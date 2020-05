I 15 migliori documentari su Disney+

Quali sono i migliori documentari su Disney+? Da Born in China a Penguins, ecco quelli su Disney Plus da vedere e recuperare assolutamente.

La Famiglia di Elefanti: una sequenza del film

Nel vasto catalogo della piattaforma streaming Disney+ è possibile trovare un gran numero di documentari e, tra National Geographic e le produzioni DisneyNature, è facile soddisfare la propria curiosità verso un gran numero di argomenti. Dagli elefanti africani ai cani domestici, dalle steppe selvagge e inospitali alle nostre città, possiamo viaggiare per il mondo restando comodamente seduti sul nostro divano. In questo articolo cercheremo di proporvi una lista dei 15 migliori documentari su Disney+, una serie di prodotti adatti a tutti i gusti e a diverse età: alcuni saranno più dettagliati, altri racconteranno semplicemente delle storie: storie di persone, storie di animali, storie che ci mostrano quanto il nostro mondo sia vasto, colorato ed eterogeneo. Purtroppo non tutti sono provvisti del doppiaggio in Italiano anche se i sottotitoli, in alcuni casi (ovviamente non per i bimbi piccoli) possono sopperire a questa mancanza; reputiamo comunque che la semplicità dei racconti e l'universalità di alcune storie possano essere comprese anche da chi è in età prescolare, ovviamente con accanto la supervisione di un adulto. Non resta che augurarvi buona visione e... buon viaggio!

1. Il mistero dei fenicotteri rosa (2008)

Il mistero dei fenicotteri rosa: una scena del documentario

Uno sguardo a uno degli animali più affascinanti del pianeta: il fenicottero rosa. Le maestose immagini di Il mistero dei fenicotteri rosa, accompagnate dalla musica dei The Cinematic Orchestra, tentano di svelare uno dei misteri più intriganti del continente africano, la nascita e la vita di queste meravigliose e appariscenti creature, proprio lì dove per loro tutto ha inizio, il lago Natron, uno specchio d'acqua salata in Tanzania, inospitale per la maggior parte delle creature viventi.

2. African Cats (2011)

African Cats: un'impressionante scena del documentario

Interamente girato nella riserva naturale del Masai Mara in Kenya, African Cats mostra la vita dei maestosi felini della savana attraverso Mara, una meravigliosa cucciola di leone, Sita, ghepardo e madre, e Fang, un fiero e coraggioso capo branco. Le spettacolari immagini narrano con forza la storia di questi animali, tanto letali e spietati quanto amorevoli nel prendersi cura degli affetti più cari.

3. Chimpanzee (2012)

Chimpanzee: una tenera immagine del documentario

Nel cuore della giungla, in una delle aree incontaminate dell'Africa, vive un gruppo di scimpanzé, una grande famiglia nella quale il piccolo Oscar, un cucciolo alla conquista della sua indipendenza, trova protezione e insegnamento. Chimpanzee vi regalerà un punto di vista privilegiato sulla vita di questi affascinanti e complessi primati.

4. Bears (2014)

Bears: una scena del documentario

Una madre e i suoi due cuccioli tra i pericoli e le meraviglie dell'Alaska. Bears mostra Sky, una mamma orsa che dovrà insegnare ai suoi piccoli come sopravvivere e e come procurarsi il cibo nei territori selvaggi, nel corso di quello che sarà il periodo più difficile e importante della loro vita. Una finestra sul mondo di uno degli animali più schivi e riservati del pianeta.

5. Monkey Kingdom (2015)

Monkey Kingdom: un'immagine del documentario

Monkey Kingdom è un delizioso documentario su un gruppo di macachi dello Sri Lanka. I macachi hanno un rigido ordine sociale e le riprese effettuate dagli operatori ci permettono di seguire le sorti di Maya, una scimmia di rango più basso che dovrà badare a sé e al suo piccolo tentando di migliorare la sua condizione. Grazie allo stile estremamente semplice e narrativo, che contraddistingue molti dei prodotti DisneyNature, Monkey Kingdom risulta un efficace prodotto di intrattenimento pur non tradendo mai la sua vocazione didattica.

6. Born in China (2016)

Born in China: una tenera immagine

La Cina è una terra vasta ed eterogenea che ospita un gran numero di specie animali e Born in China ci mostra proprio questo. Nel seguire le sorti di un leopardo delle nevi, di alcuni rinopitechi dorati e di un panda delle nevi, tutti con i loro cuccioli, il documentario evidenzia non solo la difficile vita di questi splendidi animali, ma l'importanza dei cicli vitali, concetto importante nella cultura e nelle leggende cinesi. Siamo sicuri verrete conquistati da ogni singolo elemento di questo documentario, rapiti dalla sua poesia e spettacolarità.

7. Cuccioli lotta per la vita (2016)

Cuccioli - Lotta per la vita: una madre con i suoi cuccioli

Cinque cuccioli dovranno imparare alla svelta come sfruttare le risorse del loro ambiente e, ovviamente, come proteggersi dai numerosi pericoli che la natura selvaggia riserva. Cuccioli lotta per la vita sposta il focus sui primi mesi di vita di giovani animali appartenenti a gruppi già conosciuti in altri documentari DisneyNature. Dopotutto il mondo visto con gli occhi di un cucciolo è sì colorato e pericoloso ma comunque tutto da scoprire.

8. Punto di non ritorno (2016)

Punto di non ritorno: Leonardo DiCaprio in un'immagine del documentario

Fisher Stevens, regista vincitore dell'Oscar, e l'attore Leonardo DiCaprio, da sempre attivista per l'ambiente e ambasciatore di pace per i cambiamenti climatici all'ONU, ci presentano Punto di non ritorno , un documentario sui drammatici effetti del cambiamento climatico sul nostra pianeta. Prodotta da National Geographic, la pellicola ha lo scopo di mostrarci i nostri sbagli, di metterci davanti a quel misfatto del quale tutti siamo responsabili, tutti, nessuno escluso.

9. Expedition China (2017)

Expedition China: una curiosa immagine

Se avete visto Born in China non potete perdervi il documentario capace di svelarvi gli sforzi compiuti dalla troupe per ottenere le spettacolari immagini degli animali nel loro habitat selvaggio. Expedition China mostra, infatti, il dietro le quinte di un'operazione lunga e faticosa: le difficoltà nel seguire gli animali senza farli sentire minacciati, il muoversi in un territorio spesso ostile e impervio, le attrezzature usate. Tutto ci viene spiegato e mostrato rendendo omaggio alle tante persone che hanno compiuto questo meraviglioso e difficile lavoro.

10. Jane (2017)

Jane: un'immagine del documentario

Documentario di Brett Morgen, Jane mostra la vita e la carriera di Jane Goodal, pioniera nello studio degli scimpanzé e del loro comportamento. Dalle prime esperienze in Africa all'impegno ambientalista, la vita della celebre studiosa è raccontata attraverso immagini indite e interessanti. Consigliato veramente a tutti, offre una storia in grado di ispirare, motivare e far riflettere.

11. Il miracolo della pioggia (2018)

Il miracolo della pioggia: uccelli in volo

L'importanza della pioggia, risorsa preziosa e fondamentale per la vita. Nel deserto del Kalahari gli animali aspettano con ansia che il delta del fiume Okavango si riempia dopo le precipitazioni atmosferiche riempiendo le pozze d'acqua e richiamando intorno a sé un gran numero di specie animali, tutte in lotta per la sopravvivenza. Il miracolo della pioggia è uno splendido documentario targato National Geographic, interessante e accurato, su un luogo affascinante del nostro pianeta.

12. Penguins (2019)

Penguins: una scena del documentario

La vita dei pinguini è difficile e pericolosa, in Penguins seguiamo le vicende di Steve, un pinguino di Adelia, e dei suoi simili che, durante la primavera antartica, vanno alla ricerca di un nido adatto e di una compagna di vita con la quale avviare una famiglia. Siamo sicuri non potrete resistere alla simpatia e LL'innata goffagine di questi splendidi e adorabili animali che, tra buffi inconvenienti e mortali pericoli, ci insegnano il significato del non arrendersi.

13. Un giorno in Disney (2019)

Un giorno in Disney: una scena del documentario

Con la guida di Bob Iger, amministratore delegato Disney, seguiamo dieci figure professionali che contribuiscono a rendere possibile il mondo Disney, un universo vasto e colorato dove è possibile realizzare tutto ciò che si può immaginare. Un giorno in Disney è consigliato vivamente a tutti coloro che hanno sempre voluto conoscere il dietro le quinte e i segreti di questa enorme e famosissima industria dell'intrattenimento.

14. Echo, il delfino (2020)

Echo, Il Delfino: un'immagine del film

Echo è un giovane delfino tursiope del pacifico, la sua curiosità lo porta ad esplorare la barriera corallina piuttosto che imparare come sopravvivere ai pericoli dell'oceano. Echo il delfino ci racconta la storia di questo piccolo mammifero marino, di sua madre Kamu e della sua famiglia, abitantI di un oceano pieno di meraviglie come di pericoli. Questo documentario è stato rilasciato per celebrare il Mese della Terra, è adatto a tutti e vanta tra le voci narranti Cristiana Capotondi per l'Italia e Natalie Portman per la versione originale.

15. La famiglia di elefanti (2020)

La famiglia di elefanti: il branco in movimento

Rilasciato, come Echo, il delfino, in occasione del mese della Terra, La famiglia di elefanti racconta una storia incredibile, un viaggio epico che si ripete di anno in anno e che vede come protagonisti un branco di elefanti africani. Narrato in modo semplice e divertente da due voci d'eccezione (Elisa per la versione italiana e Megan Markle per quella originale), pur non risparmiando qualche momento drammatico risulta adatto anche ai più piccini.

