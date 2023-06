Fast X, donne e motori: Charlize Theron, Brie Larson, Michelle Rodriguez e le altre

Donne e motori, gioie e dolori, diceva quel detto. Ma qua siamo in Fast X, il decimo film della fortunata saga di Fast and Furious, arrivato da qualche settimana nelle sale, dove sta facendo grandi incassi. E quindi, quando parliamo delle storie di Dominic Toretto e soci, è il caso di dire: donne e motori, solo gioie. Per essere una saga che racconta di macchine truccate e corse clandestine, immaginario tipicamente maschile, i personaggi femminili sono stati sempre presenti, fin dal primo film, Fast And Furious del 2001. Ma, nel tempo, le figure femminili sono ulteriormente aumentate, sono entrate in scena delle grandi star, contribuendo ad aumentare l'appeal di una saga che non ha finito di stupire. Andiamo a vedere allora chi sono le donne di Fast X, e le attrici che le interpretano. Iniziando, per dovere di anzianità, dalle protagoniste storiche.

1. Michelle Rodriguez

Fast X: Michelle Rodriguez in una scena del film

E tra loro c'è Letty, la moglie di Dominic Toretto, il suo grande amore, che ha il corpo e il volto particolarissimi di Michelle Rodriguez. Credevamo di averla persa, in un film della saga di tanti anni fa, poi è tornata per restare. In Fast X vediamo la sua vita familiare con Dominic Toretto, una vita che sarà messa in pericolo dai rivali di Dominic. I suoi occhi neri, dal taglio particolarissimo, i capelli corvini, i tratti decisi e inconfondibili del viso ne fanno un volto unico nel panorama del cinema odierno. In scena è sempre la ragazza semplice, con quel look fatto apposta per lei; jeans e una canotta bianca, perfetti per la sua personalità, e per valorizzare il senso piccolo e quel fisico atletico e tonico, che sembra lo stesso di quando l'avevamo vista per la prima volta in Girlfight. 20 anni dopo, Michelle Rodriguez va ancora alla grande. È lei la protagonista di due dei film campioni d'incasso della stagione: Fast X e Dungeons And Dragons: L'onore dei ladri.

Fast X, la recensione: Tutte le strade portano a Roma

2. Jordana Brewster

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: Jordana Brewster in una scena

Jordana Brewster è Mia, la sorella di Dominic Toretto. Anche lei è della partita fin dal primo film, ed era l'amore di Brian, il personaggio del compianto Paul Walker, che viene omaggiato anche in questo film. Ragazza semplice, acqua e sapone per eccellenza, il viso dai lineamenti gentili e dolci, che è un piacere rivedere. Anche in Fast X il volto sembra quello della ragazzina che abbiamo amato nei primi film, solo con qualche lieve ruga in più, che le dona un po' di malinconia, un colore che ha sempre fatto parte di quel volto. Per essere bella non le serve molto: i capelli neri lunghi, sciolti, un giubbetto di jeans per una tavolata in famiglia, all'aperto. Jordana Brewster è di origine brasiliana da parte materna, e americana da parte del padre, è nata a Panama ma è cresciuta a Londra.

3. Charlize Theron

Fast & Furious 9 - The Fast Saga: Charlize Theron in un primo piano

Charlize Theron è uno degli ingressi che più hanno inciso nella saga di Fast and Furious, il posto perfetto per una che, al cinema, è stata Furiosa. La sua Cipher arriva lungo una sottile linea rossa (rosso sangue) che unisce la regina Furiosa di Mad Max: Fury Road, la sua Atomica bionda a Cipher. Charlize Theron entra in scena con la sua aura inconfondibile, i capelli biondi, lisci, acconciati con quel perfetto caschetto asimmetrico che sembra fatto per lei. Gli occhi, truccati alla perfezione, sono così intensi che sembrano lanciare fulmini. Perfetta eroina d'azione, come in Atomica Bionda, Charlize Theron mena come un fabbro, non ha paura di lottare con gli uomini. Dovremmo essere abituati a vederla così. Ma, con quel viso d'angelo, ogni volta che la vediamo fare a botte restiamo a bocca aperta. Charlize Theron, nata in Sudafrica, ha iniziato come modella ma è diventa presto un'attrice convincente. La svolta della sua carriera è stata l'interpretazione della serial killer Aileen Wuornos in Monster (2003), ruolo per il quale ha vinto l'Oscar e, con un trucco prostetico, ha rinunciato alla sua bellezza. Ma Charlize Theron non smette mai di stupirci. E per risultare credibile ormai non deve neanche rinunciare alla sua bellezza.

Fast X, il cast a Roma: "Siamo una splendida famiglia disfunzionale"

4. Brie Larson

Brie Larson sul tappeto rosso degli Oscar 2016

Brie Larson è Tess. Porta nel mondo di Fast X il suo volto irresistibile e i suoi capelli dorati. A renderla ancora più sexy, e rock, è il chiodo nero che sfoggia e che sembra fatto apposta per lei. L'abbiamo vista prima vittima di un sequestro che riesce a salvarsi da sola, in Room, poi contribuire a salvare l'universo in Captain Marvel e Avengers: Endgame. Brie Larson è ogni volta una donna forte, e anche in Fast X non indietreggia in un mondo di uomini. Brie Larson è nata a Sacramento, California. Esplosa con il ruolo di Ma, in Room, per il quale ha ricevuto qualunque premio possibile, ha iniziato una corsa che non si è più arrestata. La vedremo presto in The Marvels.

5. Daniela Melchior

Fast X: Daniela Melchior durante una scena del film

Daniela Melchior è la rivelazione di Fast X. Accanto a bellezze come quelle di cui sopra non sfigura affatto. Entra in scena a Rio de Janeiro, in uno dei momenti migliori del film, quello in cui Fast X torna un po' alle sue origini, alle gare clandestine di auto. In una sfida che vede Dominic Toretto contro Dante Reyes c'è anche lei. è Isabel Neves, sorella della defunta Elena Neves (la madre biologica del piccolo Brian). È lei che Toretto, durante la corsa, salva da una bomba sotto l'auto. Volto bellissimo, da bambina, occhi incredibilmente liquidi e languidi, il fisico atletico, con gli addominali perfettamente scolpiti, Daniela Melchior lascia il segno. L'attrice è portoghese, ed è stata la voce nel suo paese di Gwen Stacy / Spider-Gwen in Spider-Man - Un nuovo universo, prima di partecipare al suo primo film in lingua inglese, The Suicide Squad - Missione suicida, e, di recente, al film Guardiani della Galassia Vol. 3. Per lei sembrano esserci, come dice lo slogan di quella radio, cento per cento grandi successi.