Da Lady Danbury a Frank Underwood, parlano i premiati all'Italian Global Series Festival

L'Italian Global Series Festival è entrato nel vivo premiando star della serialità italiana ed internazionale. L'attrice e madrina della manifestazione, Caterina De Angelis (nel cast di Vita da Carlo), è salita sul palco del Teatro Galli di Rimini per dare il via ad una serata ricca di premi. Una nottata scintillante partita con l'esibizione della Carmen da parte di Cleopatra Eleftheriadou, giovane interprete di Maria Callas in uno dei titoli presentati.

La splendida Evangeline Lilly sul red carpet degli Emmy 2006

Grande assente, a causa di un incidente che l'ha costretta al riposo, Evangeline Lilly. L'indimenticabile Kate di Lost ha mandato un caloroso video-messaggio ricordando l'importanza della serie che ha cambiato non solo la sua vita ma anche quella di tutti gli appassionati del piccolo schermo. Ha poi ringraziato tutti quelli che hanno dedicato del tempo a vederla e ad avventurarsi nelle teorie: sia che fosse al tempo della prima messa in onda, sia che fosse in home video, sia che fosse in streaming grazie all'arrivo delle piattaforme.

Da House of Cards a Bridgerton, gli Excellence Award dell'IGSF

Non è stata solo la Lilly a ricevere l'Excellence Award. Kevin Spacey, celebre per House of Cards e vincitore di due Oscar per I soliti sospetti e American Beauty, ha recitato un monologo dedicato alla sua vicinanza con Federico Fellini, nativo di Rimini. L'attore, ricordando il proprio amore per l'Italia sia come interprete sia come semplice turista, ha raccontato di essersi recato alla tomba del regista per sentirne la vicinanza. Ha infine promesso ai presenti "il meglio deve ancora venire" riguardo alla sua carriera.

Can Yaman è Sandokan nella prima foto ufficiale

Can Yaman, star de Il Turco e del remake di Sandokan nella prossima stagione tv, ha letteralmente monopolizzato la parte finale del tappeto rosso, non concedendosi ai giornalisti ma ai tantissimi fan accorsi da tutta Italia. Sul palco ha detto di non meritare ancora riconoscimenti - per quelli, secondo lui, dovremo aspettare l'arrivo della serie a dicembre: "Mi sento comunque sopraffatto dal calore dell'Italia nei miei confronti fin da quando sono arrivato in questo Paese cinque anni fa".

Le donne premiate alla kermesse romagnola

Sul set con la scrittrice Ilaria Tuti

A calamitare l'attenzione del pubblico sono state sicuramente due regine del teatro e della tv: Elena Sofia Ricci ha attraversato tanti ruoli amatissimi nella sua carriera seriale. Volata a Rimini dal set a Udine dove sta girando la terza stagione de I casi di Teresa Battaglia ha dichiarato: "Grazie a tutti i produttori e registi che in questi 44 anni di carriera mi hanno permesso di diventare tante donne diverse, che è ciò che amo di più. Ringrazio il pubblico che mi ha voluto bene ed è praticamente il mio datore di lavoro. Grazie a questo Festival perché con le serie entriamo nelle case delle persone e non le lasciamo più".

Adjoa Andoh, attrice a tutto tondo nota attualmente per il ruolo di Lady Danbury in Bridgerton, ha osservato la bellezza del teatro che ospitava la serata - "un gioiello". Ha poi chiosato: "Grazie all'Italia che capisce e apprezza la cultura. Senza raccontare storie come possiamo andare avanti?"

Lady Danbury insieme alla Regina Carlotta

La dolcezza è ciò che contraddistinto la star di Bollywood Jacqueline Fernandez: "Per me è la prima volta a Rimini e Riccione e ho capito che ogni città italiana ha un suo fascino particolare". Le ha fatto eco Özge Gürel, protagonista delle romcom turche più amate, a partire da Cherry Season - La stagione del cuore, la prima arrivata in Italia che sarà interamente disponibile su Infinity dal 25 giugno: "L'Italia ha un posto speciale nel mio cuore".

Da Hanno Ucciso l'Uomo Ragno a The Bad Guy, i Premi Maximo

Co-protagonista della serata anche l'Italia con le sue produzioni. I Premi Maximo Fiction Italiana Edita sono stati tre.

Luigi Lo Cascio lo ha ricevuto per The Bad Guy come Miglior Attore Drama della scorsa stagione: "Grazie alla giuria composta da figure che hanno a che fare con l'attore, compreso chi si occupa del casting". Ha ricevuto la statuetta dal regista Premio Oscar Bille August, scherzando sul ritenersi a questo punto ingaggiato per il suo prossimo film.

I due protagonisti della serie sugli 883

Matteo Oscar Giuggioli è il Miglior Attore Comedy per Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883 di cui è appena entrata in produzione la seconda stagione per Sky: "Scopriremo molto di più su Mauro Repetto. Non vedo l'ora di tornare al fianco di Elia Nuzzolo".

Silvia D'Amico è invece la Miglior Attrice Comedy per Piedone - Uno sbirro a Napoli: "Grazie a quella meravigliosa orchestra che è la produzione di una serie. Da un maestro d'ironia come Nino Frassica abbiamo solo da imparare" ha detto l'attrice, salita sul palco subito dopo un intervento dell'interprete di Don Matteo.