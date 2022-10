Elvis in 4K UHD e blu-ray, la recensione: un'inebriante festa di colori e musica con il Re del Rock

La recensione di Elvis in 4K UHD e Blu-ray: il prodotto Warner, subito in vetta alle vendite, fa faville nella sua edizione a due dischi con un video al top e la chicca di un audio italiano in Dolby Atmos.

Elvis: Austin Butler in una foto

La vita di Elvis Presley nelle mani di un regista visionario come Baz Luhrmann: già nella premessa tutto faceva pensare a un biopic poco tradizionale, caratterizzato da coloratissimi eccessi visivi e stile frenetico. E così è stato. Poi a questo si è aggiunta la straordinaria prova di Austin Butler nei panni del Re del rock and roll, e quella di Tom Hanks che ha interpretato il colonnello Tom Parker, l'artefice delle fortune dell'artista, ma anche dei suoi tormenti. Ora tutto questo è arrivato in homevideo, e come vedremo nella recensione di Elvis in 4K UHD e blu-ray, il prodotto Warner Bros Entertainment Italia consente di vivere al massimo la magia visiva di Luhrmann, tra esagerazioni, follie e ovviamente imperdibili performance musicali. Non a caso, appena uscito, Elvis è già in vetta alle classifica di vendita homevideo.

Video 4K ad alta fedeltà: dettaglio, look e un incredibile lavoro sui colori

Grazie a Warner abbiamo potuto ammirare l'edizione tecnicamente al top di Elvis, ovvero l'edizione 4K UHD, che all'interno vede anche la presenza del blu-ray. Il video 4K ha innanzitutto una caratteristica fondamentale per essere ritenuto di alta qualità, ovvero la fedeltà al girato, aspetto non banale quando si ha a che fare con il talento visivo di Baz Luhrmann. Per il film sono stati utilizzati una variegata tipologia di telecamere e obiettivi personalizzati e adattati a seconda delle epoche descritte, per arrivare al look voluto, ovvero immagini leggermente meno nitide rispetto a quelle digitali tradizionali, in maniera da essere evocative dell'epoca, compresa una certa granulosità altalenante.

Elvis: Austin Butler con Helen Thomson in una scena del film

Per non parlare poi dell'enorme lavoro svolto sul colore, anch'esso abbinato a ciascuna epoca, con un croma più neutro che passa poi a colori carichissimi, brillanti e intensi quando la popolarità di Elvis aumenta, soprattutto nella parte su Las Vegas. Ebbene tutto questo viene riprodotto dal video 4K UHD in modo eccellente, riuscendo a restare fedele al girato senza incorrere in sbavature, e regalando con notevoli migliorie rispetto al blu-ray grazie soprattutto all'HDR e al Dolby Vision che offrono una o anche due marce in più.

Elvis: Austin Butler durante una scena con le fan di Elvis

Non è solo di questione di dettaglio più fine e incisivo (deliziosi i primi piani e i trucchi, ricchi di minimi particolari i costumi, profonde e definite le ambientazioni), ma anche di una luminosità che brilla e pulsa di vitalità, soprattutto durante le numerose esibizioni musicali di Elvis (Austin Butler è davvero fenomenale), fra luci del palcoscenico e costumi abbaglianti e pieni di lustrini. Inoltre la fluidità e la compattezza delle immagini sono garantite nonostante un montaggio frenetico. Non si riscontrano cedimenti nemmeno nelle scene più scure, nelle quali il dettaglio emerge comunque dalle ombre con un nero profondo e compatto.

Audio: c'è anche un trascinante Dolby Atmos italiano

Elvis: Tom Hanks in una scena del film

Grandi notizie anche sul fronte audio, con la presenza di una traccia Dolby Atmos (con core Dolby TrueHD 7.1 se non si hanno i dispositivi adatti) anche per l'italiano, ovvero la codifica più performante che pareggia dunque quella originale. Ed è un gran bel sentire, a patto però di alzare un bel po' il volume: solo così si potrà godersi una vera traccia rock and roll, con una dinamica eccellente e un campo sonoro ampio e coinvolgente durante le esibizioni. Quello che ci voleva dunque per tener testa all'esuberanza sonora del film.

Elvis: Austin Butler in un numero musicale

Locali chiassosi, effetti ambientali, veicoli per la strada, strumenti musicali, l'entusiasmo dei fans, la magia dei concerti, riverberi nelle grandi sale studio: tutto sprigiona energia, potenza e grande precisione, con una fascia di bassi sempre muscolare, ma senza mai essere invasiva. Da parte loro i dialoghi sono sempre puliti e ben mixati con il resto del campo sonoro, compresi gli effetti di sottofondo. Nel complesso, dopo quella visiva, anche l'esperienza sonora è di quelle imperdibili e consente un'immersività appagante.

Il blu-ray: ottimo per il formato, ma video e audio sono fisiologicamente inferiori

Elvis: Aton Mason in una scena del film

Due parole anche sul disco blu-ray, presente anch'esso nell'edizione e dove si trovano (come vedremo) tutti gli extra. Sul piano tecnico ovviamente questa versione HD non è all'altezza del 4K, ma per gli standard del formato è comunque di ottima qualità. Anch'essa offre un ottimo dettaglio e una buona cura della fedeltà al girato, ma ovviamente sconta una luminosità più piatta e una leggera pastosità nelle scene più scure, pur mantenendo una valida compattezza del quadro. Piccolo passo indietro anche sull'audio italiano, qui presente con la sola traccia DTS HD 5.1, buona ma ovviamente meno trascinante del Dolby Atmos.

Gli extra: 50 minuti di approfondimenti più la selezione dei momenti musicali

Elvis: Austin Butler in una sequenza

Una cinquantina di minuti di contributi, più tre quarti d'ora di selezione dei momenti musicali, che non possono però essere considerati come veri e propri bonus: questo il pacchetto extra, che si trova tutto sul disco blu-ray, a parte la citata selezione dei momenti musicali. Si comincia con Bigger Than Life: The Story of Elvis (22' e mezzo), featurette nella quale il regista Baz Luhrmann, gli attori Austin Butler e Tom Hanks, la costumista Catherine Martin, il produttore Schuyler Weiss e altri membri chiave del cast e della troupe raccontano le difficoltà e le sfide affrontate per realizzare un film su Elvis Presley molto particolare, che di certo è lontano dai tradizionali biopic. Si prosegue con Rock 'N Roll Royalty: The Music and Artists Behind Elvis (7' e mezzo), dove lo stesso regista e altri membri di cast e troupe parlano del Re del Rock and Roll, del suo stile particolare e di come lo si è voluto portare sul grande schermo.

Elvis: Austin Butler e Tom Hanks in un'immagine

A seguire Fit for a King: The Style of Elvis (8') con la costumista Catherine Martin e altri discutono degli iconici abiti da palcoscenico, degli abiti d'epoca usati nel film e del lavoro necessario per realizzarli. Troviamo poi Viva Australia: Recreating Iconic Locations for Elvis (7' e mezzo) sulle location utilizzate per ricreare il mondo di Elvis, e "Trouble" Lyric Video (2') con i testi della canzone Trouble che scorrono sulle immagini in modo molto particolare. A chiudere, come detto, Momenti musicali, che permette di andare direttamente alle canzoni del film (separatamente o tutte assieme), con 19 clip per un totale di 46 minuti.