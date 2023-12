Disney: il mea culpa di Bob Iger è solo una semplice strategia?

L'amministratore delegato de La Casa di Topolino, in carica fino al 2026, non è mai stato così trasparente: si tratta di una mossa furba o è un segnale positivo?

Per la Disney il 2023 è un anno particolare: ricorrono infatti i 100 anni dalla fondazione dell'azienda di Burbank da parte di Walt Disney e suo fratello Roy O. Disney. Purtroppo, però, i festeggiamenti di un traguardo così importante per una delle company più redditizie del mondo dell'intrattenimento sono stati oscurati da una crisi evidente della multinazionale stessa, culmine di un processo iniziato qualche anno fa e che ha visto un'inflessione notevole con l'avvento della pandemia, quando la Disney è stata sotto la direzione di Bob Chapek, in particolare dal 2020 al 2022.

Elemental: una scena del film

Detto questo, è chiaro che il ritorno di Bob Iger al timone di questa complessa macchina economica (dopo una gestione pluriennale dal 2005 al 2020) non sembra aver cambiato le cose e recentemente si è trovato costretto ad ammettere una serie di errori strategici dell'azienda. C'è qualcosa di più dietro queste ammissioni pubbliche o si tratta solo di manovre strategiche per gettare fumo negli occhi agli investitori e al pubblico? Proviamo scoprirlo con un'analisi dedicata.

Crisi nera per la Casa di Topolino

Uno spaccato dell'Oltremondo in Soul

Prima di analizzare puntualmente ogni dettaglio di questa storia, è necessario capire quale portata ha questa crisi che la Disney sta affrontando. Come molte altre aziende, è assolutamente normale e fisiologico che la Casa di Topolino abbia subito direttamente i danni economici che il coronavirus ha generato, colpendo, con diverse misure, non solo il settore cinematografico e seriale, ma anche altri campi. Tra film rimandati, riprese congelate e case di produzione smantellate, lo scenario generale è stato catastrofico anche se, apparentemente, la percezione generale ha visto la Disney riuscire, più o meno, a sostenere questa situazione anche considerando le sue robuste fondamenta. Delle radici che però, passo dopo passo, si stanno disgregando sempre di più: con i bilanci aggiornati in mano, è proprio adesso che il contraccolpo economico della pandemia si sta facendo più forte (come testimoniano molti cambi dirigenziali e licenziamenti massicci, con alcune divisioni aziendali accorpate), mentre sempre più voci di corridoio gridano una possibile acquisizione dell'azienda californiana da parte di Apple.

La caduta durante lo sciopero