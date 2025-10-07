Festa delle offerte Prime 2025: i 15 cofanetti da collezione tra film e serie tv da non perdere

In occasione della sua Festa delle Offerte Prime 2025, Amazon ha dato il via a una serie di sconti dedicati anche all'homevideo. Abbiamo scelto per voi le 15 migliori proposte tra DVD, Blu-ray, 4K UHD, cofanetti e steelbook

In occasione della Festa delle Offerte Prime 2025 in corso, che si concluderà alle 23:59 dell'8 ottobre, è possibile trovare su Amazon anche alcune offerte molto interessanti riguardanti l'homevideo, con tanti prodotti a prezzi scontati.

Ancora poco tempo di shopping dunque per gli abbonati ad Amazon Prime, che oltre a una lista lunghissima di occasioni e offerte, ne potranno appunto trovare parecchie anche tra DVD, Blu-ray e 4K UHD, senza trascurare le amate Steelbook da collezione, in queste ore disponibili a prezzo ribassato. La mole di prodotti è notevole, ma noi ne abbiamo selezionati 15 per voi, così da potervi offrire una prima panoramica sulla Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon.

1) Ghost In The Shell - "4Kult" 30 Anni - Edizione numerata

Ghost in the shell

Per celebrare i 30 anni di Ghost in the Shell di Mamoru Oshii, considerato tra i migliori film d'animazione giapponese e fantascientifici di tutti i tempi, per la collana 4Kult di Eagle è uscita un'imperdibile digipack limited edition con slipcase numerata a cinque dischi (un 4K UHD, due blu-ray e due DVD). All'interno della bella confezione anche una locandina, 6 card e un booklet. Come detto il cofanetto contiene 5 dischi: il 4K di Ghost in the Shell, il BD di Ghost in the Shell, il BD di Ghost in the Shell 2.0, il DVD di Ghost in the Shell e il DVD di Ghost in the Shell Solid State Society. Tutto questo viene offerto da Amazon al prezzo di 32,07€ in occasione della Festa delle Offerte Prime 2025, con uno sconto di circa il 40% rispetto al solito prezzo.

2) Cofanetto Deadpool 1-3 - 4K (Bd 4K + Bd Hd)

Deadpool: Ryan Reynolds in azione nel ruolo di Wade Wilson

È il supereore più scorretto, sboccato e divertente che ci sia, con uno spirito dissacrante che lo rendono unico nell'universo Marvel. Adesso il cofanetto di Deadpool con i tre capitoli in 4K UHD (e all'interno ci sono anche i blu-ray) è proposto da Amazon per la sua Festa delle offerte prime 2025 a soli 24,15€, con uno sconto di oltre il 50% sul prezzo di listino e di quasi il 40% sul prezzo degli ultimi giorni. Un'occasione imperdibile per i fan del bizzarro supereroe interpretato da Ryan Reynolds, che possono avere i tre film, Deadpool, Deadpool 2 e Deadpool & Wolverine, nel miglior formato video possibile a un prezzo mai visto prima.

3) Breaking Bad Collection 1-6 (21 DVD) - Icon Edition

Breaking Bad: Anna Gunn e Bryan Cranston nell'episodio Gliding Over All

Tutta le sei stagioni di una delle serie tv più rivoluzionarie di sempre in un unico box denominato Icon Edition con ben 21 DVD. Stiamo parlando ovviamente di Breaking Bad e la disperata trasformazione di un professore di chimica interpretato da Bryan Cranston in uno spietato signore della droga. Una serie entrata nella storia della tv e questa collezione è una vera e propria pietra miliare per gli appassionati dell'intrattenimento. In occasione della Festa delle Offerte Prime 2025, Amazon propone l'edizione al prezzo scontato di 40,37€, una super offerta per un cofanetto di 21 dischi e sei stagioni.

4) John Wick - Titans Of Cult - 4K Steelbook

John Wick: Keanu Reeves in una scena del film action

Le edizioni Titans of Cult di Eagle sono garanzia di qualità: versione 4K UHD del film, steelbook e tanti gadget. Un trattamento riservato anche a John Wick, il film del 2014 capostipite di quella che poi è diventata una vera e propria saga con Keanu Reeves grande protagonista. In questa splendida edizione, che ora in occasione della Festa delle Offerte Prime 2025 è in offerta su Amazon a soli 35,38€, con uno sconto di oltre il 30% sul solito prezzo: oltre al box rigido con illustrazione all'interno della Steelbook troviamo anche una spilla da collezione ispirata alla moneta del Continental e 4 card che ricreano la mitica Mustang Boss 429 del 1969.

5) Cofanetto Il Re Leone - Mufasa (blu-ray)

Il Re Leone: una tenera immagine di Simba

Per gli appassionati delle storie Disney, un cofanetto con due grandi storie assieme in blu-ray HD: il celebre Il Re Leone del 2019 remake del capolavoro d'animazione del 1994, e Mufasa: Il Re Leone, che è un prequel in tecnica CGI fotorealistica del film realizzato nel 2019, che era stato realizzato nello stesso innovativo procedimento cinematografico e aveva ottenuto un enorme successo al botteghino internazionale. I due film sono proposti assieme in blu-ray al super prezzo di 18,97€ da Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime 2025.

6) Daltanious - Il Robot Del Futuro - Vol. 1 (6 DVD)

Daltanious: il protagonista, Kento, in una scena

Nella giornata degli sconti c'è anche spazio per gli appassionati dell'anime d'annata. Come dimenticare Daltanious serie tv anime trasmessa in Giappone dal 1979 e in Italia per la prima volta nel 1981. La Terra viene attaccata da invasori alieni, causando morte e povertà. Un gruppo di ragazzini, sopravvissuti all'attacco, scopre un potente robot da guerra, Daltanious, il quale è l'unico in gradi di poterli salvare. In occasione della Festa delle Offerte Prime 2025, Amazon propone Daltanious - Il Robot del futuro - Vol. 1, con sei DVD all'interno e i primi 24 episodi, a soli 21,02€, con uno sconto di quasi il 30% rispetto al solito prezzo.

7) Il Commissario Ricciardi - Stagione 2 (2 Dvd)

Il Commissario Ricciardi: il protagonista al Teatro San Carlo

Anche la serie tv di successo con protagonista assoluto Lino Guanciale nei panni del commissario nato dalla penna di Maurizio de Giovanni, è coinvolta negli sconti Amazon. Il Commissario Ricciardi racconta di un uomo solo, segnato da un dono doloroso, che indaga tra le ombre della Napoli fascista degli anni Trenta. Adesso la stagione 2 della serie con due dvd all'interno, è proposta in occasione della Festa delle Offerte Prime 2025 a soli 16,49€. Un'occasione da non perdere per i fan del commissario che vive col peso di vedere e sentire i morti, ma solo quelli uccisi brutalmente.

8) Il Mio Amico Arnold - Stagione 1 (3 Dvd)

C'è una serie tv indimenticabile che andò in onda nei primi anni Ottanta: Il mio amico Arnold con Gary Coleman. Il piccolo Arnold e il tredicenne Willis sono i figli di una domestica afroamericana che il ricco signor Drummond, vedovo e padre di una ragazza di nome Kimberly, ha promesso di adottare alla sua domestica afroamericana quando lei morirà. Il trasferimento da Harlem a Park Avenue darà vita ad avventure esilaranti. Adesso in occasione della Festa delle Offerte Prime 2025, il cofanetto della stagione 1 della serie con tre DVD è in vendita a soli 16,60€.

8) Inside Out 2 - Steelbook Blu-ray

Inside Out 2: un'immagine di Ansia

Ha fatto sfracelli al botteghino e ha proseguito poi il suo successo in streaming e in homevideo. Inside Out 2 è stato il degno sequel del film Disney-Pixar del 2015, sfoderando un cocktail di colori vivaci e imprevedibili, pronti a scuotere il mondo interiore di Riley con sorprese esilaranti e commoventi. Perché ogni emozione, vecchia e nuova, contribuisce alla crescita personale e alla scoperta di sé.

In occasione della Festa delle Offerte Prime 2025, la favolosa steelbook con il blu-ray del film è proposta da Amazon a soli 13,80€, con uno sconto di oltre il 30% sul prezzo normale.

10) L'Amica Geniale - Storia Della Bambina Perduta (5 DVD)

L'amica geniale: una foto del finale

La serie tv L'amica geniale creata da Saverio Costanzo e tratta dall'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante, ha avuto un enorme successo di pubblico. La quarta stagione, denominata Storia della bambina perduta e uscita in homevideo con un cofanetto con slipcover contenente cinque DVD, ora è proposta da Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime 2025 a soli 24,22€. Questa stagione è l'adattamento televisivo del quarto e ultimo libro della serie e segue l'ultima fase della vita di Elena Greco (Lenù) e Raffaella Cerullo (Lila), due amiche che sono cresciute insieme in un rione di Napoli.

11) La Zona D'Interesse - 4K Steelbook

La zona d'interesse: un'immagine di Sandra Hüller

Gran Premio Speciale della Giuria a Cannes 2023 e Premio Oscar come Miglior Film Internazionale e Miglior Sonoro, La zona d'interesse è un film liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Martin Amis che ha scosso le coscienze. La storia è quella di di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive in una bucolica casetta con piscina, ma il padre di famiglia è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino è situata al confine con il campo di concentramento. La steelbook a due dischi con la versione in 4K UHD de La zona d'interesse è ora proposta da Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime 2025 a soli 20.41€, con circa il 30% di sconto rispetto al prezzo di listino.

12) Lady Oscar Parte 1 (3 Blu-ray)

Primo piano della protagonista in una scena di Lady Oscar

Una serie mitica, che si svolge nell'anno di grazia 1755, con il destino che fa incontrare a Versailles Maria Antonietta, ultimogenita di Maria Teresa d'Asburgo imperatrice d'Austria, Hans Axel von Fersen, figlio di un nobile rappresentante degli Hattar svedesi, e Oscar François de Jarjayes, figlia di un generale al servizio di Luigi XV di Francia che desiderava un figlio maschio ad ogni costo. La parte 1 della serie di Lady Oscar è in vendita a soli 31,59€ in occasione della Festa delle Offerte Prime 2025.

13) Toy Story - La Collezione Dei 4 Film

Toy Story

Tutti e quattro i Toy Story assieme, in un'unica edizione con 4 DVD, a soli 16,14€. Questo infatti l'incredibile prezzo proposto da Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime 2025 per il cofanetto che racchiude Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3 - La grande fuga e Toy Story 4, per un arco di tempo che va dal 1995 al 2019. L'ideale per un'autentica scorpacciata di avventure nel mondo dei giocattoli, con Buzz Lightyear lo Space Ranger, Woody il cowboy, Mr Potato e tutti i protagonisti di queste indimenticabili avventure.

14) Venom - 3 Movie Collection - 4K

Venom: una scena del film

I tre film su Venom, il personaggio Marvel interpretato da Tom Hardy che è un simbionte alieno senziente con una forma amorfa simile a un liquido che sopravvive legandosi a un ospite, solitamente umano, tutti assieme nel massimo formato possibile a un prezzo super. L'edizione Venom - 3 Movie Collection a sei dischi, che contiene Venom, Venom - La furia di Carnage e Venom: The Last Dance in 4K UHD e in blu-ray, è infatti in vendita su Amazon a soli 31,09€, con oltre il 30% di sconto sul solito prezzo, in occasione della Festa delle Offerte Prime 2025.

15) Sandokan (2 Blu-ray)

Sandokan: un primo piano di Kabir Bedi

La mitica miniserie televisiva del 1976, ispirata ai romanzi di Emilio Salgari, è disponibile in blu-ray a un prezzo da non perdere. Si tratta di Sandokan, la serie diretta da Sergio Sollima e con Kabir Bedi nel ruolo del protagonista, girata in quelle stesse India e Malesia che Salgari aveva solo immaginato, e che fu un successo incredibile di pubblico a fine anni Settanta caratterizzando la nuova tv a colori italiana. Adesso l'edizione con i blu-ray della serie è infatti in vendita su Amazon a soli 22,00€, con oltre il 25% di sconto sul solito prezzo, in occasione della Festa delle Offerte Prime 2025.