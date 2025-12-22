Gachiakuta torna ufficialmente: Crunchyroll conferma la stagione 2 dello shonen più ambizioso del 2025

In un panorama shonen sempre più affollato, riuscire a emergere è una sfida rara: Gachiakuta, dopo averci provato con uno stile decisamente fuori dalle righe, ora, a pochi istanti dal finale di stagione, è stata confermata da Crunchyroll con una seconda stagione già confermata.

Episodio dopo episodio: il traguardo di Gachiakuta

Tra le numerose esclusive anime proposte da Crunchyroll nel 2025, Gachiakuta è stata quella capace di imporsi con maggiore decisione. Serializzato dall'estate e conclusosi dopo 24 episodi, lo shonen dark ha saputo distinguersi grazie a un immaginario sporco, fisico, quasi abrasivo, che ha riportato il genere a una dimensione più ruvida e meno patinata. Non a caso, la conferma della seconda stagione è arrivata immediatamente dopo il finale, un tempismo che difficilmente lascia spazio a dubbi sull'accoglienza positiva della serie.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Alla base del successo c'è anche il lavoro di Studio Bones, che ha garantito una qualità animata costante e una regia capace di valorizzare tanto l'azione quanto i momenti più introspettivi. La storia di Rudo e dei Cleaners, ambientata nel Ground, ha offerto uno sguardo inedito sul tema della vendetta e dell'appartenenza, evitando scorciatoie narrative e puntando su una costruzione graduale del mondo e dei personaggi. Proprio questa solidità ha convinto Crunchyroll non solo a rinnovare l'anime, ma ad ampliare l'universo di Gachiakuta con nuovi progetti paralleli.

Il primo arriverà già nel maggio 2026 sotto forma di adattamento teatrale: uno stage play che debutterà a Tokyo il 26 maggio, per poi approdare a Kyoto il 5 giugno. A interpretare Rudo sarà Hikaru Imamaki, mentre una nuova visual ufficiale ha già iniziato a circolare tra i fan. Parallelamente, è in sviluppo anche un action RPG ispirato alla serie, previsto su PlayStation 5, Xbox Series e PC via Steam. Espansioni che confermano come Gachiakuta non sia più solo un anime di successo, ma un franchise in piena costruzione.

Cosa aspettarsi dalla stagione 2: nuove rivelazioni e conflitti più profondi

Sul fronte narrativo, la prima stagione si è chiusa con uno scontro decisivo tra Raiders e Cleaners, lasciando però volutamente aperte numerose linee di racconto. Rudo sceglie di restare con i Cleaners, deciso a inseguire la propria vendetta seguendo un percorso diverso, meno impulsivo e più consapevole. Una scelta che segna una maturazione del personaggio e prepara il terreno per una seconda stagione più stratificata.

Il protagonista di Gachiakuta

Sebbene non siano ancora stati comunicati dettagli ufficiali sulla data di uscita, il fatto che la stagione 2 sia stata annunciata subito dopo la fine della prima lascia intendere una produzione già ben avviata. Considerando che il primo ciclo è arrivato poco più di un anno dopo il suo annuncio, le ipotesi più accreditate puntano a un ritorno tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Una finestra temporale coerente con i ritmi produttivi di Studio Bones, noto per la sua affidabilità.

In un periodo in cui molti shonen faticano a rinnovarsi, Gachiakuta ha dimostrato che è ancora possibile sorprendere senza tradire le regole del genere.