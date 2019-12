Fast & Furious - Hobby & Shaw: ecco perchè è il blu-ray più venduto del momento

La recensione del blu-ray di Fast & Furious - Hobbs & Shaw: il prodotto Universal, diventato subito il film più venduto in homevideo, si caratterizza per un video al top assoluto, un audio molto coinvolgente e un buon pacchetto di extra.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Jason Statham, Dwayne Johnson in un momento del film

Appena uscito, il blu-ray di Fast & Furious - Hobbs & Shaw è diventato subito il prodotto più venduto tra i film, preceduto solo dalla stagione 8 della serie tv Il Trono di spade. E un motivo ci sarà: non solo il tradizionale successo che da tanti anni raccoglie il franchise a tutta velocità, di cui questo film diretto da David Leitch è in pratica uno spin-off, ma evidentemente anche la qualità del prodotto homevideo.

E in effetti, come vedremo nella recensione del blu-ray di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, il prodotto targato Universal Pictures Home Entertainment Italia è di quelli realizzati alla grande, con una qualità audio-video da riferimento e un buona quantità di contenuti speciali. Insomma, il miglior modo per vedere e apprezzare le spettacolari e spericolate avventure di Dwayne Johnson e Jason Statham.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: una scena del film con Jason Statham, Dwayne Johnson

Il video: muscoli, vene e Samoa. Siamo al top del formato

E partiamo a descrivere le mirabilie del blu-ray da un video che, lo chiariamo subito, è strepitoso: siamo davanti a un prodotto di riferimento nel quale ci sembra difficile trovare un solo difetto, insomma siamo al top del formato. Il quadro è sempre nitidissimo, con un dettaglio incisivo e granitico su tutti gli elementi. I due protagonisti, fra volti sudati, muscoli e vene sono definiti nei minimi particolari, come del resto la bellezza di Vanessa Kirby. Sui loro abiti si può vedere ogni cucitura, come ogni minima caratteristica della tuta high-tech di Brixton Lorr. Ma tutte le ambientazioni toccate dalla storia sono ricchissime di dettagli, come detriti e macerie dopo le esplosioni.

E il bello è che anche nelle scene più frenetiche e caotiche, o quelle create da un mix tra live ed effetti digitali, tutto scorre fluidamente che è una meraviglia, senza che emerga una sbavatura o un'incertezza nelle immagini. A esaltare il tutto un croma vibrante, con colori saturi e brillanti in ogni occasioni: e a proposito che bellezza e che festival di colori l'isola di Samoa, con gialli, verdi e aranci esplosivi. Da par sua, il nero è profondo mentre il contrasto praticamente perfetto regala una costante sensazione di profondità.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw, la recensione: quando furia e velocità si espandono

L'audio: travolti da azione, crash ed esplosioni

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Vanessa Kirby in una scena d'azione

Anche l'audio tocca livelli davvero eccellenti. A partire dalla traccia italiana in Dolby digital 7.1 plus, capace di dare grande spazialità alla scena e a fornire un coinvolgimento ottimale. L'intensità di alcune scene, i crash, gli elicotteri e le spericolate sequenze di azione, danno vita a un panorama ricco di effetti, dove tutti i diffusori fanno la loro parte non soltanto pulsando energia, ma anche precisione nella dislocazione degli effetti. Le informazioni arrivano da ogni direzione, mentre i frenetici inseguimento in auto, le sparatorie e le esplosioni esaltano un sub puntuale, muscolare ma sempre equilibrato.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Vanessa Kirby in una scena del film

Nei momenti più tranquilli l'ambienza non viene trascurata, mentre i dialoghi sono chiari e la colonna sonora impetuosa. Prendete tutto questo, e dategli ancora un marcia in più su tutto, soprattutto in dinamica e nell'ulteriore spazialità verticale, ed ecco che avrete la resa del Dolby Atmos inglese, il top per godere al meglio un film così fracassone.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Jason Statham con Vanessa Kirby in una scena

Gli extra: 80 minuti con una marea di featurette

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Eiza González durante una scena del film

Ottimi gli extra a disposizione, quasi un'ora e mezza di materiale oltre al commento audio del regista David Leitch. Si parte innanzitutto con un Inizio alternativo di ben 10 minuti, seguito da una serie di Scene eliminate, estese o alternative, dalla durata complessiva di 34 minuti e mezzo. Poi una serie di tantissime featurette, molte hanno un minutaggio breve, ma non ci si può certo lamentare. Si comincia con Johnson & Statham: Hobbs & Shaw (4'), sulla chimica tra i due attori e il rapporto fra i loro personaggi, seguito da Come si gira una scena di combattimento con il regista David Leitch (5'), per capire una sequenza dal concetto iniziale, lo script, lo storyboard fino al lavoro sul set.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Jason Statham con Dwayne Johnson in una scena

Si prosegue con Azione pratica (4') su alcune coreografia di combattimento e la formazione degli attori, a seguire Il cattivo (2') sul personaggio di Idris Elba, La sorella (4') sulla protagonista femminile, La famiglia Hobbs (3') sull'importanza della famiglia nel franchise, e La matriarca (1' e mezzo) sul cameo di Helen Mirren. Troviamo poi Nuovi amici (2') sui personaggi interpretati da Ryan Reynolds e Kevin Hart, quindi Scena dell'ascensore (2') su una delle sequenze chiave, e Dimostrazione di acrobazie (4') con il regista ad analizzare la realizzazione delle sequenze d'azione. Per chiudere Tutto in famiglia: conversando con Roman e Dwayne (5'), con una discussione tra i due attori sul lavoro fianco a fianco, Furia cieca (2') con la mamma di Dwayne reagisce a un omaggio a suo padre, e Dwayn e Hobbs: amore a primo morso (1' e mezzo) sul cane che compare nel film.