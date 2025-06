Cherry Season, la dizi turca con Özge Gürel torna su Mediaset a grande richiesta: ecco quando e dove

È stata la prima dizi trasmessa da Canale 5, è da qui che è partito l'amore del pubblico italiano per le serie turche: si tratta di Cherry Season - La Stagione del Cuore, rom-com pronta a tornare su Mediaset. A partire dal 25 giugno infatti, la serie sarà disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity con la prima stagione completa.

Cherry Season: la storia

Cherry Season racconta la storia d'amore tra Öykü Acar (Özge Gürel), una giovane aspirante stilista piena di talento e di sogni, e Ayaz Dinçer (Serkan Çayoğlu), affascinante architetto e donnaiolo incallito.

I due sono inizialmente legati da un finto fidanzamento mosso da gelosia e convenienza, ma ben presto la loro relazione cambia completamente. I due giovani infatti, si ritroveranno travolti da un sentimento ben più profondo.

La serie è incentrata sul loro amore, mentre intorno ruotano personaggi che danno alle vicende il tocco da commedia che tanto l'ha fatta apprezzare ai telespettatori. Ci sono infatti l'amica del cuore Burcu, il fidato e onesto Emre, la rivale in amore Seyma e il tormentato Mete, primo amore di Öykü e amico di Ayaz.

La serie

La serie è composta da due stagioni, trasmesse per la prima volta su Fox dal luglio 2014 al novembre 2015. In Italia la serie è approdata un anno dopo: è andata in onda su Canale 5 dal giungo 2016 al settembre 2017. La prima stagione completa di Cherry Season-La Stagione del Cuore sarà disponibile dal 25 giugno solo su Mediaset Infinity.

Tra colpi di scena, equivoci e momenti indimenticabili in una vivacissima Istanbul, Öykü e Ayaz sono pronti di nuovo a far sognare gli spettatori, riportando sullo schermo quella commedia romantica che, per prima, ha avvicinato il pubblico Mediaset ai prodotti turchi.