Gachiakuta torna ufficialmente: Crunchyroll conferma la stagione 2 dello shonen più ambizioso del 2025

Dopo la conclusione della prima stagione, Gachiakuta ottiene subito il rinnovo per una seconda. Crunchyroll conferma il ritorno dello shonen dark più chiacchierato del 2025, affiancandolo a nuovi progetti tra teatro e videogame.

Una scena di Gachiakuta
NOTIZIA di 22/12/2025

In un panorama shonen sempre più affollato, riuscire a emergere è una sfida rara: Gachiakuta, dopo averci provato con uno stile decisamente fuori dalle righe, ora, a pochi istanti dal finale di stagione, è stata confermata da Crunchyroll con una seconda stagione già confermata.

Episodio dopo episodio: il traguardo di Gachiakuta

Tra le numerose esclusive anime proposte da Crunchyroll nel 2025, Gachiakuta è stata quella capace di imporsi con maggiore decisione. Serializzato dall'estate e conclusosi dopo 24 episodi, lo shonen dark ha saputo distinguersi grazie a un immaginario sporco, fisico, quasi abrasivo, che ha riportato il genere a una dimensione più ruvida e meno patinata. Non a caso, la conferma della seconda stagione è arrivata immediatamente dopo il finale, un tempismo che difficilmente lascia spazio a dubbi sull'accoglienza positiva della serie.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Alla base del successo c'è anche il lavoro di Studio Bones, che ha garantito una qualità animata costante e una regia capace di valorizzare tanto l'azione quanto i momenti più introspettivi. La storia di Rudo e dei Cleaners, ambientata nel Ground, ha offerto uno sguardo inedito sul tema della vendetta e dell'appartenenza, evitando scorciatoie narrative e puntando su una costruzione graduale del mondo e dei personaggi. Proprio questa solidità ha convinto Crunchyroll non solo a rinnovare l'anime, ma ad ampliare l'universo di Gachiakuta con nuovi progetti paralleli.

Gachiakuta, la recensione dei primi episodi: una forte critica al consumismo per un anime che punta in alto Gachiakuta, la recensione dei primi episodi: una forte critica al consumismo per un anime che punta in alto

Il primo arriverà già nel maggio 2026 sotto forma di adattamento teatrale: uno stage play che debutterà a Tokyo il 26 maggio, per poi approdare a Kyoto il 5 giugno. A interpretare Rudo sarà Hikaru Imamaki, mentre una nuova visual ufficiale ha già iniziato a circolare tra i fan. Parallelamente, è in sviluppo anche un action RPG ispirato alla serie, previsto su PlayStation 5, Xbox Series e PC via Steam. Espansioni che confermano come Gachiakuta non sia più solo un anime di successo, ma un franchise in piena costruzione.

Cosa aspettarsi dalla stagione 2: nuove rivelazioni e conflitti più profondi

Sul fronte narrativo, la prima stagione si è chiusa con uno scontro decisivo tra Raiders e Cleaners, lasciando però volutamente aperte numerose linee di racconto. Rudo sceglie di restare con i Cleaners, deciso a inseguire la propria vendetta seguendo un percorso diverso, meno impulsivo e più consapevole. Una scelta che segna una maturazione del personaggio e prepara il terreno per una seconda stagione più stratificata.

Gachiakuta Rudo
Il protagonista di Gachiakuta

Sebbene non siano ancora stati comunicati dettagli ufficiali sulla data di uscita, il fatto che la stagione 2 sia stata annunciata subito dopo la fine della prima lascia intendere una produzione già ben avviata. Considerando che il primo ciclo è arrivato poco più di un anno dopo il suo annuncio, le ipotesi più accreditate puntano a un ritorno tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Una finestra temporale coerente con i ritmi produttivi di Studio Bones, noto per la sua affidabilità.

In un periodo in cui molti shonen faticano a rinnovarsi, Gachiakuta ha dimostrato che è ancora possibile sorprendere senza tradire le regole del genere.