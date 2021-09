Dune, Villeneuve: "Guardare questo film sul grande schermo è quasi un’esperienza fisica"

La conferenza stampa di Dune a Venezia 78

Presentato in anteprima mondiale alla 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, Dune è una pellicola di fantascienza diretta da Denis Villeneuve, nonché prima parte dell'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Frank Herbert, già trasposto nel 1984 da David Lynch. Ambientato in un futuro prossimo molto lontano, il film narra la storia di Paul, promettente e talentuoso erede della dinastia degli Atreides, nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione. Mentre forze malvagie combattono per il possesso esclusivo della spezia, preziosissima risorsa del pianeta Arrakis, Paul dovrà imbarcarsi in un viaggio estremamente pericoloso per assicurare un futuro al proprio popolo. Dune può contare su un cast a dir poco stellare che include Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

La sfida più grande

Timothée Chalamet è Paul Atreides nel film Dune

"La sfida maggiore durante la realizzazione di Dune è stata riuscire a tenere a bada il taglio di capelli di Timmy" afferma ridendo il regista Denis Villeneuve all'apertura della conferenza stampa di Dune a Venezia 78. Con lui sono presenti in sala gli attori Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e Zendaya. "Scherzi a parte" continua Villeneuve "la sfida più grande è stata trovare un equilibrio tra la ricchezza di dettagli presenti nel libro e la creazione del film, che doveva essere il più cinematografico possibile". Non è facile, infatti, riuscire a fornire in una sola pellicola (anche se si tratta solamente della parte prima) tutte le informazioni necessarie per poter seguire correttamente lo svolgimento di una storia tanto complessa. Ma non è facile nemmeno prendere le distanze da una trasposizione precedente, in questo caso quella di David Lynch del 1984. Anche se, il protagonista Timothée Chalamet, pare non essersi lasciato influenzare: "Ho un enorme rispetto per la performance di Kyle MacLachlan e adoro quella versione. L'ho visto due mesi prima di iniziare le riprese ma quando Denis ti chiede di fare un film e di fare la sua versione di quel film, dimentichi tutto il resto".

Il tema ambientale

Zendaya in un'immagine di Dune

"Quando è stato scritto Dune, negli anni Sessanta, esso forniva un ritratto nel XX secolo... ma il libro è molto più rilevante oggi" afferma Villeneuve. Dune, infatti, affronta temi come l'incrocio tra religione e politica, il pericolo delle figure messianiche, l'impatto del colonialismo e, soprattutto, i problemi legati all'ambiente. E proprio sul tema ambientale si concentra Javier Bardem, dichiarando che il film esprime preoccupazione su come il mondo sta andando. "Mi stanno a cuore i temi ambientali" spiega l'attore spagnolo "per questo mi sono sentito subito connesso con il mio personaggio, che difende l'ambiente affinché il suo popolo possa sopravvivere. Parlare di questo tema è un passo avanti verso la direzione giusta".

Come una grande famiglia

Oscar Isaac e Josh Brolin in una scena di Dune

Il cast di Dune appare molto affiatato durante la conferenza di presentazione del film. A confermarlo è Zendaya Coleman: "È stata un'esperienza meravigliosa; sono stata sul set solo per pochi giorni ma ho sentito immediatamente come se facessimo tutti parte di una famiglia. È stato speciale, ho semplicemente dovuto affidarmi a Denis". Anche Chalamet è della stessa opinione, oltre a essere estremamente grato per aver potuto prendere parte a un progetto così grandioso: "Girare Dune è stato l'onore di una vita per me. Spero che riusciremo a girare il secondo, sarebbe un sogno". E, ovviamente, lo speriamo anche noi. In attesa della seconda parte, però, Villeneuve consiglia al pubblico la visione sul grande schermo: "il film è stato sognato, progettato e girato pensando a IMAX. Quando guardi questo film sul grande schermo, è quasi un'esperienza fisica."