofonica che diffonde una notizia inquietante: un enorme asteroide sta per colpire la Terra e l'impatto avverrà tra tre settimane. Appena dopo l'ascolto, Linda, moglie di Dodge e che era in macchina con lui, decide di abbandonare il marito e di allontanarsi dalla macchina, scappando lontano. Così Dodge, rimasto solo, torna a casa e il giorno dopo si reca a lavoro, svolgendo, come sempre, la sua mansione di assicuratore. Ma la sua vita sarà destinata a cambiare quando la sua vicina di casa, Penny, si offre di accompagnarlo per scappare dalla città in preda ormai alla violenza e alla disperazione, aiutandolo a cercare Olivia, la fidanzata di Dodge dei tempi del liceo.

5. Tempesta polare (2009)

Tempesta Polare: una scena del film

Un film che ha cercato di guardare alle possibili conseguenze di un impatto con un meteorite, e non tanto sulla collisione in sé, è Tempesta polare. Diretto da Paul Ziller e con Jack Coleman protagonista, il film racconta le conseguenze dell'impatto di un meteorite che, staccatosi dalla cometa Copernico, ha colpito la Terra, più precisamente il luogo in cui vive il Dott. James Mayfield, un astrofisico molto rispettato per il suo lavoro, e la sua famiglia. Infatti, in seguito all'impatto, il campo elettromagnetico della Terra si è gradualmente sbilanciato e ciò origina una serie di tempeste con onde in grado di eliminare qualsiasi dispositivo elettronico e anche chiunque ne sia a contatto. Toccherà proprio a James, unico superstite della sua famiglia, a trovare una soluzione prima che arrivi il peggio.

6. Impact Earth (2015)

Impact Earth: una scena del film

Tra i film sugli asteroidi e meteoriti, uno dei migliori è Impact Earth: diretto da Rex Piano, il film si concentra più sul protagonista che sulla collisione tra asteroide e pianeta Terra. il film segue la storia di Tim Harrison (interpretato da Bernard Curry), un ex scienziato della NASA che ha pagato caro un errore del passato: anni prima, infatti, era convinto che un asteroide dovesse colpire la Terra, allertando sia la comunità scientifica, che l'opinione pubblica, salvo poi scoprire di aver calcolato male i dati, perdendo così il lavoro, la famiglia e la reputazione. Dopo otto anni dal suo errore, il suo assistente scopre che quello che Tim aveva previsto anni prima, sta per avverarsi. Così, dopo aver contattato Tim, quest'ultimo tenterà di tutto per diffondere la notizia e per essere creduto, prima che possa verificarsi l'irreparabile.

7. These Final Hours - 12 ore alla fine (2013)

These Final Hours - 12 ore alla fine: Nathan Phillips abbraccia la piccola Angourie Rice in un'immagine del film

Come vi comportereste se aveste solo dodici ore prima che la vostra vita venga meno? These Final Hours - 12 ore alla fine, diretto da Zak Hilditch, racconta le conseguenze della caduta di un meteorite: l'impatto, avvenuto sul versante nord dell'Atlantico, ha scatenato una tempesta di fuoco che sta cancellando un continente dopo l'altro. In Australia, dunque, la fine è prevista entro dodici ore e in questo breve tempo viene raccontata la storia di James, un giovane uomo che dopo l'ultimo rapporto sessuale con la sua amante Zoe, decide di abbandonarla e di andare ad un'enorme festa, dove si trova la sua fidanzata Vicky, così da concludere la sua esistenza nel migliore dei modi. Tuttavia, durante il tragitto, l'uomo incontra Rose, una bambina che racconta di essere stata abbandonata dal padre. Nonostante James prenda in cura la bambina e decida di andare comunque alla festa, quelle poche ore che lo separano dalla morte prenderanno una piega inaspettata.

8. La fattoria maledetta (1987)

La fattoria maledetta: una scena del film

Se pensavate che i film con gli asteroidi potessero raccontare solo i momenti precedenti all'impatto con la Terra, vi sbagliate. Correva l'anno 1987, quando al cinema uscì La fattoria maledetta: diretto da David Keith e tratto dal racconto The Colour Out of Space di H.P. Lovecraft, il film segue la storia di Zachary Hayes, un ragazzino che vive nella fattoria del patrigno insieme a sua sorella Alice, alla madre Frances e al fratellastro Cyrus. Una notte come tante, proprio nei campi annessi alla fattoria, si abbatte un meteorite che porta con sé delle inquietanti mutazioni genetiche. Il corpo celeste, infatti, contamina il suolo, tanto da contaminare prima frutta, ortaggi e animali, e poi gli umani. Riusciranno Zack e Alice a salvare la loro famiglia e ad evitare di essere contaminati?

9. La meteora infernale (1957)

La meteora infernale: una scena del film

Se i film catastrofici e fantascientifici anni '50 fanno per voi, allora è impossibile perdere La meteora infernale. Realizzato nel 1957 e diretto da John Sherwood, il film è ambientato in una zona desertica della California. Proprio qui, il geologo Ben recupera alcune pietre di colore nero e di origine sconosciuta. Dopo averle portate in laboratorio per analizzarle e averle lasciate lì durante la notte, la mattina l'uomo viene ritrovato morto, immobile come una statua. La situazione si verifica quasi similmente per una bambina che, in gita con la scuola, aveva raccolto una di quelle stesse pietre. Tornata a casa, dopo averle messe nell'acqua, si verifica il disastro: le pietre si sono moltiplicate, tanto da distruggere la casa, e la mano della bambina comincia ad impietrirsi. Dopo un'attenta ricerca, un collega di Ben, Dave Miller, scopre tre cose fondamentali: le pietre derivano da un meteorite caduto nel deserto e l'acqua le fa moltiplicare. Un terribile temporale è però in arrivo e la situazione potrebbe precipitare.

10. La notte della cometa (1984)

La notte della cometa: una scena del film

Se il cinema fantascientifico per voi è troppo poco, basta unirlo con dell'horror, et voilà, ecco La notte della cometa. Realizzato nel 1984 e diretto da Thom Eberhardt, il film segue la storia di due sorelle, Regina e Samantha, che durante le feste natalizie vengono abbandonate dal padre e dalla matrigna. Le due ragazze, dunque, si consolano come riescono: Regina trascorre la notte con un amico in una cabina cinematografica, mentre Samantha si rifugia in un capanno. Tuttavia, il giorno successivo le due si risvegliano in una New York completamente diversa: la città è deserta, i cittadini sembrerebbero essere stati polverizzati dal passaggio di una cometa, e per i quartieri abbandonati si aggirano degli zombie. Mentre le due ragazze si aggirano per la città, incontrano Hector, un ragazzo sopravvissuto e non contaminato che è alla ricerca della sua famiglia e che promette di tornare dalle due, non appena abbia trovato i suoi famigliari. Nonostante le due sorelle vengano rapite da degli addetti ad un laboratorio parzialmente contaminati, verranno liberate con l'aiuto di Hector: così, i tre, si troveranno a dare inizio ad una nuova civiltà.

11. Gravity (2013)

Gravity: Sandra Bullock fluttua nella navetta spaziale

In questo caso non si parla di asteroidi, ma l'effetto disastroso è praticamente lo stesso: Gravity, diretto dal regista messicano Alfonso Cuarón, segue le vicende della dottoressa Ryan Stone (interpretata da Sandra Bullock): ingegnere biomedico brillante, la donna si trova alla sua prima missione spaziale, accompagnata dal veterano Matt Kowalsky (George Clooney). I due, mentre stanno effettuando una passeggiata spaziale, vengono travolti da un'onda d'urto di detriti, generati dalla collisione tra un missile russo e un satellite. Detriti che colpiscono in pieno la navicella e che, di fatto, fanno in modo che i due protagonisti rimangano a vagare, soli, nello spazio. Per Ryan, però, il rientro sarà difficile: lasciata sola dal collega dovrà tentare il tutto e per tutto per tornare sulla Terra sana e salva.

