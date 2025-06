Dragon Trainer, intervista al regista Dean DeBlois: "Spero che Cate Blanchett accetti il secondo film"

Autore dell'originale animato, il regista pensa già al prossimo live action: vorrebbe che Cate Blanchett tornasse a interpretare Valka, madre di Hiccup, anche in carne e ossa. In sala.

Dean DeBlois sta vivendo un'estate d'oro: ben due sue creature sono protagoniste di questa stagione cinematografica, grazie all'uscita dei rispettivi live action. Stiamo parlando di Lilo & Stitch, già un successo, e Dragon Trainer. A Berk il regista e sceneggiatore è tornato personalmente: è proprio lui infatti ad aver girato il film con protagonista la strana coppia formata da Hiccup e il drago Sdentato.

Sdentato in Dragon Trainer

A interpretare il giovane vichingo è l'emergente Mason Thames, Astrid è Nico Parker, mentre Gearard Butler riprende il ruolo di Stoick, che ha doppiato nella trilogia animata, questa volta dandogli anche corpo oltre che voce. E questo ci fa sperare che, nel secondo capitolo live action della saga, già confermato, anche Cate Blanchett possa tornare nel ruolo di Valka.

Ci speriamo talmente tanto che l'abbiamo chiesto direttamente al regista nella nostra intervista. Oltre a cercare di scoprire come abbiano fatto a girare le stupende scene in cui Hiccup e gli altri ragazzi cavalcano i draghi. Ecco cosa ci ha detto.

Dragon Trainer: intervista a Dean DeBlois

Dean DeBlois ormai è un esperto di draghi: li frequenta da più di 15 anni, visto che il primo film animato di Dragon Trainer è uscito nel 2010. Cosa ha imparato da queste creature?

Il regista: "Penso che possano insegnarci lo stesso calore, amore e compassione che ci trasmettono i nostri animali domestici. È una cosa meravigliosa. Solo perché un animale è selvatico non significa che non sia intelligente e capace anche di compagnia. Mi piace pensare al mio cane come a un piccolo drago! A volte lo vesto così. Sì, penso che i draghi siano solo animali domestici molto più grandi, ma ugualmente adorabili. Prima avevo tre cani, ora ne è rimasto solo uno, ma uno di loro aveva il suo costume da furia buia. Era un Bulldog Francese e sì: lo vestivo da Sdentato!".

Le scene a cavallo dei draghi

In un film in cui ci sono dei draghi è ovvio che le scene a cavallo di queste creature siano il punto centrale. E nel live action di Dragon Trainer sono davvero spettacolari.

Sdentato e Hiccup in Dragon Trainer

Il regista ci ha spiegato come sono riusciti a renderle così credibili: "È stato complicato, perché, fondamentalmente, sapevamo che avremmo animato i draghi, ma abbiamo dovuto anche filmare gli attori dal vivo. Così abbiamo costruito una macchina gigante alta diversi metri, che si muove su sei assi diversi a comando. Inoltre, avevamo draghi robot, uno per ogni drago. Quindi Sdentato, per esempio, il suo petto, collo e la testa erano sopra questo gimbal mobile. Quando abbiamo messo Mason Thames, l'attore che interpreta Hiccup, in sella, potevamo controllare tutto ciò che faceva il drago in base alle nostre esigenze, e il suo corpo avrebbe reagito a tutti quei movimenti. Quindi Mason era come un fantino su un cavallo da corsa, che si muove insieme alla creatura".

"Dopodiché abbiamo potuto estrarre quell'elemento, solo l'elemento di Mason Thames, e inserirlo nell'animazione realizzata in modo brillante da FrameStore. Il nostro fornitore di effetti visivi e animazioni. I due elementi si sono sposati in modo del tutto convincente".

Cate Blanchett sarà di nuovo Valka?

Gerard Butler ha fatto un ottimo lavoro come Stoick. C'è quindi, come accennavamo, speranza che tutta la famiglia venga riunita, con Cate Blanchett nel ruolo di Valka, questa volta anche in carne e ossa?

Gerard Butler è Stoick

DeBlois: "Lo spero. Lo spero davvero. Ho già chiamato Cate e nulla è certo, ma ho scritto questa parte per lei, e lei lo sa. Quindi sarà sempre lei a dover rifiutare il ruolo, se non lo vuole. Speriamo che dica di sì".

L'amicizia tra Hiccup e Sdentato

Quando Hiccup vede se stesso negli occhi di Sdentato è un momento davvero emozionante e commovente. Un bell'esempio di empatia, in un mondo in cui, oggi più che mai, ce n'è davvero bisogno.

Una scena di Dragon Trainer

Il regista è fiero che uno dei temi del film sia proprio questo: "L'empatia è una delle cose migliori che noi esseri umani siamo in grado di fare. Questa è una storia che celebra il guardare oltre ciò che ti è stato insegnato da qualcun altro, per abbracciare tutte le possibilità che potrebbero rendere migliore il futuro".

Il significato di famiglia

Come dicevamo, DeBlois ha sia una famiglia composta da draghi e vichinghi, che una "ohana", grazie a Lilo & Stitch. Quindi, dopo due film così importanti in cui il cuore di tutto è proprio il nucleo familiare, cosa significa "famiglia" per il regista e sceneggiatore?

Mason Thames e Gerard Butler in Dragon Trainer

DeBlois: "Penso che la famiglia sia ciò che scegli di farla essere. Non deve necessariamente essere la famiglia in cui sei nato. Forse troverai la tua famiglia perfetta mentre vivi la tua vita. Ma la cosa più importante è cercare di essere autentico con te stesso e non tentare sempre di cambiare te stesso per soddisfare gli altri. Penso che Hiccup sia il tipo di eroe che può sopportare le prese in giro, il ridicolo e la delusione delle aspettative degli altri. E, rimanendo fedele a se stesso, alla fine il mondo inizia a cambiare intorno a lui. Penso che sia una bella lezione per chiunque si senta emarginato, sia nella propria famiglia che nella società in generale".